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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 31 ağustos 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 17 Ağustos 2024 02:30, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2024 04:28
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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belgeler başvurularda kabul edilecektir. Yurt dışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir veya iptal edebilir.

Not: 2547 sayılı Kanun'un ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %30 kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Başvuru Başlangıç Tarihi : 17.08.2024

Son Başvuru Tarihi : 31.08.2024

. Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden (Başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 (bir) adet fotoğraf, öğrenim belgeleri, yabancı dil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanmış puan tablosu, bilimsel çalışma ve yayınların eklenmesi suretiyle) elektronik ortamda yapılacaktır. Ayrıca elektronik ortamda hazırlanan belgelerin bir nüshası fiziksel olarak da -başvuru süresi içerisinde- Personel Daire Başkanlığına teslim edilecektir.

. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular (Başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 (bir) adet fotoğraf, öğrenim belgeleri, yabancı dil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanmış puan tablosu, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek ile birlikte) ilan edilen birime yapılacaktır.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

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