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Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 31 ağustos 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 17 Ağustos 2024 02:10, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2024 04:22
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Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş, Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in yürürlükteki ilgili maddelerine göre "Devamlı statüde" Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanları alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarih itibarı ile 15 gün içinde Üniversitemiz adresine şahsen yapılacaktır.

İlanda belirtilen kadrolar ile ilgili gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası

www.ankaramedipol.edu.tr den ulaşılabilir.

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