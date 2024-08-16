Ana sayfaYüksek Lisans ve Doktora

Kapadokya Üniversitesi yüksek lisans ilanı

Kaynak : memurlar.net
İlan Giriş : 16 Ağustos 2024 09:50, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2024 09:53
Yazdır
Kapadokya Üniversitesi yüksek lisans ilanı

Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı

Lisans mezunuysanız, istediğiniz alanda çalışamıyor ya da alan değiştirmek istiyorsanız, akademik alanda çalışmayı düşünüyorsanız, iş yerinizdeki konumunuzu yükseltmeye ihtiyacınız varsa veya kendinizi geliştirerek kamuoyu önderleri arasına girmek istiyorsanız, Kapadokya Üniversitesinin size sunduğu lisansüstü imkanlarını kaçırmayın. Kapadokya Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler, Kültürel Çalışmalar, Odyoloji, Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sürdürülebilir Turizm Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programları ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler doktora programı akademik ve mesleki kariyer için sizlere yeni olanaklar sunuyor.

Kapadokya Üniversitesi lisansüstü programlarının yenilikçi, çıkışı evrensel uygulaması yerel eğitim imkanlarından yararlanın, kendinize daha müreffeh, daha doyurucu bir gelecek hazırlayın!

Güz dönemi başvuruları için lütfen buraya tıklayın.

ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜNE AİT İLANLAR

Kategoriler

4/B İlanlarıAkademik İlanlar (Devlet)Akademik İlanlar (Vakıf)Askeri İlanlarDaimi İşçi İlanlarıEngelli İlanlarıEski HükümlüGeçici İşçi İlanlarıGenel İlanlarKalkınma AjansıKPSS-A İlanlarıKPSS-B İlanlarıMahalli İlanlarÖğrenci Alım İlanlarıÖzel Okul İlanlarıSYDV İlanlarıTerörle Mücadelede Yaralanan İşçiYatay Geçiş İlanlarıYÖK DuyurularıYurt Dışı Burs/Prog. İlanlarıYüksek Lisans ve Doktora

Yeni İlanlar

Kapadokya Üniversitesi yüksek lisans ilanı

Kapadokya Üniversitesi yüksek lisans ilanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Elemanı Alacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Elemanı Alacak
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı