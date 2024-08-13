Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren son müracaat günü olan tarihe kadar https://ubys.omu.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris sayfasından çevrimiçi başvuru şeklinde yapılacaktır. Gerekli açıklamalar Üniversitemizin https://www.omu.edu.tr/tr/duyurular adresinde yer almaktadır.

Başvuruda bulunacak adayın Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atamalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesinde belirlenen koşulları sağlaması gerekmektedir. Yönergeye https://unikys.omu.edu.tr adresinden Dokümanlar/Yönergeler kısmından ulaşılabilir.

Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde yapılmayan başvuru ile şahsen veya postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Bir kişi birden fazla kadroya başvuruda bulunamaz. Doktor Öğretim Üyesi ilanına doçent unvanını alanlar veya doçent kadrosunda olanlar başvuramazlar.

(*) Adayların Eğiticilerin Eğitimi sertifikasına sahip olması gerekmektedir.

NOT: Son başvuru tarihi 27 Ağustos 2024 Salı saat 17:00'dır.

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 15.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesi ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği"nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına şahsen veya posta yoluyla öğretim elemanı alınacaktır.

Başvuru Evrakları:

1) Başvuru Formu (PP.4.3.FR.0008-Öğretim Elemanı Başvuru Formu. İlgili forma https://unikys.omu.edu.tr/tr/document_categories/38?document_ name=%C3%B6%C4%9Fretim+eleman%C4%B1+ba%C5%9Fvuru+formu&unit=&status=&sub_process=&process_activity=&commit=Arama+Yap adresinden ulaşılabilir.)

2) T.C. Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi,

3) Özgeçmiş,

4) Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (e-Devlet)

5) Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (Resmi Kurum Onaylı Belge veya e-Devlet)

6) Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (Resmi Kurum onaylı belge veya e-Devlet)

7) Lisans Transkript (Aslı veya e-Devlet)

8) ALES belgesi

9) 2 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10) Sertifika veya Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan özel şartına bağlı olarak alınacak) (Resmi Kurum onaylı belge)

11) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (e-Devlet)

12) Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet)

Önemli Notlar:

1. Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

2. İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

3.Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süreler içinde yapılamayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, sorumluluk başvurana aittir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.) (Başvurular Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığı Kurupelit Kampüsü 55139 Atakum/SAMSUN adresine yapılacaktır.)

4. İnternet aracılığı ile başvuru alınmayacaktır.

5. Sınavın kazanılması durumunda, atanmaya hak kazanan aday/adayların belgelerinin asıllarının, Resmi Kurum onaylı olanlarının (aslı gibidir) veya noter onaylı örneklerinin teslim edilmesi zorunludur.

6. Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.

7. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

8. Ön Değerlendirme ve Değerlendirme sonuçları www.omu.edu.tr/duyurular sayfasında yayımlanacaktır.

9. İdarenin uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.