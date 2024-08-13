Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 27 Ağustos 2024
Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 13 Ağustos 2024 01:10, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2024 02:25
Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi'nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız
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