Ana sayfaAkademik İlanlar (Vakıf)

Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 27 Ağustos 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 13 Ağustos 2024 01:10, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2024 02:25
Yazdır
Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi'nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜNE AİT İLANLAR

Kategoriler

4/B İlanlarıAkademik İlanlar (Devlet)Akademik İlanlar (Vakıf)Askeri İlanlarDaimi İşçi İlanlarıEngelli İlanlarıEski HükümlüGeçici İşçi İlanlarıGenel İlanlarKalkınma AjansıKPSS-A İlanlarıKPSS-B İlanlarıMahalli İlanlarÖğrenci Alım İlanlarıÖzel Okul İlanlarıSYDV İlanlarıTerörle Mücadelede Yaralanan İşçiYatay Geçiş İlanlarıYÖK DuyurularıYurt Dışı Burs/Prog. İlanlarıYüksek Lisans ve Doktora

Yeni İlanlar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Mudanya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Mudanya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Çınarcık SYDV Geçici 1 İşçi Alacak

Yalova Çınarcık SYDV Geçici 1 İşçi Alacak