Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi alınacaktır. İlan edilen kadrolara başvuracak adayların Yönetmelik'teki genel ve özel şartlar ile ilanda belirtilen başvuru koşullarını sağlamaları gerekmektedir.

KADROLARA BAŞVURULAR

Adayların, 12.08.2024-26.08.2024 tarihleri arasında ilan edilen kadronun bulunduğu birime şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

İSTENEN BELGELER

-Bir adet dilekçe,

(Dilekçe örneğinehttp://pdb.trakya.edu.tr/pages/formlar#.UbHf4NJM92Yadresi Formlar alanından ulaşılabilir.)

-Lisans diploması ve lisans not ortalamasını gösterir transkript,

-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Belgesi

-Yabancı Dil Puanını gösterir belge

-Başvuru yapacakları kadro için ilan özel şartında belirtilen tecrübe ve eğitimlere ilişkin belgeler.

-Özgeçmiş, kimlik fotokopisi ve 1 adet fotoğraf

-Var ise ilgili dalda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya.

(E-Devlet üzerinden alınan karekodu okunur yeni tarihli öğrenci belgeleri ile mezuniyet belgesi ve diğer tüm belgeler geçerlidir.)

SINAV TAKVİMİ

Ön Değerlendirme Sonuç Duyuru Tarihi: 29.08.2024 tarihinde ilana çıkılan birimlerin internet adreslerinde duyurulacaktır.

Giriş Sınavı Tarihi: 06.09.2024

Sonuç Açıklama Tarihi: 10.09.2024

Giriş sınavı ilana çıkılan birimlerde yapılacaktır. Giriş Sınavı sonuçları ilana çıkılan birimlerin internet adreslerinde duyurulacaktır. Duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ÖNEMLİ NOTLAR:

1- Başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlar ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te belirtilen genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

2- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak not sistemlerinin 100'lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK tarafından belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

3-ALES'ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlayıcı belge sunmaları halinde, ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

4- Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir.

MUAFİYET:

"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 14. maddesinde belirtilen kapsamdaki adaylarda merkezi sınav ve yabancı dil şartı aranmaz.

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