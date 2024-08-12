TCDD 195 işçi alacak

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze bağlı işyerlerinde istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 4857 sayılı İş Kanununa tabi belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere aşağıda yer alan unvanlarda 195 daimi işçi alımı yapılacaktır. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 12/08/2024- 16/08/2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR

İşçi olarak alınacaklarda;

1) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,

3) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

4) İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını aşmamış olmak,

5) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6) Tüm illerdeki işyerlerinde ihtiyaç duyulan hizmet türünde alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

7) Belirtilen eğitim düzeyine ilanın yayımlandığı gün itibarıyla sahip olmak,

8) Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,

9) Alınacak işçilerin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,

10) Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, görevini yerine getirmeye engel rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır,

11) Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını, Ağır ve Tehlikeli İşler Sınıfında tanımlanan işlerde çalışabilir olduğunu belgelemek şartları aranır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ, BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

1) Her bir aday, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecektir.

2) İhtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, önlisans eğitim düzeyinde ve ilan metninde belirtilen programdan mezun olmak şartıyla, KPSS puanı ile belirlenecektir. Belirtilen mesleğin bölümü dışında başvurular kabul edilmeyecektir.

3) Evrak teslimleri 02/09/2024 - 13/09/2024 tarihleri arasında TCDD Taşımacılık AŞ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına yapılacaktır. Evrak teslimleri şahsen veya postayla yapılabilir.(Adres: Hacıbayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA)

4) Adayların teslim edeceği evraklar; diploma fotokopisi (mezuniyet belgesi), nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, KPSS sonuç belgesi, adli sicil belgesi ve e-devlet üzerinden alınacak tarihçeli yerleşim yeri bilgisi raporu (İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmez).

5) Kaynakçı adaylardan " Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi (11UY0010-3)" veya "Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi (12UY0053-3)" belgesi istenecektir.

6) Evrak teslim sonuçları olumlu değerlendirileneler sözlü sınava çağrılacaktır.

7) Evrak teslim sonuçları 19.09.2024 tarihinde TCDD Taşımacılık AŞ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca açıklanacak ve sözlü sınav tarihleriyle beraber www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinde duyurulacaktır.

8) Sözlü sınav Beceri (Fiziki yeterliliğinin, ifade becerisinin, uygulama yapıldığı takdirde pratik bilgisinin değerlendirildiği) ve Mesleki Yeterlilik (adayın teorik bilgisi, iş deneyimi, kavrama bilgisinin ölçüldüğü) alanında yapılacaktır.

ÖNEMLİ HUSUSLAR

* Sözlü sınav sonucunda Kent İçi Raylı Sistemler Tren Sürücüsü olmaya hak kazananlardan A Grubu unvanlarda çalışır ibareli sağlık kurul raporu istenecektir. Diğer unvanları kazananlardan Ağır ve Tehlikeli İşler Sınıfında tanımlanan işlerde çalışabilir olduğunu belgeleyen sağlık raporu istenecektir.

*İlan ve başvuru sürecinde tüm duyurular https://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

*Atanmaya hak kazananlar hakkında 7315 sayılı "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" gereği arşiv araştırması yapılacaktır. Sonucu olumsuz değerlendirilenler işe başlatılmayacaktır.

* 7 yıl içerisinde isteği ile işten ayrılan veya 4857 sayılı iş kanununun 25. maddesinin 2. fıkrasına göre sözleşmesi feshedilenlerden, TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından verilen eğitim, kurs ve staj programları süresince aldığı ücretler ve bu sürelerde yapılan eğitim kurs ve staj giderlerinin ^ 'ü oranında tazminat talep edilir

*İşe başladıktan sonra 2 yıl içerisinde, sağlık durumu atandığı unvanda işçi olarak çalışmaya elverişli olmadığı sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerin sözleşmelerini feshetmeye veya sanatsız işçi kadrolarına atamaya TCDD Taşımacılık A.Ş. yetkilidir.

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