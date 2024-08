İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemanı Alım İlanı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Enstitümüzün aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun'un 31. maddesi uyarınca "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda öğretim görevlisi alınacaktır.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

-Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları şarttır.

-Başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

-Atama yapılacak programın Lisans Eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

-Yabancı Dil Sınav Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları (YDS veya YÖKDİL) veya eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) kabul edilen sınavlardan Enstitü Senatomuzun 27.08.2021 tarih ve 26/1 sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir.

-İlan niteliklerinde belirtilen tecrübe süreleri ile deneyime ilişkin:

Hizmeti kamu kurumlarında geçmişse onaylı hizmet belgesi ile birlikte çalışma belgesi,

Kamu kurumları dışında geçmişse Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Dökümü ve ilgili kuruluştan onaylı çalışma belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemi eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

-Başvuru sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi Başvuru Kılavuzunda belirtilmiş olup Enstitümüz, kılavuzda yer alan hususlara başvuranın riayet etmemesi halinde başvuruyu kabul etmeme hakkını saklı tutar.

-2007/17 sayılı Genelge kapsamında sertifikaların Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması şart olup ilan tarihinden sonra düzenlenmiş sertifikalar kabul edilmeyecektir.

-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

-Başvurular https://ubys.iyte.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris adresinden çevrimiçi olarak yapılacak olup posta, e-posta ve elden başvuru kabul edilmeyecektir. Enstitümüz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve ilanı iptal etme/değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Resmi internet sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: http://www.iyte.edu.tr/ dir."

MUAFİYET : Doktora ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 6902/1/1-1

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Enstitümüzün aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesinde belirtilen statüde Araştırma Görevlisi alınacaktır.

https://ubys.iyte.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris

Rektörlük

(Personel Dairesi Başkanlığı)

0 232 750 61 00

İzmir İleri teknoloji Enstitüsü Gülbahçe Mahallesi Urla/İZMİR

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

-Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları şarttır.

-Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması, giriş sınavının yapılacağı 2024 yılı ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış (02.01.1989 tarihi ve sonrasında doğanlar) olması gerekir.

-Atama yapılacak programın Lisans Eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

-Yabancı Dil Sınav Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları (YDS veya YÖKDİL) veya eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) kabul edilen sınavlardan en az 70 puan almış olmak. (Enstitü Senatomuzun 27.08.2021 tarih ve 26/1 sayılı Kararı uyarınca)

-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemi eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

-Araştırma Görevlisi kadrosu başvuruları için Öğrenci Belgesi (2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı içerisinde alınmış olmalı ve öğrenim gördüğü Anabilim Dalı adı kesinlikle belirtilmelidir.)

-Araştırma Görevlisi kadrosu başvuruları için kayıtlı olunan lisansüstü programa ait onaylı transkript (Transkript, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı içerisinde alınmış olmalıdır. Birinci yarıyıl dahil eğitime devam edilen tüm programlar için mutlaka istenmektedir. İçinde bulunulan yarıyılın transkriptte görünmemesi durumunda programa ilk kayıtlandığı yarıyıl dikkate alınarak kaçıncı yarıyıl öğrencisi olduğuna dair bir belgenin öğrenim görülen yerden istenerek tarafımıza ibrazı gerekmektedir. (Devam ettikleri programa kayıtlandıkları tarihten itibaren azami öğrenim süresini dolduran adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

-Başvuru sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi Başvuru Kılavuzu'nda belirtilmiş olup Başvuru Kılavuzu'na ve detaylı bilgiye Enstitümüz internet sayfasında yer alan "Duyurular" kısmından ulaşılabilir. Enstitümüz, kılavuzda yazan hususlara, başvuranın riayet etmemesi halinde başvuruyu kabul etmeme hakkını saklı tutar.

- Enstitümüz zorunlu hallerde sınav takviminde değişiklik yapma ve her aşamasında ilanı iptal etme hakkını saklı tutar, değişikliğe ilişkin duyurular kişisel başvuru ekranından ve kadronun ilan edildiği birim internet sayfasından ilan edilir, ayrıca tebligat yapılmaz.

MUAFİYET : Doktora ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış

veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

6902/2/1-1