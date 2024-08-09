Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile yürürlükteki Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Uygulama Esasları kapsamında öğretim üyesi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR VE BİLGİLER

1-Müracaat edecek adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmalan gerekmektedir.

2-Profesör ve doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.

3-2547 sayılı Kanunun ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %30'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

4-İlan özel şartlarında sertifika / belge istenmiş ise bu belge ve / veya serti likalarında başvuru evrakı ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

5-Doçent kadrosuna ; Profesörler. Doktor öğretim Üyesi Kadrosuna : Profesör ve Doçentler Müracaat edemezler.

6-17.04.2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi GazeteMe yayımlanarak yürürlüğe giren 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince ilk defa ve yeniden atanmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yaptırılacaktır.

PROFESÖR. DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

I-Öğretim Üyesi İlanı Başvuru Formu (İlgili forma httDs:-'-Dcrsoncl.cbvu.cdu.tr.'dilckcc-omcklcri/ adresinden ulaşılabilir) 2-Özgeçmiş (YÖK formatında)

3-Lisans Mezuniyet Belgesi (onaylı)

4-Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (onaylı)

5-Doktora veya Sanatta Yeterlik veya Uzmanlık Belgesi (onaylı)

6-Doçentlik Belgesi (onaylı) (Profesör ve Doçent kadrosu için)

7-Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için)

8-Başhca Araştırma Eserleri ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlar

9-Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası

10-Puanlama Tablosu (İlgili tabloya https://pcrsonel.ebvu.edu.tr/kriterler/ adresinden ulaşılabilir) (Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için) (Puanlama tablosunda kullanılan kriterler ile ilgili belgelerin başvuru dosyasına konulması gerekmektedir)

11-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

12-İki Adet Fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

13-Erkek Adaylar için Askerlikle ilgili Terhis. Tecil veya Muaf Olduğunu Belirten Belge

14-Adli Sicil Belgesi

15-Ilizmet Belgesi (Onaylı) (Açıklamalar kısmında ayrıntıları yer almaktadır)

Barkod.kare kodu ile doğallanabilir olması kaydıyla e-Devlet üzerinden alınan bütün belgeler geçerlidir.

Profesör kadrosuna başvuruda bulunacak adaylar tarafından yukarıdaki belgeleri kapsayan I (bir) takım dosya ve 5 (beş) adet dosya içeriğinin bulunduğu flash bellek hazırlanarak Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile başvurması gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adaylar tarafından yukandaki belgeleri kapsayan I (bir) takım dosya ve 3 (üç) adet dosya içeriğinin bulunduğu flash bellek hazırlanarak Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile başvurması gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuruda bulunacak adaylar tarafından yukarıdaki belgeleri kapsayan 1 (bir) takım dosya ve 3 (üç) adet dosya içeriğinin bulunduğu flash bellek hazırlanarak Üniversitemiz ilgili birimlerine şahsen veya posta yolu ile başvurması gerekmektedir.

GENEL AÇIKLAMALAR

1-Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvunıları değerlendirilmez.

2-Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra Üniversitemizin ilgili birimlerine ulaşan başvuru evrakları değerlendirmeye alınmayacaktır. 3-Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sonımlu değildir.

4-Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

5-Zonınlu hallerde: ilanda ve ilan takviminde değişiklik yapma veya ilanın iptal edilme hakkı üniversitemize aittir.

6-Ünivcrsitcmiz internet sayfasından yapılan bütün duyumlar tebligat mahiyetindedir. Başvuruda bulunan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

7-İlanın iptali halinde başvuran adaylar için söz konusu ilan kazanılmış bir hak doğurmayacaktır.

8-İlanda bulunmayan hükümler için 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile yürürlükteki Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Uygulama Esas lan nd a yer alan hükümler uygulanır.

9-Yabancı Ülkelerden Alınan Diplomalar için Onaylı Denklik Belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.

10-Kayıt altına alınan başvuru evrakı hiçbir şekilde iade edilmez.

11-Atama işlemleri esnasında kişilerden Adli Sicil Belgesi tekrar talep edilecektir. (Barkod/kare kodu ile doğrulanabilir olması kaydıyla c-DcvIct üzerinden alınabilir)

12-Onaylı Hizmet Belgesi: Halen bir kamu kunımunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecektir. (Barkod/kare kodu ile doğrulanabilir olması kaydıyla e-Devlet üzerinden alınan Hitap Hizmet Dökümü kabul edilecektir)

13-Diğcr Kamu Kurulularında çalışmakta iken Üniversitemiz tarafından açılan Kadro ilanlarına başvurarak atanmaya hak kazanan personele kurumumuzca sürekli görev yolluğu ödemesi yapılmayacaktır.

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