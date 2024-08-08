İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

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İSTENİLEN BELGELER:

1- Müracaat Dilekçesi (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.)

2- Öğretim Elemanı Başvuru Formu (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.)

3- Ayrıntılı Özgeçmiş (YÖK Formatlı Cv)

4- Diploma aslı ya da onaylı örneği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Yabancı Ülkelerden Alınmış Diplomalar İçin YÖK Denklik Belgesinin Onaylı Örneği)

5- Resmi Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği *

6- ALES Sonuç Belgesi

7- ALES Muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi

8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

9- 2 Adet Fotoğraf

10- Erkek Adaylar İçin, Askerlik Durumunu Gösteren Resmi Belge *

11- Adli Sicil Kaydı *

12- YÖKDİL, YDS, ÜDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından onaylanan İngilizce dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi örneği. (Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı ve İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ilanı için geçerlidir.)

13- Tecrübe durumunu gösterir belge ( ilan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) ( onaylı belge- çalışma belgesi)

14- Sosyal Güvenlik Kurumundan ( SGK) alınan Hizmet Dökümü*

* e-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge

NOT-1: Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Meslek Yüksekokulumuz web adresinde (www.sisli.edu.tr) yayınlanacak olup, Bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

NOT-2: Posta yolu ile müracaat eden adaylardan, başvuru dosyası müracaat tarihi sonuna kadar ulaşmayan ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

NOT-3: İstenen belgelerin, resmi kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması yeterlidir.

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