TÜBİTAK 38 personel alacak
TÜBİTAK 38 personel alacak. Son başvuru tarihi 12 ve 27 ağustos 2024
Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 06 Ağustos 2024 01:30, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2024 02:17
TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:
TÜBİTAK BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE GEMİ ADAMI ALINACAKTIR.
SON BAŞVURU TARİHİ: 12.08.2024<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız
İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.