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TÜBİTAK 38 personel alacak

TÜBİTAK 38 personel alacak. Son başvuru tarihi 12 ve 27 ağustos 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 06 Ağustos 2024 01:30, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2024 02:17
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TÜBİTAK 38 personel alacak

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

TÜBİTAK BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE GEMİ ADAMI ALINACAKTIR.

SON BAŞVURU TARİHİ: 12.08.2024

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