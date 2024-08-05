İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 31. maddesine, 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" maddelerine uygun olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'ne tam gün statüde çalışacak öğretim görevlisi alınacaktır.

Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:

1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diploma fotokopileri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,

2. Nüfus cüzdanı, erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

3. Özgeçmiş,

4. Arşiv araştırmalı adli sicil belgesi

5. Son 5 yıl içinde alınmış ALES (en az 70) ve YDS (en az 85) (veya 23 Mart 2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin" ilgili maddelerindeki şartların sağlanması) belgeleri ile bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.

İlk başvuru tarihi : 05.08.2024

Son başvuru tarihi : 19.08.2024

Ön değerlendirme tarihi : 21.08.2024 (Sonuçlar https://theatre.bilkent.edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır.)

Giriş sınav tarihi : 26.08.2024

Sonuç açıklama tarihi : 28.08.2024 (Sonuçlar https://theatre.bilkent.edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır.)

FAKÜLTE: Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi

BÖLÜM: Tiyatro Bölümü

AKADEMİK ÜNVANI: Öğretim Görevlisi

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1

ÖZEL KOŞULLAR: Tiyatro alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak. Lecoq Eğitim Metodolojisi konusunda uzman eğitmen olmak ve bu alanda Yükseköğretim kurumlarında İngilizce ders vermiş olmak. Çok iyi düzeyde İngilizce bilmek, bu dilde sunum yapabilmek ve ders verebilmek.

BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara

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