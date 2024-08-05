Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına personel alınacaktır.

İSTENİLEN BELGELER

1- Öğretim Elemanı Başvuru Dilekçe Örneği (https://personel.mu.edu.tr/tr/dokuman)

2- Öğretim Elemanı Başvuru Dilekçe örneğinde istenilen Ekli Belgeler

AÇIKLAMALAR

(1) "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına istinaden Üniversitemiz 21.02.2019 tarih ve 554/7 sayılı Senato Kararı ile ALES ve Yabancı Dil Sınav puan barajları yükseltilmiştir.

(*) Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası gereğince.

(**) Üniversitemiz Senatosu'nun 01.03.2023 tarihli ve 652/6 sayılı, 24.05.2023 tarihli ve 658/5 sayılı kararları uyarınca Yabancı Dil Puan Şartları yükseltilmiştir.

(2) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

(3) Lisansüstü eğitimde azami süresi dolan ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri kesilen araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.

(4) Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesine göre atama yapılacaktır.

(5) Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birime ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

(6) Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir kadroya müracaatta bulunabilirler. Aynı ilan döneminde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

(7) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

(8) Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Sonuçlar Üniversitemiz http://mu.edu.tr web adresinden açıklanacaktır. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ : 05.08.2024

SON BAŞVURU TARİHİ : 20.08.2024

ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLAN TARİHİ : 26.08.2024

GİRİŞ SINAVI TARİHİ : 04.09.2024

GİRİŞ SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANACAĞI TARİH : 06.09.2024

İLAN EDİLEN KADROLARDA ARANAN ŞARTLAR

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.