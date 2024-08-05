KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

KTO Karatay Üniversitesi aşağıda belirtilen Yüksekokul bünyesine Öğretim Görevlisi alacaktır. Başvurular şahsen veya postayla KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. İlanda belirtilen tarihten sonra elimize geçen ve eksik belgeli müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Müracaatların Başlama Tarihi : 05.08.2024

Son Müracaat Tarihi : 20.08.2024

Ön Değerlendirme Tarihi : 23.08.2024

Sınav Tarihi : 26.08.2024

Değerlendirme Tarihi : 29.08.2024

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İstenen Belgeler

1- Başvuru Dilekçesi (Üniversite Web Sitesinde)

2- Başvuru Formu (Üniversite Web Sitesinde)

3- Özgeçmiş (CV)

4- Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti veya Nüfus Kayıt Örneği (e-Devlet barkodlu belge kabul edilmektedir.)

5- Bir Adet Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

6- Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Mezuniyet Belgesi) (e-Devlet barkodlu belge kabul edilmektedir.)

7- Onaylı Transkript Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) (e-Devlet barkodlu belge kabul edilmektedir.)

8- ALES ve Yabancı Dil Belgesi (YDS-YÖKDİL veya muadili)

9- Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi

10- Askerlik durumuna ilişkin belge (Erkek Adaylar için) (e-Devlet barkodlu belge kabul edilmektedir.)

11- Alanında tecrübe sahibi olduğunu gösterir kaşeli, imzalı kurum/işyeri tarafından verilmiş çalışma belgesi ve e-Devlet üzerinden alınan barkodlu SGK Hizmet Dökümü (Özel Şartlarda "tecrübe şartı" isteniyorsa) (staj, gönüllü çalışma vb. tecrübeler dikkate alınmayacaktır.)

12- Devam Eden Doktora Öğrenimi Hakkında Öğrenci Belgesi. (e-Devlet barkodlu belge kabul edilmektedir.) (Özel şartta belirtilmiş ise veya varsa)

Duyurulur. 6644/1-1