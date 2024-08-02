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İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 16 ağustos 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 02 Ağustos 2024 03:20, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2024 02:38
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İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlere, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır.

İlanımız Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Personeli Alım İlanları sayfasında ve Üniversitemiz web sayfasında ilan süresince yayımlanmaktadır.

İlan başvuru tarihi : 02.08.2024

İlan son başvuru tarihi : 16.08.2024

Söz konusu adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında https://www.inonu.edu.tr/personeldb/ dokümanlar kısmından öğretim üyeliğine atanma kriterleri altındaki Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formunu eksiksiz doldurduktan sonra;

Profesör:

Profesör kadrolarına başvuracak adayların, başvurdukları bölüm ve ana bilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; özgeçmişini, bilimsel eserlerini ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, başlıca araştırma eserini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını, impact faktörü raporunu, H indeksi raporunu, puanlama tablosunu, öğrenim belgelerini, yabancı dil belgelerini, nüfus cüzdan fotokopisini ve 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını kapsayan bir adet fiziki dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren 6 (altı) adet taşınabilir usb bellek'i;

Ayrıca istenilen dosyaya ek olarak başvuru formunun, özgeçmiş belgesinin, bilimsel eserler ve yayınların isim listesinin, atıfların listesinin, başlıca araştırma eserinin, impact faktörü raporunun, H indeksi raporunun, puanlama tablosunun, öğrenim belgelerinin, yabancı dil belgelerinin ve nüfus cüzdan fotokopisinin sıralamaya uygun olarak hazırlandığı bir adet fiziki dosyanın da Personel Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

Doçent:

Doçent kadrolarına başvuracak adayların, başvurdukları bölüm ve ana bilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; özgeçmişini, bilimsel eserlerini ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını, puanlama tablosunu, öğrenim belgelerini, yabancı dil belgelerini, nüfus cüzdan fotokopisini ve 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını kapsayan bir adet fiziki dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren 4 (dört) adet taşınabilir usb bellek'i;

Ayrıca istenilen dosyaya ek olarak başvuru formunun, özgeçmiş belgesinin, bilimsel eserler ve yayınların isim listesinin, atıfların listesinin, puanlama tablosunun, öğrenim belgelerinin, yabancı dil belgelerinin ve nüfus cüzdan fotokopisinin sıralamaya uygun olarak hazırlandığı bir adet fiziki dosyanın da Personel Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi:

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve ana bilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; özgeçmişini, bilimsel eserlerini ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yüksek lisans ve doktora tezlerini, puanlama tablosunu, öğrenim belgelerini, yabancı dil belgelerini, nüfus cüzdan fotokopisini ve 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını kapsayan bir adet fiziki dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren 4 (dört) adet taşınabilir usb bellek'i;

Ayrıca istenilen dosyaya ek olarak başvuru formunun, özgeçmiş belgesinin, bilimsel eserler ve yayınların isim listesinin, atıfların listesinin, puanlama tablosunun, öğrenim belgelerinin, yabancı dil belgelerinin ve nüfus cüzdan fotokopisinin sıralamaya uygun olarak hazırlandığı bir adet fiziki dosyanın da ilgili birime teslim edilmesi gerekmektedir.

NOT:

1- Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2- Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik belgesi ve yabancı dil belgesinin noter veya resmi kurumlarca onaylanmış bir örneği ya da öğrenim belgelerinin e-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan kare kodlu çıktısı başvuru dosyasına konulacaktır.

3- Adaylar sadece bir ana bilim dalına müracaat edebilirler.

4- Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5- Adaylar, ilanın yayım tarihinden itibaren başlayarak, ilanın son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere başvurularını yapmalıdırlar.

6- Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacak olup, postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

7- Süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

8- Kayıt altına alınan başvuru evrakı hiçbir şekilde iade edilemez.

9- Tıp Fakültesi için ilan edilen kadrolara başvuran adayların yapılacak İngilizce dil sınavında başarılı olmaları halinde bilim dosyaları bilim jüri üyelerine gönderilecektir.

10- İlan edilen kadro ünvanlarının üstü ünvanlarda olup alt ünvanlı kadrolara yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

11- Yükseköğretim Kurumlarına karşı mecburi hizmeti bulunan adaylar başvuruda bulunamaz.

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