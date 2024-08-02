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Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 16 ağustos 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 02 Ağustos 2024 02:40, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2024 02:21
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Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun, "öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve "Adıyaman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesi" (https://pdb.adiyaman.edu.ir/riles/pdb.adiyaman.edu.tr/son%20kriterler.pdf) hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Adayların. 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır).

BAŞVURU SÜRECİ: Başvuru şartlan için "Adıyaman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesinin 16. Maddesi hükümleri geçerlidir Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır. Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı'na, diğer adayların ilgili birimlere: Şahsen başvurmaları gerekmektedir.

I-Profesör kadrosuna müracaat edeceklerin Dilekçeleri ekinde, özgeçmiş, doçentlik belgesinin sureti. Öğretim üyesi başvuru puanlama tablosu (https://pdb.adiyaman.edu.tr/tr/dokumanlar) ve bilimsel çalışmalarının tamamını kapsayacak şekilde dosyalarını (pdf formatında) içeren 7 adet CD ve taşınabilir bellek; ayrıca I adet basılı dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

2- Doçent kadrosuna müracaat edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmiş, doçentlik belgesinin sureti, bilimsel çalışmalarının tamamını kapsayacak şekilde dosyalarını (pdf formatında) içeren 5 adet CD ve taşınabilir bellek; ayrıca I adet basılı dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

3- Doktor öğretim (iyesi kadrosuna müracaat edeceklerin: Dilekçeleri ekinde, özgeçmiş, öğretim üyesi başvuru puanlama tablosu (https://pdb.adiyaman.edu.tr/tr/dokumanlar) ve bilimsel çalışmalarının tamamını kapsayan dosyalarını (pdf formatında) içeren 5 adet CD ve taşınabilir bellek, ayrıca 1 adet basılı dosya ile başvurmaları gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

4-Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 23.11.2023 tarihli toplantısında Üniversitemiz adına alınan karar neticesinde "23.11.2023 tarihinden itibaren I yıl süreyle Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesine alınacak olan Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 20/a maddesi hükümleri uygulanmayacaktır.

5- İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

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