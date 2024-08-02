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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 16 ağustos 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 02 Ağustos 2024 02:00, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2024 02:10
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır.

Doçent kadroları için, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr internet adresinde yayımlanan, başvuru dilekçesi doldurulup; özgeçmişleri, Doçentlik Belgesi ve yayın listesi ile birlikte Yönergemizin Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) adet dosyayı veya 4 (dört) adet USB Bellek formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;

Dr. Öğr. Üyesi kadroları için, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr internet adresinde yayımlanan, başvuru dilekçesi doldurulup; özgeçmişleri, doktora, uzmanlık veya sanatta yeterlilik belgesi ve yayın listesi ile birlikte Yönergemizin Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) adet dosyayı veya 4 (dört) adet USB Bellek formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek, ilgili birime; İlana müracaat edecek adaylar ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvuracaklardır.

GENEL AÇIKLAMALAR

-Yönergemizin ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil puanlarını gösterir belgeyi müracaat dosyasına ekleyeceklerdir.

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

- Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası (atama sürecinde de teslim edilebilecektir.)

- Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

- Adaylar sadece durumuna uygun bir (1) birime müracaatta bulunabileceklerdir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi, Yayın dosyası tanzim listesi ve özgeçmiş formatı, başvuru dilekçesi Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr/ internet adresinden temin edilebilir.

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