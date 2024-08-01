Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Fakülteleri ve Enstitülerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Esasları uyarınca Profesör, Doçent (devamlı statüde) ve Doktor Öğretim Üyeleri alınacaktır.

* Profesör kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, lisansüstü tezlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarının listesini, verdiği derslerin listesini, yürüttüğü projelerin listesini ve araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkıları, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynaklar ve üstlendikleri idari görevler ile ilgili bilgileri kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Personel Daire Başkanlığı'na,

* Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'ndan alınmış doçentlik belgesini, lisansüstü tezlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarının listesini, verdiği derslerin listesini, yürüttüğü projelerin listesini ve araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkıları, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynaklar ve üstlendikleri idari görevler ile ilgili bilgileri kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Personel Daire Başkanlığı'na,

* Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise; özgeçmişlerini, lisansüstü tezlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, verdiği derslerin listesini, varsa yönetmiş oldukları yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarının listesini kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde ilgili Fakülte Dekanlığı veya ilgili Enstitü Müdürlüğüne başvurmaları duyurulur.

Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına yapılacak ilk başvurularda yabancı dil koşuluna ilişkin olarak, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan en az birinin sağlandığına dair belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.

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a) Doktorasını Tarih alanında ve 2024 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamalarında Tarih alanında ilk 100'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; AHCI veya SSCI tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde geç Osmanlı dönemi devlet toplum ilişkilerine dair yayını olmak.

b) Doktora derecesini Deprem Mühendisliği alanında ve 2024 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında Mühendislik alanında ilk 300'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; doçentlik ünvanını İnşaat Mühendisliği veya Deprem Mühendisliği alanında almış olmak ve SCIE tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde Ulaştırma Yapıları alanında yayını olmak.

c) Doktora derecesini Temel Eğitim veya alt alanlarından birinde ve 2024 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında Eğitim alanında ilk 100'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; doçentliğini Okul Öncesi Eğitimi alanında almış olmak ve SSCI tarafından taranan dergilerde Okul Öncesi Dönemde Teknoloji ve Erken Okuryazarlık alanlarında yayını olmak.

d) Doktora derecesini Ceza Hukuku alanında 2024 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında Hukuk alanında ilk 100'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; SSCI tarafından taranan dergilerde Ceza ve Ceza Muhakemesi alanında yayını olmak.

e) Doktora derecesini Siyaset Bilimi alanında ve 2024 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamalarında Siyaset Bilimi alanında ilk 200'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; doçentliğini Uluslararası İlişkiler alanında almış olmak ve SSCI tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde Kalkınma Süreçleri ve Demokratikleşme alanında yayınları olmak.

f) Doktorasını Finans veya ilgili bir alanda ve 2023 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında İşletme veya Finans alanında ilk 100'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; doçentlik ünvanını Finans alanında almış olmak ve SSCI tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde Finansal piyasalar, Varlık fiyatlama, Finansal modelleme, Finansal riskler veya Davranışsal finans konularında yayını olmak.

g) Doktorasını Fizik alanında ve 2024 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamalarında Fizik alanında ilk 200'de yer alan üniversitelerden almış olmak; SCIE tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde Nanofotonik ve Nanoplazmonik alanlarında yayını olmak.

h) Doktora derecesini Sosyoloji veya ilgili bir alanda ve 2024 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında Sosyoloji alanında ilk 100'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; doçentliğini Sosyoloji alanında almış olmak ve SSCI tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde Demografi alanında yayını olmak.

i) Doktora derecesini Felsefe veya ilgili bir alanda ve 2023 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında kendi mezuniyet alanında ilk 100'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; AHCI tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde Ahlak ve Hukuk Felsefesi alanında yayını olmak.

j) Doktorasını Kimya veya Kimya Mühendisliği alanında ve 2024 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamalarında Kimya alanında ilk 100'de yer alan üniversitelerden almış olmak; SCIE tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde Hesaplamalı Kimya alanında yayını olmak.

k) Doktora derecesini Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında ve 2024 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında Mühendislik alanında ilk 100'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; doçentlik ünvanını Makine Mühendisliği alanında almış olmak ve SCIE tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde Uzay İtki Sistemleri alanında yayınları olmak.

l) Doktora derecesini Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya ilgili bir alanda ve 2024 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında Mühendislik alanında ilk 100'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; doçentlik ünvanını Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak ve SCIE tarafından taranan dergilerde Analog ve mikrodalga devreler, Tümleşik RF ve milimetre dalga devreler, Uzaktan algılama veya Radar sistemleri alanlarında yayını olmak.

m) Doktora derecesini Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya ilgili bir alanda ve 2024 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında Mühendislik alanında ilk 300'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; doçentlik ünvanını Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak ve SCIE tarafından taranan dergilerde Entegre Elektronik Devreler ve Sistemler alanlarında yayını olmak.

İlan olunur.

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