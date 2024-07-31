Mersin Üniversitesi akademik personel alacak

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

- Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. . 24. ve 26. maddeten ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

* Başvurular 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanına Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma ölçütleri (2018) (Bakınız: http://pdb.niersin.edu.tr/sayja.'1000! 9/20 IH-olcutleri\ Malin t aııvciMlcsi öğretim i vdiğine Yükseltilme ve \taıım.ı »kütlen (2021) (Bakını:: http://pdh.niersin.edu.fr/sayfa/l00020/202l-olciitlcri} ve Menin Üniversitesi öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma ölçütleri (2024) (Bakınız: http://pdb.niersin.edu.tr/sayfa/100025/2024-olcutleriyw: göre değerlendirilecektir.

- Profesör ve Doçent kadrosu daimi statüdedir.

- Yabancı ülkelerden alınan Lisans ve Yüksek Lisans diplomalarının Yükseköğretim Kumlu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir

- Yabancı ülkelerden alınan Doktora diplomalarının ve doçentlik/profesörlük unvanlarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

- İlanda yer alan unvanlar için istenen Üniversitemiz ölçütleri'nde belirtilen yabancı dil başvuru koşuluna ilişkin YÖKDİL. YDS. KPDS, ODS ve Üniversitelerarası Kurulca atama yapılacağı dönem bu sınavlara eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarına ait yabancı dil belgeleri veya ilana başvuru yapıldığı tarihte ÖSYM tarafından en son yayımlanan güncel eş değerlik duy anmanda belirtilen diğer yabancı dil belgeleri geçerli olacaktır. (Belge Özerindeki geçerlilik tarihi varsa bu tarih esas alınacaktır.) (Üniversitelerarası Kıırul'tın 10.02.2016 tarihli toplantısında alınan karar gereci TOEFL Yabancı Dil Belgelerinin geçerlilik süresi iki yıldır.)

Başvuruda istenilen belgeler

- İlan başvuru evraklarına http .pdb.mersin cdu İr bırınr2O52akadcmı)yjKn^ wcb sayfasında bulunan İlan Başvurulan menüsünden ulaşılabilmektedir.

- Profesör ve Doçent Hanına basuru yapacak adayların İlan Başvurulan nıenOsündeki "MEL'. Akademik Ölçüt Tercih Beyan Belgesini mutlaka doldurmalan gerekmektedir.

- İlan başvuru formu ve başvuru formunda belirtilen belgeleri de içeren yayın dosyası Profesörlük için 2 adet [Flash Bellek], Doçentlik için 2 adet [Flash Bellek] olarak hazırlanması gerekmekledir. İlanın herhangi bir aşamasında gerek duyulduğu takdirde ek [Flash Bellek] istenebilir.

- Ayrıca ilan başvuru fonnu ve ilan başvuru formunda istenen belgeler (yayınlar hariç) fiziksel olarak da teslim edilmelidir.

- İdare gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

- Yükseköğretim kummlannın Profesör kadrosundakiler doçent kadrosuna, doçent kadrosundakiler de doktor öğretim üyesi kadrosuna başvuramazlar.

Başvuru önkoşullarını sağlamayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Yanlış beyanda bulunarak atanmaya hak kazananların atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

Başvuru Yeri ve Tarihi

- Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile başvurulması gerekmektedir.

(Başvuru süresi içinde kurum kayıtlarına girmeyen başvurular, postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

- Başvuru süresi ilanın Resmi Gazcte'de yayımlandığı tarihten itibaren (ilanın yayımlandığı tarih dahil) 15 (onbeş) gündür.

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

- Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve "öğretim Üyesi Dışındaki öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usu! ve Esaslar Hakkında Yönetmelimin ilgili maddelerine göre öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

- Araştırma Görevlisi kadrolarına atımlar 2547 S.K. 3 3. maddesinde belirtilen usule uygun olarak 50/d maddesi kapsamında yapılacaktır.

Adaylarda:

- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve "öğretim Üyesi Dışındaki öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelimle yer alan genel ve özel koşullan taşıyor olmak.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak koşulu aramı

Müracaat Edecek Adaylardan istenen belgeler:

1. Başvuru Formu (Üniversitemiz Web Sayfasında Duyurular Alanında)

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3. özgeçmiş

4. Lisans Lisansüstü dıplomalann veya Geçici mezuniyet belgelerinin sureti (ash gibidir onaylı) veya c-Dcvlet çıktısı (Yabancı öğretini kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, doktora için Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belge)

5. I ezlı Yüksek Lisans/Doklora öğrenci belgesinin aslı veya e-l)evlet çıktısı (Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar için)

6. Lisans Transkripti (Onaylı Örneği veya e-Devlel çıktısı) (Lisans mezuniyet puanının hesaplanmasında YÖK'ün yayınlamış olduğu 4'lük ve 5'hk sistemin 100'liik Sistemde Eşdeğerlilığı tabloları dikkate alınacaktır)

7. Merkezi Sınav (AI.ES) Belgesi (Son 5 yıl)

8. Öğretim Görevlisi kadrosuna yapılacak başvurularda;

- Adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki AI.ES puan türü ya da ilan edilen bölüm/anabilim dalı program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki AI.ES puan türü kullanılacaktır.

Araştırma Görevlisi kadrosuna yapılacak başvurularda;

- İlan edilen bölüm anabil im dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.

9. Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda nitelik alanında belirtilen yüksek lisans veya doktora öğrencisi olma şartı atanır Adayların azami eğitim (lisansüstü) süresini aşmamış olması gerekir

- 06.02.2013 tarihinde Resmi Gazcte'dc yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrenciler ile.

- Lisansüstü Eğitim öğretim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar

10.2 Adet fotoğraf (son ahi ay içinde çekilmiş olmalı)

11. YÖKDİL. YDS. KPDS, ODS ve Üniversitelerarası Kurulca atama yapılacağı donem bu sınavlara eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil suıavlanna ait yabancı di) belgeleri veya ilana başvuru yapıldığı tarihte ÖSYM tarafindan en son yayımlanan güncel eş değerlik duyurusunda belirtilen diğer yabancı dil belgelen geçerli olacaktır. (Belge üzerindeki geçerlilik tarihi varsa bu tarih esas alınacaktır.) (Üniversitelerarası Kururun 10.02.2016 tarihli toplantısında alınan karar gereği TOEEL Yabancı Dil Belgelerinin geçerlilik süresi iki yıldır.)

12. Tecrübe Belgesi (Han edilen kadroda tecrübe aranıyor ise; halen bir kamu kuruntunda çalışanlar veya kamu kurumundan ayrılanlar için E-Devleften alınacak Hitap Hizmet Dökümü (Sosyal Güvenlik Kurumu), özel sektörde çalışıyor veya çalışmış ise E-Devletten alınacak SGK Hizmet Dökümü (SGK Hizmet dökümünde meslek kodu boş olan süreler için çalışılan şirketten alınan onaylı yazı)).

13. İlan niteliğinde islenen sertifıkasyon ve diğer belgelerin aslı veya onaylı olması, doğrulama kodu veya karekod bulunması gerekmektedir. Doğruluğu ispatlanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.

Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir

NOT: I- İlan edilen kadrolardan sadece birine müracaat edilebilir Birden fazla kadroya başvuru yapanların başvurusu geçersiz sayılacaktır Başvuru süresi içinde kurum kayıtlanna girmeyen başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2- Yanlış beyanda bulunarak atanmaya hak kazanan ve aynı ilanda birden fazla kadroya başvurduğu tespit edilen adayların atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

3- İlan edilen kadrolara başvurular aşağıdaki tabloda yer alan "BAŞVURU YERİ" başlıklı sütunda yazılı olan birimlere yapılacaktır.

4- İdare gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.