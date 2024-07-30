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Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi alacak. Son başvuru tarihi 13 Ağustos 2024.

Kaynak : resmi gazete,
İlan Giriş : 30 Temmuz 2024 16:07, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2024 16:07
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Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan "Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltme Kriterleri Yönergesi" ölçütlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 21 gün olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Ayrıntılı ilan metni ve genel açıklamalar Üniversitemiz web sayfası (www.selcuk.edu.tr) Genel Duyurular'da mevcuttur.

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