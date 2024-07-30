İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim elemanı alacak

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:



ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI



2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 50.d maddesine, 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" maddelerine uygun olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne tam gün statüde çalışacak araştırma görevlisi alınacaktır.



Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:



1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diploma fotokopileri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,



2. Mezun olduğu lisans ve yüksek lisans ile devam etmekte olduğu doktora programlarına ait transkriptlerin asılları,



3. Halen öğrenim gördüğü doktora programına ilişkin öğrenci belgesi,



4. Nüfus cüzdanı, erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,



5. Özgeçmiş,



6. Arşiv araştırmalı adli sicil belgesi,



7. Türk uyruklu adaylardan ALES Eşit Ağırlık (en az 70); yabancı uyruklu adaylardan GRE Sayısal ve Sözel toplamı (en az 298); tüm adaylardan YDS-İngilizce (en az 80) veya TOEFL (en az 96) belgeleri ile bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.



İlk başvuru tarihi : 29.07.2024



Son başvuru tarihi : 12.08.2024



Ön değerlendirme tarihi : 14.08.2024 (Sonuçlar https://ir.bilkent.edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır.)



Giriş sınav tarihi : 19.08.2024

Sonuç açıklama tarihi : 21.08.2024 (Sonuçlar https://ir.bilkent.edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır.)



GENEL ŞARTLAR:



-2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.



-Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gereklidir.



-Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmesi için adayların en az lisans mezunu olması ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmaları gereklidir.



FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi



BÖLÜM:Uluslararası İlişkiler Bölümü



AKADEMİK ÜNVANI: Araştırma Görevlisi



ALINACAK ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SAYISI: 1



ÖZEL KOŞULLAR:

Uluslararası İlişkiler lisans ve yüksek lisans derecesi sahibi olmak; doktora tez çalışmalarını tam zamanlı olarak Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde çatışma ve barış çalışmaları bilim alanında sürdürüyor olmak ve doktora yeterlik sınavını başarılı olarak geçmiş olmak.

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara



İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:



ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI



2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 50.d maddesine, 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" maddelerine uygun olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'ne tam gün statüde çalışacak araştırma görevlisi alınacaktır.

Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:



1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diploma fotokopileri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,



2. Mezun olduğu lisans ve yüksek lisans ile devam etmekte olduğu doktora programlarına ait transkriptlerin asılları,



3. Halen öğrenim gördüğü doktora programına ilişkin öğrenci belgesi,



4. Nüfus cüzdanı, erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,



5. Özgeçmiş,



6. Arşiv araştırmalı adli sicil belgesi,



7. Türk uyruklu adaylardan ALES Eşit Ağırlık (en az 70); yabancı uyruklu adaylardan GRE Sayısal ve Sözel toplamı (en az 298); tüm adaylardan YDS-İngilizce (en az 80) veya TOEFL (en az 96) belgeleri ile bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.



İlk başvuru tarihi : 29.07.2024



Son başvuru tarihi : 12.08.2024



Ön değerlendirme tarihi : 14.08.2024 (Sonuçlar https://pols.bilkent.edu.tr/tr/ adresinde yayınlanacaktır.)



Giriş sınav tarihi : 19.08.2024



Sonuç açıklama tarihi : 21.08.2024 (Sonuçlar https://pols.bilkent.edu.tr/tr/ adresinde yayınlanacaktır.)



GENEL ŞARTLAR:



-2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.



-Adayların 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gereklidir.



-Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmesi için adayların en az lisans mezunu olması ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmaları gereklidir. FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi BÖLÜM: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü



AKADEMİK ÜNVANI: Araştırma Görevlisi



ALINACAK ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SAYISI: 1



ÖZEL KOŞULLAR:

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında lisans derecesi sahibi olmak; doktora tez çalışmalarını tam zamanlı olarak Siyaset Bilimi alanında sürdürüyor olmak; doktora yeterlik sınavını ve doktora tez önerisi savunmasını başarılı olarak geçmiş olmak.



BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara



İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:



ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI



2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 50.d maddesine, 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" maddelerine uygun olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'ne tam gün statüde çalışacak araştırma görevlisi alınacaktır.



Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:



1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diploma fotokopileri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,



2. Mezun olduğu lisans ve yüksek lisans ile devam etmekte olduğu doktora programlarına ait transkriptlerin asılları,



3. Halen öğrenim gördüğü doktora programına ilişkin öğrenci belgesi,



4. Nüfus cüzdanı, erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,



5. Özgeçmiş,



6. Arşiv araştırmalı adli sicil belgesi,



7. Türk uyruklu adaylardan lisans sonrası doktora öğrencileri için ALES Sayısal (en az 80), yüksek lisans sonrası doktora öğrencileri için ALES Sayısal (en az 70); yabancı uyruklu tüm doktora öğrencileri için GRE Sayısal (en az 157); tüm doktora öğrencileri için YDS-İngilizce (en az 80) veya TOEFL (en az 96) belgeleri ile bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.



Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Mühendislik Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.



İlk başvuru tarihi : 29.07.2024



Son başvuru tarihi : 12.08.2024



Ön değerlendirme tarihi : 14.08.2024 (Sonuçlar https://w3.ie.bilkent.edu.tr/tr/ adresinde yayınlanacaktır.)



Giriş sınav tarihi : 19.08.2024

Sonuç açıklama tarihi : 21.08.2024 (Sonuçlar https://w3.ie.bilkent.edu.tr/tr/ adresinde yayınlanacaktır.)



GENEL ŞARTLAR:



-2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.



-Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gereklidir.



-Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmesi için adayların en az lisans mezunu olması ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmaları gereklidir.

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi



BÖLÜM: Endüstri Mühendisliği Bölümü



AKADEMİK ÜNVANI: Araştırma Görevlisi



ALINACAK ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SAYISI: 1



ÖZEL KOŞULLAR:

Endüstri Mühendisliği lisans veya yüksek lisans derecesi sahibi olmak; doktora tez çalışmalarını tam zamanlı olarak Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde Optimizasyon alanında sürdürüyor olmak; doktora yeterlik sınavını başarılı olarak geçmiş olmak; uluslararası indeksli dergilerde yayınlar yapmış olmak.



BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara



İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:



ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI



2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 50.d maddesine, 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" maddelerine uygun olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'ne tam gün statüde çalışacak araştırma görevlisi alınacaktır.



Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:



1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diploma fotokopileri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,



2. Mezun olduğu lisans ve yüksek lisans ile devam etmekte olduğu doktora programlarına ait transkriptlerin asılları,



3. Halen öğrenim gördüğü doktora programına ilişkin öğrenci belgesi,



4. Nüfus cüzdanı, erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,



5. Özgeçmiş,



6. Arşiv araştırmalı adli sicil belgesi,



7. Türk uyruklu adaylardan lisans sonrası doktora öğrencileri için ALES Sayısal (en az 80), yüksek lisans sonrası doktora öğrencileri için ALES Sayısal (en az 70); yabancı uyruklu tüm doktora öğrencileri için GRE Sayısal (en az 157); tüm doktora öğrencileri için YDS-İngilizce (en az 80) veya TOEFL (en az 96) belgeleri ile bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Fen Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.



İlk başvuru tarihi : 29.07.2024



Son başvuru tarihi : 12.08.2024



Ön değerlendirme tarihi : 14.08.2024 (Sonuçlar https://mbg.bilkent.edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır.)



Giriş sınav tarihi : 19.08.2024



Sonuç açıklama tarihi : 21.08.2024 (Sonuçlar https://mbg.bilkent.edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır.)



GENEL ŞARTLAR:



-2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.



-Adayların 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gereklidir.



-Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmesi için adayların en az lisans mezunu olması ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmaları gereklidir.



FAKÜLTE: Fen Fakültesi



BÖLÜM: Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü



AKADEMİK ÜNVANI: Araştırma Görevlisi



ALINACAK ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SAYISI: 1



ÖZEL KOŞULLAR:

Tıp Doktoru lisans derecesi sahibi olmak; doktora tez çalışmalarını tam zamanlı olarak Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nde İnsan Genetiği bilim alanında sürdürüyor olmak; doktora yeterlik sınavını başarılı olarak geçmiş olmak; biyoinformatik, genom analizi ve popülasyon genetiği alanında araştırma deneyimi sahibi olmak.



BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara



İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:



ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI



2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 50.d maddesine, 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" maddelerine uygun olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'ne tam gün statüde çalışacak araştırma görevlisi alınacaktır.



Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:



1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diploma fotokopileri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,



2. Mezun olduğu lisans ve yüksek lisans ile devam etmekte olduğu doktora programlarına ait transkriptlerin asılları,



3. Halen öğrenim gördüğü doktora programına ilişkin öğrenci belgesi,



4. Nüfus cüzdanı, erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,



5. Özgeçmiş,



6. Arşiv araştırmalı adli sicil belgesi,



7. Türk uyruklu adaylardan lisans sonrası doktora öğrencileri için ALES Eşit Ağırlık (en az 80), yüksek lisans sonrası doktora öğrencileri için ALES Eşit Ağırlık (en az 70); yabancı uyruklu adaylardan lisans sonrası doktora öğrencileri için GRE Sayısal ve Sözel toplamı (en az 312), yabancı uyruklu adaylardan yüksek lisans sonrası doktora öğrencileri için GRE Sayısal ve Sözel toplamı (en az 302); tüm doktora öğrencileri için YDS-İngilizce (en az 83,3) veya TOEFL (en az 100) belgeleri ile bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.



İlk başvuru tarihi : 29.07.2024



Son başvuru tarihi : 12.08.2024



Ön değerlendirme tarihi : 14.08.2024 (Sonuçlar http://www.phil.bilkent.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.)



Giriş sınav tarihi : 19.08.2024



Sonuç açıklama tarihi : 21.08.2024 (Sonuçlar http://www.phil.bilkent.edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır.)



GENEL ŞARTLAR:



-2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.



-Adayların 657 sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşıması gereklidir.



-Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmesi için adayların en az lisans mezunu olması ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmaları gereklidir.



FAKÜLTE: İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi



BÖLÜM: Felsefe Bölümü



AKADEMİK ÜNVANI: Araştırma Görevlisi



ALINACAK ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SAYISI: 1



ÖZEL KOŞULLAR:

Doktora tez çalışmalarını tam zamanlı olarak Felsefe Bölümü'nde siyaset felsefesi alanında sürdürüyor olmak ve doktora yeterlik sınavını başarılı olarak geçmiş olmak.



BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara



İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:



ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI



2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 50.d maddesine, 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" maddelerine uygun olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'ne tam gün statüde çalışacak araştırma görevlisi alınacaktır.



Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:



1.Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diploma fotokopileri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,



2.Mezun olduğu lisans ve yüksek lisans ile devam etmekte olduğu doktora programlarına ait transkriptlerin asılları,



3. Halen öğrenim gördüğü doktora programına ilişkin öğrenci belgesi,



4. Nüfus cüzdanı, erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,



5. Özgeçmiş,



6. Arşiv araştırmalı adli sicil belgesi,



7. Türk uyruklu adaylardan ALES Eşit Ağırlık (en az 70); yabancı uyruklu adaylardan GRE Sayısal (en az 149); tüm adaylardan YDS-İngilizce (en az 80) veya TOEFL (en az 96) belgeleri ile bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir. İlk başvuru tarihi: 29.07.2024



Son başvuru tarihi : 12.08.2024



Ön değerlendirme tarihi : 14.08.2024 (Sonuçlar http://iaed.bilkent.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.)



Giriş sınav tarihi : 19.08.2024



Sonuç açıklama tarihi : 21.08.2024 (Sonuçlar http://iaed.bilkent.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.)



GENEL ŞARTLAR:



-2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.



-Adayların 657 sayılı kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşıması gereklidir.



-Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmesi için adayların en az lisans mezunu olması ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmaları gereklidir.



FAKÜLTE: Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi



BÖLÜM: İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü



AKADEMİK ÜNVANI: Araştırma Görevlisi



ALINACAK ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SAYISI: 1



ÖZEL KOŞULLAR:

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı lisans ve yüksek lisans derecesi sahibi olmak; doktora tez çalışmalarını tam zamanlı olarak İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'nde Sosyal Sürdürülebilirlik alanında sürdürüyor olmak; kayıtlı olduğu doktora programının kredili derslerini başarı ile tamamlamış olmak.



BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara



İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:



ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI



2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 50.d maddesine, 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" maddelerine uygun olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Nörobilim Anabilim Dalı'nda tam gün statüde çalışacak araştırma görevlisi alınacaktır. Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:



1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diploma fotokopileri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,



2. Mezun olduğu lisans ve yüksek lisans ile devam etmekte olduğu doktora programlarına ait transkriptlerin asılları,



3. Halen öğrenim gördüğü doktora programına ilişkin öğrenci belgesi,



4. Nüfus cüzdanı, erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,



5. Özgeçmiş,



6. Arşiv araştırmalı adli sicil belgesi,



7. Türk uyruklu adaylardan lisans sonrası doktora öğrencileri için ALES Sayısal (en az 80), yüksek lisans sonrası doktora öğrencileri için ALES Sayısal (en az 70); yabancı uyruklu tüm doktora öğrencileri için GRE Sayısal (en az 157); tüm doktora öğrencileri için YDS-İngilizce (en az 80) veya TOEFL (en az 96) belgeleri ile bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünden öğrenilebilir.



İlk Başvuru Tarihi : 29.07.2024



Son Başvuru Tarihi : 12.08.2024



Ön Değerlendirme Tarihi : 14.08.2024 (Sonuçlar https://neuro.bilkent.edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır.)



Giriş Sınav Tarihi : 19.08.2024



Sonuç Açıklama Tarihi : 21.08.2024 (Sonuçlar https://neuro.bilkent.edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır.)



GENEL ŞARTLAR:



- 2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.



- Adayların 657 sayılı kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşıması gereklidir.



- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmesi için adayların en az lisans mezunu olması ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmaları gereklidir.



FAKÜLTE: Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü



BÖLÜM: Nörobilim Anabilim Dalı



AKADEMİK ÜNVANI: Araştırma Görevlisi



ALINACAK ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SAYISI: 1



ÖZEL KOŞULLAR:

Psikoloji lisans derecesi sahibi olmak; doktora tez çalışmalarını tam zamanlı olarak Nörobilim Anabilim Dalında görsel algı alanında sürdürüyor olmak ve doktora yeterlik sınavını başarılı olarak geçmiş olmak.



BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 06800, Bilkent Ankara



İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:



ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 50.d maddesine, 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" maddelerine uygun olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Anabilim Dalı'na tam gün statüde çalışacak araştırma görevlisi alınacaktır.



Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:



1.Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diploma fotokopileri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,



2.Mezun olduğu lisans ve yüksek lisans ile devam etmekte olduğu doktora programlarına ait transkriptlerin asılları,



3. Halen öğrenim gördüğü doktora programına ilişkin öğrenci belgesi,



4. Nüfus cüzdanı, erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,



5. Özgeçmiş,



6. Arşiv araştırmalı adli sicil belgesi,



7. Türk uyruklu adaylardan ALES Eşit Ağırlık (en az 70); yabancı uyruklu adaylardan GRE Sayısal ve Sözel toplamı (en az 298); tüm adaylardan YDS-İngilizce (en az 80) veya TOEFL (en az 96) belgeleri ile bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Hukuk Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.



İlk başvuru tarihi: 29.07.2024



Son başvuru tarihi: 12.08.2024



Ön değerlendirme tarihi: 14.08.2024 (Sonuçlar http://www.hukuk.bilkent.edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır.)



Giriş sınav tarihi: 19.08.2024



Sonuç açıklama tarihi: 21.08.2024 (Sonuçlar http://www.hukuk.bilkent.edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır.)



GENEL ŞARTLAR:



-2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.



-Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gereklidir.



-Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmesi için adayların en az lisans mezunu olması ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmaları gereklidir.



FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi



BÖLÜM: Özel Hukuk Anabilim Dalı



AKADEMİK ÜNVANI: Araştırma Görevlisi



ALINACAK ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SAYISI: 1



ÖZEL KOŞULLAR:

Hukuk alanında lisans ve özel hukuk alanında yüksek lisans derecesi sahibi olmak, özel hukuk alanında doktora yapıyor olmak, akademik çalışmalarını İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında sürdürüyor olmak.



BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara



İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:



ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI



2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 50.d maddesine, 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" maddelerine uygun olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Anabilim Dalı'nda tam gün statüde çalışacak araştırma görevlisi alınacaktır.



Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:



1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diploma fotokopileri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,



2. Mezun olduğu lisans ve yüksek lisans ile devam etmekte olduğu doktora programlarına ait transkriptlerin asılları,



3. Halen öğrenim gördüğü doktora programına ilişkin öğrenci belgesi,



4. Nüfus cüzdanı, erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,



5. Özgeçmiş,



6. Arşiv araştırmalı adli sicil belgesi,



7. Türk uyruklu adaylardan lisans sonrası doktora öğrencileri için ALES Sayısal (en az 80), yüksek lisans sonrası doktora öğrencileri için ALES Sayısal (en az 70); yabancı uyruklu tüm doktora öğrencileri için GRE Sayısal (en az 157); tüm doktora öğrencileri için YDS-İngilizce (en az 80) veya TOEFL (en az 96) belgeleri ile bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünden öğrenilebilir.



İlk Başvuru Tarihi : 29.07.2024



Son Başvuru Tarihi : 12.08.2024



Ön Değerlendirme Tarihi : 14.08.2024 (Sonuçlar http://mfbe.bilkent.edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır.)



Giriş Sınav Tarihi : 19.08.2024



Sonuç Açıklama Tarihi : 21.08.2024 (Sonuçlar http://mfbe.bilkent.edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır.)



GENEL ŞARTLAR:



- 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.



- Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gereklidir.



- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmesi için adayların en az lisans mezunu olması ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmaları gereklidir.



FAKÜLTE: Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü



BÖLÜM: Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Anabilim Dalı



AKADEMİK ÜNVANI: Araştırma Görevlisi



ALINACAK ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SAYISI: 1



ÖZEL KOŞULLAR:

Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında lisans derecesi sahibi olmak; doktora tez çalışmalarını tam zamanlı olarak Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji alanında sürdürüyor olmak; doktora yeterlik sınavını başarılı olarak geçmiş olmak; alanında uluslararası indeksli dergilerde yayınlar yapmış olmak.



BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 06800, Bilkent Ankara



İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:



ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI



2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 50.d maddesine, 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" maddelerine uygun olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Anabilim Dalı'na tam gün statüde çalışacak araştırma görevlisi alınacaktır.



Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:



1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diploma fotokopileri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,



2. Mezun olduğu lisans ve yüksek lisans ile devam etmekte olduğu doktora programlarına ait transkriptlerin asılları,



3. Halen öğrenim gördüğü doktora programına ilişkin öğrenci belgesi,



4. Nüfus cüzdanı, erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,



5. Özgeçmiş,



6. Arşiv araştırmalı adli sicil belgesi,



7. Türk uyruklu adaylardan ALES Eşit Ağırlık (en az 70); yabancı uyruklu adaylardan GRE Sayısal ve Sözel toplamı (en az 298); tüm adaylardan YDS-İngilizce (en az 80) veya TOEFL (en az 96) belgeleri ile bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Hukuk Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.



İlk Başvuru Tarihi : 29.07.2024



Son Başvuru Tarihi : 12.08.2024



Ön değerlendirme Tarihi : 14.08.2024 (Sonuçlar http://www.hukuk.bilkent.edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır.)



Giriş Sınav Tarihi : 19.08.2024



Sonuç açıklama Tarihi : 21.08.2024 (Sonuçlar http://www.hukuk.bilkent.edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır.)



GENEL ŞARTLAR:



- 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.



- Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gereklidir.



- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmesi için adayların en az lisans mezunu olması ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmaları gereklidir.



FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi



BÖLÜM: Özel Hukuk Anabilim Dalı



AKADEMİK ÜNVANI: Araştırma Görevlisi



ALINACAK ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SAYISI: 1



ÖZEL KOŞULLAR:

Hukuk alanında lisans ve özel hukuk alanında yüksek lisans derecesi sahibi olmak, özel hukuk alanında doktora yapıyor olmak, akademik çalışmalarını Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku alanında sürdürüyor olmak.



BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara

