İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim elemanı alacak
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim elemanı alacak. Son başvuru tarihi 12 Ağustos 2024.
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 50.d maddesine, 09 Kasım 2018 tarih ve
30590 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim
Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" maddelerine uygun olmak
kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler
Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne tam gün statüde çalışacak araştırma
görevlisi alınacaktır.
Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri
ile birlikte:
1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diploma fotokopileri, yurt dışından
alınan diplomalar için denklik belgesi,
2. Mezun olduğu lisans ve yüksek lisans ile devam etmekte olduğu doktora programlarına
ait transkriptlerin asılları,
3. Halen öğrenim gördüğü doktora programına ilişkin öğrenci belgesi,
4. Nüfus cüzdanı, erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
5. Özgeçmiş,
6. Arşiv araştırmalı adli sicil belgesi,
7. Türk uyruklu adaylardan ALES Eşit Ağırlık (en az 70); yabancı uyruklu adaylardan
GRE Sayısal ve Sözel toplamı (en az 298); tüm adaylardan YDS-İngilizce (en az
80) veya TOEFL (en az 96) belgeleri ile bu ilanın yayım tarihinden itibaren
15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir.
İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için gerekli
belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Dekanlığından öğrenilebilir.
İlk başvuru tarihi : 29.07.2024
Son başvuru tarihi : 12.08.2024
Ön değerlendirme tarihi : 14.08.2024 (Sonuçlar https://ir.bilkent.edu.tr/ adresinde
yayınlanacaktır.)
Giriş sınav tarihi : 19.08.2024
Sonuç açıklama tarihi : 21.08.2024 (Sonuçlar https://ir.bilkent.edu.tr/ adresinde
yayınlanacaktır.)
GENEL ŞARTLAR:
-2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.
-Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gereklidir.
-Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmesi için adayların en az lisans mezunu
olması ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmaları
gereklidir.
FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
BÖLÜM:Uluslararası İlişkiler Bölümü
AKADEMİK ÜNVANI: Araştırma Görevlisi
ALINACAK ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SAYISI: 1
ÖZEL KOŞULLAR:
Uluslararası İlişkiler lisans ve yüksek lisans derecesi sahibi olmak; doktora tez çalışmalarını tam zamanlı olarak Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde çatışma ve barış çalışmaları bilim alanında sürdürüyor olmak ve doktora yeterlik sınavını başarılı olarak geçmiş olmak.
BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal
Bilimler Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 50.d maddesine, 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" maddelerine uygun olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'ne tam gün statüde çalışacak araştırma görevlisi alınacaktır.
Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri
ile birlikte:
1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diploma fotokopileri, yurt dışından
alınan diplomalar için denklik belgesi,
2. Mezun olduğu lisans ve yüksek lisans ile devam etmekte olduğu doktora programlarına
ait transkriptlerin asılları,
3. Halen öğrenim gördüğü doktora programına ilişkin öğrenci belgesi,
4. Nüfus cüzdanı, erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
5. Özgeçmiş,
6. Arşiv araştırmalı adli sicil belgesi,
7. Türk uyruklu adaylardan ALES Eşit Ağırlık (en az 70); yabancı uyruklu adaylardan
GRE Sayısal ve Sözel toplamı (en az 298); tüm adaylardan YDS-İngilizce (en az
80) veya TOEFL (en az 96) belgeleri ile bu ilanın yayım tarihinden itibaren
15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir.
İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için gerekli
belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Dekanlığından öğrenilebilir.
İlk başvuru tarihi : 29.07.2024
Son başvuru tarihi : 12.08.2024
Ön değerlendirme tarihi : 14.08.2024 (Sonuçlar https://pols.bilkent.edu.tr/tr/
adresinde yayınlanacaktır.)
Giriş sınav tarihi : 19.08.2024
Sonuç açıklama tarihi : 21.08.2024 (Sonuçlar https://pols.bilkent.edu.tr/tr/
adresinde yayınlanacaktır.)
GENEL ŞARTLAR:
-2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.
-Adayların 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gereklidir.
-Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmesi için adayların en az lisans mezunu
olması ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmaları
gereklidir. FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi BÖLÜM: Siyaset
Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
AKADEMİK ÜNVANI: Araştırma Görevlisi
ALINACAK ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SAYISI: 1
ÖZEL KOŞULLAR:
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında lisans derecesi sahibi olmak; doktora
tez çalışmalarını tam zamanlı olarak Siyaset Bilimi alanında sürdürüyor olmak;
doktora yeterlik sınavını ve doktora tez önerisi savunmasını başarılı olarak
geçmiş olmak.
BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal
Bilimler Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 50.d maddesine, 09 Kasım 2018 tarih ve
30590 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim
Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" maddelerine uygun olmak
kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri
Mühendisliği Bölümü'ne tam gün statüde çalışacak araştırma görevlisi alınacaktır.
Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri
ile birlikte:
1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diploma fotokopileri, yurt dışından
alınan diplomalar için denklik belgesi,
2. Mezun olduğu lisans ve yüksek lisans ile devam etmekte olduğu doktora programlarına
ait transkriptlerin asılları,
3. Halen öğrenim gördüğü doktora programına ilişkin öğrenci belgesi,
4. Nüfus cüzdanı, erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
5. Özgeçmiş,
6. Arşiv araştırmalı adli sicil belgesi,
7. Türk uyruklu adaylardan lisans sonrası doktora öğrencileri için ALES Sayısal
(en az 80), yüksek lisans sonrası doktora öğrencileri için ALES Sayısal (en
az 70); yabancı uyruklu tüm doktora öğrencileri için GRE Sayısal (en az 157);
tüm doktora öğrencileri için YDS-İngilizce (en az 80) veya TOEFL (en az 96)
belgeleri ile bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü
posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden yapılan başvurular
kabul edilmeyecektir.
Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Mühendislik Fakültesi
Dekanlığından öğrenilebilir.
İlk başvuru tarihi : 29.07.2024
Son başvuru tarihi : 12.08.2024
Ön değerlendirme tarihi : 14.08.2024 (Sonuçlar https://w3.ie.bilkent.edu.tr/tr/
adresinde yayınlanacaktır.)
Giriş sınav tarihi : 19.08.2024
Sonuç açıklama tarihi : 21.08.2024 (Sonuçlar https://w3.ie.bilkent.edu.tr/tr/
adresinde yayınlanacaktır.)
GENEL ŞARTLAR:
-2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.
-Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gereklidir.
-Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmesi için adayların en az lisans mezunu olması ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmaları gereklidir.
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
BÖLÜM: Endüstri Mühendisliği Bölümü
AKADEMİK ÜNVANI: Araştırma Görevlisi
ALINACAK ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SAYISI: 1
ÖZEL KOŞULLAR:
Endüstri Mühendisliği lisans veya yüksek lisans derecesi sahibi olmak; doktora
tez çalışmalarını tam zamanlı olarak Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde Optimizasyon
alanında sürdürüyor olmak; doktora yeterlik sınavını başarılı olarak geçmiş
olmak; uluslararası indeksli dergilerde yayınlar yapmış olmak.
BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 50.d maddesine, 09 Kasım 2018 tarih ve
30590 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim
Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" maddelerine uygun olmak
kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji
ve Genetik Bölümü'ne tam gün statüde çalışacak araştırma görevlisi alınacaktır.
Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri
ile birlikte:
1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diploma fotokopileri, yurt dışından
alınan diplomalar için denklik belgesi,
2. Mezun olduğu lisans ve yüksek lisans ile devam etmekte olduğu doktora programlarına
ait transkriptlerin asılları,
3. Halen öğrenim gördüğü doktora programına ilişkin öğrenci belgesi,
4. Nüfus cüzdanı, erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
5. Özgeçmiş,
6. Arşiv araştırmalı adli sicil belgesi,
7. Türk uyruklu adaylardan lisans sonrası doktora öğrencileri için ALES Sayısal
(en az 80), yüksek lisans sonrası doktora öğrencileri için ALES Sayısal (en
az 70); yabancı uyruklu tüm doktora öğrencileri için GRE Sayısal (en az 157);
tüm doktora öğrencileri için YDS-İngilizce (en az 80) veya TOEFL (en az 96)
belgeleri ile bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent
Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla
teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Fen Fakültesi Dekanlığından
öğrenilebilir.
İlk başvuru tarihi : 29.07.2024
Son başvuru tarihi : 12.08.2024
Ön değerlendirme tarihi : 14.08.2024 (Sonuçlar https://mbg.bilkent.edu.tr/
adresinde yayınlanacaktır.)
Giriş sınav tarihi : 19.08.2024
Sonuç açıklama tarihi : 21.08.2024 (Sonuçlar https://mbg.bilkent.edu.tr/ adresinde
yayınlanacaktır.)
GENEL ŞARTLAR:
-2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.
-Adayların 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gereklidir.
-Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmesi için adayların en az lisans mezunu
olması ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmaları
gereklidir.
FAKÜLTE: Fen Fakültesi
BÖLÜM: Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
AKADEMİK ÜNVANI: Araştırma Görevlisi
ALINACAK ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SAYISI: 1
ÖZEL KOŞULLAR:
Tıp Doktoru lisans derecesi sahibi olmak; doktora tez çalışmalarını tam zamanlı
olarak Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nde İnsan Genetiği bilim alanında
sürdürüyor olmak; doktora yeterlik sınavını başarılı olarak geçmiş olmak; biyoinformatik,
genom analizi ve popülasyon genetiği alanında araştırma deneyimi sahibi olmak.
BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı
06800, Bilkent Ankara
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 50.d maddesine, 09 Kasım 2018 tarih ve
30590 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim
Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" maddelerine uygun olmak
kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
Felsefe Bölümü'ne tam gün statüde çalışacak araştırma görevlisi alınacaktır.
Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri
ile birlikte:
1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diploma fotokopileri, yurt dışından
alınan diplomalar için denklik belgesi,
2. Mezun olduğu lisans ve yüksek lisans ile devam etmekte olduğu doktora programlarına
ait transkriptlerin asılları,
3. Halen öğrenim gördüğü doktora programına ilişkin öğrenci belgesi,
4. Nüfus cüzdanı, erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
5. Özgeçmiş,
6. Arşiv araştırmalı adli sicil belgesi,
7. Türk uyruklu adaylardan lisans sonrası doktora öğrencileri için ALES Eşit
Ağırlık (en az 80), yüksek lisans sonrası doktora öğrencileri için ALES Eşit
Ağırlık (en az 70); yabancı uyruklu adaylardan lisans sonrası doktora öğrencileri
için GRE Sayısal ve Sözel toplamı (en az 312), yabancı uyruklu adaylardan yüksek
lisans sonrası doktora öğrencileri için GRE Sayısal ve Sözel toplamı (en az
302); tüm doktora öğrencileri için YDS-İngilizce (en az 83,3) veya TOEFL (en
az 100) belgeleri ile bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanlığına şahsen
ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer
tamamlayıcı bilgiler İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.
İlk başvuru tarihi : 29.07.2024
Son başvuru tarihi : 12.08.2024
Ön değerlendirme tarihi : 14.08.2024 (Sonuçlar http://www.phil.bilkent.edu.tr
adresinde yayınlanacaktır.)
Giriş sınav tarihi : 19.08.2024
Sonuç açıklama tarihi : 21.08.2024 (Sonuçlar http://www.phil.bilkent.edu.tr/
adresinde yayınlanacaktır.)
GENEL ŞARTLAR:
-2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.
-Adayların 657 sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşıması gereklidir.
-Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmesi için adayların en az lisans mezunu
olması ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmaları
gereklidir.
FAKÜLTE: İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
BÖLÜM: Felsefe Bölümü
AKADEMİK ÜNVANI: Araştırma Görevlisi
ALINACAK ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SAYISI: 1
ÖZEL KOŞULLAR:
Doktora tez çalışmalarını tam zamanlı olarak Felsefe Bölümü'nde siyaset felsefesi
alanında sürdürüyor olmak ve doktora yeterlik sınavını başarılı olarak geçmiş
olmak.
BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat
Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI
2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 50.d maddesine, 09 Kasım 2018 tarih ve
30590 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim
Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" maddelerine uygun olmak
kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'ne tam gün statüde çalışacak
araştırma görevlisi alınacaktır.
Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri
ile birlikte:
1.Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diploma fotokopileri, yurt dışından
alınan diplomalar için denklik belgesi,
2.Mezun olduğu lisans ve yüksek lisans ile devam etmekte olduğu doktora programlarına
ait transkriptlerin asılları,
3. Halen öğrenim gördüğü doktora programına ilişkin öğrenci belgesi,
4. Nüfus cüzdanı, erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
5. Özgeçmiş,
6. Arşiv araştırmalı adli sicil belgesi,
7. Türk uyruklu adaylardan ALES Eşit Ağırlık (en az 70); yabancı uyruklu adaylardan
GRE Sayısal (en az 149); tüm adaylardan YDS-İngilizce (en az 80) veya TOEFL
(en az 96) belgeleri ile bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığına
şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet
üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için gerekli belgeler
ve diğer tamamlayıcı bilgiler Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Dekanlığından öğrenilebilir. İlk başvuru tarihi: 29.07.2024
Son başvuru tarihi : 12.08.2024
Ön değerlendirme tarihi : 14.08.2024 (Sonuçlar http://iaed.bilkent.edu.tr adresinde
yayınlanacaktır.)
Giriş sınav tarihi : 19.08.2024
Sonuç açıklama tarihi : 21.08.2024 (Sonuçlar http://iaed.bilkent.edu.tr adresinde
yayınlanacaktır.)
GENEL ŞARTLAR:
-2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.
-Adayların 657 sayılı kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşıması gereklidir.
-Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmesi için adayların en az lisans mezunu
olması ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmaları
gereklidir.
FAKÜLTE: Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
BÖLÜM: İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
AKADEMİK ÜNVANI: Araştırma Görevlisi
ALINACAK ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SAYISI: 1
ÖZEL KOŞULLAR:
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı lisans ve yüksek lisans derecesi sahibi olmak;
doktora tez çalışmalarını tam zamanlı olarak İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'nde
Sosyal Sürdürülebilirlik alanında sürdürüyor olmak; kayıtlı olduğu doktora programının
kredili derslerini başarı ile tamamlamış olmak.
BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım
ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI
2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 50.d maddesine, 09 Kasım 2018 tarih ve
30590 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim
Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" maddelerine uygun olmak
kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Nörobilim Anabilim Dalı'nda tam
gün statüde çalışacak araştırma görevlisi alınacaktır. Araştırma Görevlisi kadrosuna
başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:
1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diploma fotokopileri, yurt dışından
alınan diplomalar için denklik belgesi,
2. Mezun olduğu lisans ve yüksek lisans ile devam etmekte olduğu doktora programlarına
ait transkriptlerin asılları,
3. Halen öğrenim gördüğü doktora programına ilişkin öğrenci belgesi,
4. Nüfus cüzdanı, erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
5. Özgeçmiş,
6. Arşiv araştırmalı adli sicil belgesi,
7. Türk uyruklu adaylardan lisans sonrası doktora öğrencileri için ALES Sayısal
(en az 80), yüksek lisans sonrası doktora öğrencileri için ALES Sayısal (en
az 70); yabancı uyruklu tüm doktora öğrencileri için GRE Sayısal (en az 157);
tüm doktora öğrencileri için YDS-İngilizce (en az 80) veya TOEFL (en az 96)
belgeleri ile bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent
Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen ya da
iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer
tamamlayıcı bilgiler Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünden öğrenilebilir.
İlk Başvuru Tarihi : 29.07.2024
Son Başvuru Tarihi : 12.08.2024
Ön Değerlendirme Tarihi : 14.08.2024 (Sonuçlar https://neuro.bilkent.edu.tr/
adresinde yayınlanacaktır.)
Giriş Sınav Tarihi : 19.08.2024
Sonuç Açıklama Tarihi : 21.08.2024 (Sonuçlar https://neuro.bilkent.edu.tr/
adresinde yayınlanacaktır.)
GENEL ŞARTLAR:
- 2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.
- Adayların 657 sayılı kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşıması
gereklidir.
- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmesi için adayların en az lisans
mezunu olması ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış
olmaları gereklidir.
FAKÜLTE: Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü
BÖLÜM: Nörobilim Anabilim Dalı
AKADEMİK ÜNVANI: Araştırma Görevlisi
ALINACAK ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SAYISI: 1
ÖZEL KOŞULLAR:
Psikoloji lisans derecesi sahibi olmak; doktora tez çalışmalarını tam zamanlı
olarak Nörobilim Anabilim Dalında görsel algı alanında sürdürüyor olmak ve doktora
yeterlik sınavını başarılı olarak geçmiş olmak.
BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri
Enstitüsü Müdürlüğü 06800, Bilkent Ankara
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 50.d maddesine, 09 Kasım 2018 tarih ve
30590 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim
Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" maddelerine uygun olmak
kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Anabilim
Dalı'na tam gün statüde çalışacak araştırma görevlisi alınacaktır.
Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri
ile birlikte:
1.Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diploma fotokopileri, yurt dışından
alınan diplomalar için denklik belgesi,
2.Mezun olduğu lisans ve yüksek lisans ile devam etmekte olduğu doktora programlarına
ait transkriptlerin asılları,
3. Halen öğrenim gördüğü doktora programına ilişkin öğrenci belgesi,
4. Nüfus cüzdanı, erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
5. Özgeçmiş,
6. Arşiv araştırmalı adli sicil belgesi,
7. Türk uyruklu adaylardan ALES Eşit Ağırlık (en az 70); yabancı uyruklu adaylardan
GRE Sayısal ve Sözel toplamı (en az 298); tüm adaylardan YDS-İngilizce (en az
80) veya TOEFL (en az 96) belgeleri ile bu ilanın yayım tarihinden itibaren
15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığına şahsen ya
da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer
tamamlayıcı bilgiler Hukuk Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.
İlk başvuru tarihi: 29.07.2024
Son başvuru tarihi: 12.08.2024
Ön değerlendirme tarihi: 14.08.2024 (Sonuçlar http://www.hukuk.bilkent.edu.tr/
adresinde yayınlanacaktır.)
Giriş sınav tarihi: 19.08.2024
Sonuç açıklama tarihi: 21.08.2024 (Sonuçlar http://www.hukuk.bilkent.edu.tr/
adresinde yayınlanacaktır.)
GENEL ŞARTLAR:
-2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.
-Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gereklidir.
-Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmesi için adayların en az lisans mezunu
olması ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmaları
gereklidir.
FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
BÖLÜM: Özel Hukuk Anabilim Dalı
AKADEMİK ÜNVANI: Araştırma Görevlisi
ALINACAK ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SAYISI: 1
ÖZEL KOŞULLAR:
Hukuk alanında lisans ve özel hukuk alanında yüksek lisans derecesi sahibi
olmak, özel hukuk alanında doktora yapıyor olmak, akademik çalışmalarını İş
ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında sürdürüyor olmak.
BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı
06800, Bilkent Ankara
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 50.d maddesine, 09 Kasım 2018 tarih ve
30590 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim
Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" maddelerine uygun olmak
kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji
Anabilim Dalı'nda tam gün statüde çalışacak araştırma görevlisi alınacaktır.
Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri
ile birlikte:
1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diploma fotokopileri, yurt dışından
alınan diplomalar için denklik belgesi,
2. Mezun olduğu lisans ve yüksek lisans ile devam etmekte olduğu doktora programlarına
ait transkriptlerin asılları,
3. Halen öğrenim gördüğü doktora programına ilişkin öğrenci belgesi,
4. Nüfus cüzdanı, erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
5. Özgeçmiş,
6. Arşiv araştırmalı adli sicil belgesi,
7. Türk uyruklu adaylardan lisans sonrası doktora öğrencileri için ALES Sayısal
(en az 80), yüksek lisans sonrası doktora öğrencileri için ALES Sayısal (en
az 70); yabancı uyruklu tüm doktora öğrencileri için GRE Sayısal (en az 157);
tüm doktora öğrencileri için YDS-İngilizce (en az 80) veya TOEFL (en az 96)
belgeleri ile bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent
Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen ya da
iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer
tamamlayıcı bilgiler Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünden öğrenilebilir.
İlk Başvuru Tarihi : 29.07.2024
Son Başvuru Tarihi : 12.08.2024
Ön Değerlendirme Tarihi : 14.08.2024 (Sonuçlar http://mfbe.bilkent.edu.tr/
adresinde yayınlanacaktır.)
Giriş Sınav Tarihi : 19.08.2024
Sonuç Açıklama Tarihi : 21.08.2024 (Sonuçlar http://mfbe.bilkent.edu.tr/ adresinde
yayınlanacaktır.)
GENEL ŞARTLAR:
- 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.
- Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması
gereklidir.
- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmesi için adayların en az lisans
mezunu olması ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış
olmaları gereklidir.
FAKÜLTE: Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü
BÖLÜM: Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Anabilim Dalı
AKADEMİK ÜNVANI: Araştırma Görevlisi
ALINACAK ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SAYISI: 1
ÖZEL KOŞULLAR:
Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında lisans derecesi sahibi olmak; doktora
tez çalışmalarını tam zamanlı olarak Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji alanında
sürdürüyor olmak; doktora yeterlik sınavını başarılı olarak geçmiş olmak; alanında
uluslararası indeksli dergilerde yayınlar yapmış olmak.
BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri
Enstitüsü Müdürlüğü 06800, Bilkent Ankara
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 50.d maddesine, 09 Kasım 2018 tarih ve
30590 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim
Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" maddelerine uygun olmak
kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Anabilim
Dalı'na tam gün statüde çalışacak araştırma görevlisi alınacaktır.
Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri
ile birlikte:
1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diploma fotokopileri, yurt dışından
alınan diplomalar için denklik belgesi,
2. Mezun olduğu lisans ve yüksek lisans ile devam etmekte olduğu doktora programlarına
ait transkriptlerin asılları,
3. Halen öğrenim gördüğü doktora programına ilişkin öğrenci belgesi,
4. Nüfus cüzdanı, erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
5. Özgeçmiş,
6. Arşiv araştırmalı adli sicil belgesi,
7. Türk uyruklu adaylardan ALES Eşit Ağırlık (en az 70); yabancı uyruklu adaylardan
GRE Sayısal ve Sözel toplamı (en az 298); tüm adaylardan YDS-İngilizce (en az
80) veya TOEFL (en az 96) belgeleri ile bu ilanın yayım tarihinden itibaren
15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığına şahsen ya
da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer
tamamlayıcı bilgiler Hukuk Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.
İlk Başvuru Tarihi : 29.07.2024
Son Başvuru Tarihi : 12.08.2024
Ön değerlendirme Tarihi : 14.08.2024 (Sonuçlar http://www.hukuk.bilkent.edu.tr/
adresinde yayınlanacaktır.)
Giriş Sınav Tarihi : 19.08.2024
Sonuç açıklama Tarihi : 21.08.2024 (Sonuçlar http://www.hukuk.bilkent.edu.tr/
adresinde yayınlanacaktır.)
GENEL ŞARTLAR:
- 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.
- Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması
gereklidir.
- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmesi için adayların en az lisans
mezunu olması ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış
olmaları gereklidir.
FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
BÖLÜM: Özel Hukuk Anabilim Dalı
AKADEMİK ÜNVANI: Araştırma Görevlisi
ALINACAK ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SAYISI: 1
ÖZEL KOŞULLAR:
Hukuk alanında lisans ve özel hukuk alanında yüksek lisans derecesi sahibi
olmak, özel hukuk alanında doktora yapıyor olmak, akademik çalışmalarını Medeni
Usul ve İcra İflas Hukuku alanında sürdürüyor olmak.
BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı
06800, Bilkent Ankara