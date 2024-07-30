Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi akademik personel alacak

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

. Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönetmeliği ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına uygun olarak, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları sağlamaları kaydıyla öğretim üyesi alınacaktır.

. Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına (31.12.2024 tarihine kadar geçerli olan) https://www.ksu.edu.tr/depo/belgeler/IMG_0001_2307101720129865 .pdf adresinden; başvurularda esas alınacak Word ortamındaki tablolara ise https://personel.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=7582 adresinden erişim sağlanmaktadır.

. İlgili kadrolara yapılan başvurular yukarıda belirtilen Uygulama Esaslarının 7. maddesinin 4. fıkrası kapsamında kurulacak komisyon tarafından incelenerek atama şartlarını sağlamadığı tespit edilen adayların bu başvuruları kabul edilmeyecektir.

. Başvuran adaylarda Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL), YDS sınavından, Profesör ve Doçentler için en az 60 (altmış) Dr. Öğretim Üyeleri için en az 55 (elli beş) puan veya eşdeğeri kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından bu puanın muadili bir puan almış olmak şartı aranır. Çalışma alanı bir yabancı dille ilgili olan bölümlerde ayrıca ilgili dilde YÖKDİL sınavından veya YDS'den en az Profesör ve Doçentler için 80 (seksen) Dr. Öğretim Üyeleri için 70 (yetmiş) puan veya eşdeğeri kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından bu puanın muadili bir puan almış olmak şartı aranır.

. Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarının 4. maddesinin 3. fıkrası uyarınca yapılacak olan deneme dersinde başarılı olması şartı aranır. Deneme dersinde başarılı olmayan adayın ataması yapılmaz. Ancak, Yükseköğretim Kurumlarında en az 1 yıl ders vermiş olan adaylarda deneme dersi verme şartı aranmaz.

. Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular, Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular ise ilgili akademik birimlere şahsen yapılacaktır. Başvuruda bulunan öğretim üyesi adayları, ilan edilen yalnız bir kadroya müracaatta bulunabilirler. Profesörler, Doçent kadrolarına ve Doçentler, Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edemezler. Başvurular şahsen olup, posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

. 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen % 30'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

. İlanımız Üniversitemiz (www.ksu.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcut olup, Üniversitemiz web sitesinde yapılacak olan duyurular tebligat niteliğindedir.

. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün olup, başvuru takvimi Üniversitemiz web sayfasında yayımlanacaktır.

. İlanda belirtilen başvuru koşullarının ilan tarihinden önce sağlanmış olması zorunludur.

. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olan adayların atamaları yapılacaktır.

. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve/veya iptal edilecektir.

. Üniversitemiz Rektörlüğü gerekli gördüğü durumlarda ilanı her aşamasında kısmen veya tamamen iptal etme hakkını saklı tutar.

. Başvurularda, www.ksu.edu.tr adresinde yayımlanan Başvuru Formu ekinde yer alan aşağıdaki evrakların eksiksiz ve şahsen teslim edilmesi zorunludur.

1) Öz Geçmiş ve Yayın Listesi

2) Puanlama tablosu (Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına uygun hazırlanacak)

3) Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik/Uzmanlık belgeleri onaylı sureti

4) Doçentlik/Sanatta Yeterlik Belgesi onaylı sureti

5) Yabancı Dil Sonuç Belgesi

6) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

7) Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi

8) Fotoğraf (1 adet)

9) Sicil Özeti (kurum dışı başvurular için)

10) Sabıka Kaydı

11) Yayınları kapsayan 1 adet fiziki yayın dosyası ve bu dosyadaki PDF formatında hazırlanmış tüm belgeleri içeren taşınabilir bellek (Profesör kadrosu için 6 adet, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet)

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde, Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi kapsamında Öğretim Görevlisi alınacaktır.

(A) Genel şartlar

(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) ALES'ten en az 70 puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

(2) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

(3) Deneyim şartı lisans mezuniyet tarihinden itibaren geçerlidir.

(4) ALES belgesinin geçerlilik süresi açıklandığı tarihten itibaren 5 yıldır.

(B) Özel şartlar

(1) (Değişik:RG-3/10/2019-30907) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

(2) İlanda belirtilen şartları taşımak.

(C) Ön değerlendirme

MADDE 10 - (1) Sınav jürisi; başvuran adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, meslek yüksekokullarına müracaatlarda ALES puanının %70'ini ve lisans mezuniyet notunun %30'unu dikkate alarak belirler ve kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır. Adayların ön değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir.

(D) Giriş sınavları

(1) Giriş sınavı, sınav jürisi tarafından; ilan edilen alanla ilgili bilgi düzeyini ölçecek şekilde sadece yazılı sınav olarak yapılır.

(E) Nihai değerlendirme

(1) Sınav jürisinin değerlendirmesinde; Meslek yüksekokullarında ALES notunun %35'ini, lisans mezuniyet notunun %30'unu ve giriş sınavı notunun %35'ini hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler. Değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır. Adayların değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir.

(F) Sınavlarda başarılı olanların atanması

(1) Sınavlarda başarılı olan adaylar, başarı puanları esas alınarak ilan edilir. İlan edilen kadro sayısı kadar yedek aday da ilan edilir. Atamalar yürürlükteki mevzuata göre yapılır.

(G) Muafiyet

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibare:RG-3/3/2022-31767) 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda (Ek ibare:RG-7/1/2023-32066) uluslararası anlaşmalarla kurulan üniversitelerde Almanca ve Fransızca öğretimi için istihdam edilecek Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin yedinci fıkrasındaki şartlardan aşağı olmamak kaydıyla Senato tarafından belirlenecek ilgili yabancı dili öğretme bilgi ve yetkinliğine sahip öğretim görevlisi adaylarında merkezi sınav şartı aranmaz.

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

(H) Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar;

Üniversitemiz https://www.ksu.edu.tr adresinde yayınlanan başvuru formu ekinde;

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

2. Özgeçmiş

3. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, (e- Devletten alınabilir.) (Askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.)

4. Lisans / Lisansüstü mezuniyet belgesi (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.)

5. Onaylı Resmi Transkriptler (Lisans ve Lisansüstü)

6. ALES belgesi (sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerliliği olan, ÖSYM'nin internet sayfasından alınan tarih ve doğrulama kodu bulunan orijinal belge)

7. Deneyim belgesi (istenilen alanda çalıştığını gösterir ilgili kurumdan alınmış belge) ile SGK hizmet dökümü (deneyim istenen kadrolar için)

8. Sabıka kaydı (e-Devletten alınmış)

9. 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)

(I) ÖNEMLİ NOTLAR:

(1)- Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvuruların Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular, süresi içerisinde yapılmayan başvurular, eksik belge ile yapılan başvurular, birden çok kadroya yapılan başvurular ve internet ortamından yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

(2)- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve ilanın her aşamasında iptal etme hakkını saklı tutar.

(3)- Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

(4)- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

(5)- Adaylar, e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)'ndan alınan kare kodlu mezun belgeleriyle başvuru yapabilirler ve söz konusu belgelerin doğruluğu sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgeler kullanılabilir. Ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesinin asıl veya onaylı suretinin getirilmesi gerekmektedir.

(6)- Başarılı olan adaylardan, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Sonucu olumlu olanların ataması yapılacaktır.