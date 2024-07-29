Trakya Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların 2547 Sayılı Kanunda belirtilen koşullar ve 04.07.2019 tarihinde Yükseköğretim Kurulunca onaylanan "Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterlerindeki şartlar ile ilanda belirtilen başvuru koşullarını sağlamaları gerekmektedir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunumun 48. maddesindeki genel şartlarını ve ilanda belirtilen başvuru koşullarını taşıyan;

Profesör kadrosuna başvuru yapacak adaylar Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunarak; ilan edilen kadronun anabilim/anasanat dalı/programını belirten dilekçeleri ile birlikte 2 adet fotoğraf, kimlik fotokopisi, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, Doktora/Uzmanhk/Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, özgeçmiş ve başlıca araştırma eserini belirttikleri yayın listesini ve alana özel olarak hazırlanan Profesör Kadrosuna İlk Defa Atanacaklar Bilgi Formu ve Bilimsel Yayın Beyan Formunu fiziki olarak teslim edecek ayrıca Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriteri eri'n in genel ve özel kriterlerinde aranan koşulların sağlandığına ilişkin belgeler vc bilimsel çalışma yayınlarının aktarıldığı (fiziki olarak teslim edilecek belgelerinde içinde bulunduğu) 6 adet USB bellek vereceklerdir. (Doçentlik sözlü sınavına girmemiş olan adayların, ilan edilen profesör kadrosuna başvurması durumunda Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak jürilerce yapılan sözlü sınavda başarılı olmaları gerekmektedir.)

Doçent kadrosuna başvuru yapacak adaylar Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunarak; ilan edilen kadronun anabilim/anasanat dalı/programını belirten dilekçeleri ile birlikte 2 adet fotoğraf, kimlik fotokopisi, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, Doktora/Uzmanhk/Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, özgeçmiş ve yayın listesini, alana özel olarak hazırlanan Doçent Kadrosuna İlk Defa Atanacaklar Bilgi Formu, (Atama vc Yükseltme Kriterleri uyarınca puan hesaplaması ÜAK puanlama listesine göre yapılacaklar hariç) Doçentlik Sözlü Sınav Dilekçe Örneği ve Bilimsel Yayın Beyan Formunu fiziki olarak teslim edecek ayrıca Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama vc Yükseltme Kriterlerimi in genci ve özel kriterlerinde aranan koşulların sağlandığına ilişkin belgeler ve bilimsel çalışma yayınlarının aktarıldığı (fiziki olarak teslim edilecek belgelerinde içinde bulunduğu) 4 adet USB bellek vereceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapacak adaylar ilgili Dekanhklara/Müdürlüklere şahsen başvuruda bulunarak; ilan edilen kadronun anabilim/anasanat dalı/programını belirten dilekçeleri ile birlikte 2 adet fotoğraf, kimlik fotokopisi, lisans, yüksek lisans vc Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Belgesi, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, Özgeçmiş ve yayın listesini, alana özel olarak hazırlanan Dr. Öğr. Üyesi Kadrosuna İlk Defa Atanacaklar Bilgi Formu ve Bilimsel Yayın Beyan Formunu fiziki olarak teslim edecek ayrıca Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri'nin genel ve özel kriterlerinde aranan koşulların sağlandığına ilişkin belgeler vc bilimsel çalışma yayınlarının aktarıldığı (fiziki olarak teslim edilecek belgelerinde içinde bulunduğu) 4 adet USB bellek vereceklerdir.

**Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün olup, "Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri, başvuru dilekçe örneği, ilan edilen kadro unvanı için ilk defa atanacaklar bilgi formu, Doçentlik Sözlü Sınav Dilekçe Örneği ile Bilimsel Yayın Beyan Formuna; https://pdb.tiakya.cdu.tr/pagcs/akadeniik-yukseltilmc adresinden ulaşılabilir.

Başvuru şartlarım taşımayan, süresi içerisinde başvuruda bulunmayan veya eksik belgeyle müracaat edenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

NOT: Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılanlar dahil) e-Devlet üzerinden alacakları "HİTAP Hizmet Belgesini" müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir. e-Devlettcıı alınan tüm belgelerin karekodu okunur olmalıdır.