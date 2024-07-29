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Amasya Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Amasya Üniversitesi öğretim üyesi alacak. Son başvuru tarihi 12 Ağustos 2024.

Kaynak : resmi gazete,
İlan Giriş : 29 Temmuz 2024 16:36, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2024 16:37
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Amasya Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 657 sayılı Kanunun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine ve "Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi " ne göre öğretim üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolar aşağıda belirtilmiş olup, istenen evraklar ve detaylı bilgilere www.amasya.edu.tr web sayfasında yer verilmiştir. Başvuru süresi Resmi Gazete'de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gündür.

Başvuru Başlama Tarihi : 29.07.2024

Başvuru Bitiş Tarihi : 12.08.2024

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