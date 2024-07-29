Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi ve öğretim elemanı alacak

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca Üniversitemizin çeşitli birimlerindeki aşağıda ünvanları gösterilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve "Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesi"nde belirtilen şartları haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör kadrolarına atanmak isteyen adayların, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin 14. maddesinde belirtilen şekilde, dilekçelerini, özgeçmişini, Galatasaray Üniversitesi Asgari Başvuru Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu, Doçentlik belgesini, yabancı dil belgesini, 2 adet fotoğrafını, yayın listesini (başlıca araştırma eseri dilekçede belirtilecektir), bilimsel çalışma ve yayınları 6 adet dosya olarak veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 adet taşınabilir belleği hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına,

Doktor öğretim üyesi kadrolarına atanmak isteyen adayların, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin 6. maddesinde belirtilen şekilde, dilekçelerini, özgeçmişini, Galatasaray Üniversitesi Asgari Başvuru Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu, Doktora belgesini, noterden tasdikli veya resmi kurumlarca onaylanmış mezuniyet belgelerini, yabancı dil belgesini, 2 adet fotoğrafını, bilimsel çalışma ve yayınları 4 adet dosya halinde veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 adet taşınabilir belleği hazırlayarak ilgili Fakülte Dekanlıklarına,

İlan tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %30'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

ADRES :

Galatasaray Üniversitesi Çırağan Cad. No: 36, Ortaköy 34349, İSTANBUL

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi(ders verecek) alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

- Başvurulan kadro ve dereceyi belirten dilekçe

- Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi

- Lisans/tezli yüksek lisans/doktora diplomalarının veya mezuniyet belgelerinin tasdikli suretleri (e-devlet üzerinden karekodlu mezun belgesi de kabul edilmektedir)

- Lisans not transkripti

- Özgeçmiş

- Tecrübe belgesi

- ALES sonuç belgesi

- Yabancı dil belgesi

- İki adet fotoğraf

GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

ALES'den en az 70 puan almış olmak,

Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim görevlisi (ders verecek) kadrosuna yapılacak başvurularda Fransızca dilinde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

MUAFİYET

Doktora eğitimini tamamlamış olanlar ve yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. Meslek yüksekokullarının, yönetmeliğin 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrosu haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

DİĞER AÇIKLAMALAR

Adaylar, ilan edilen kadro derecesine atanma şartlarını haiz olmalı, yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgeyi ve herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini veya e-devlet üzerinden karekodlu hizmet belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile başvurması gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuru Adresi: Galatasaray Üniversitesi Çırağan Cad. No: 36, 34349 Ortaköy/İSTANBUL

İlan olunur.

