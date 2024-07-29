TEİAŞ 240 işçi alacak

TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAŞRA TEŞKİLATININ SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINDA İSTİHDAM EDİLECEK 240 TEKNİKER ALIMI HAKKINDA DUYURU

Şirketimizin taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre 5'İ Harita, 18'i Elektronik ve 217'si Elektrik olmak üzere toplam 240 Tekniker alınacaktır.

İşe alınacak Teknikerlerin branşları ile çalıştırılacakları iller aşağıda belirtilmiştir.

BAŞVURU:

Durumları başvuru şartlarına uyanlar, ilanın İŞKUR'un internet sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren (5-9/08/2024 tarihleri arası) 5 gün içinde Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüklerinden, İŞKUR internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden "İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak) veya e- Devlet üzerinden başvurularını yapabilecektir.

BAŞVURUDA ARANILAN ŞARTLAR:

Adaylarda aranacak şartlar İşkur iş ilanlarında ve Şirketimiz internet sitesinde (www.teias.gov.tr) ilan edilecektir.

SÖZLÜ SINAVA KATILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ:

İŞKUR'a başvuru yapan adaylardan;

- 2022 yılı KPSS P93 puan türünden altmış (60) ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, talep şartlarına uygun adaylar arasından, en yüksek KPSS puanından başlanmak üzere açık iş sayısının dört (4) katı aday;

- Öncelik hakkına sahip olarak başvuran adaylardan talep şartlarına uygun olanlar arasından, öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgenin tarihi esas alınarak ve eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle, açık iş sayısının dört (4) katı aday ayrı listeler halinde Şirketimize gönderilecek ve talep şartlarına uyan adayların tamamı sözlü sınava davet edilecektir.

İş gücü talebimiz il düzeyinde karşılanacaktır. (Adayların adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde yer alan adreslerine göre)

İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Şirketimizin internet sitesinin (www.teias.gov.tr) "duyurular" kısmından ilan edilecektir.

Başvuru şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların başvuruları sınav veya atama süreçlerinin her aşamasında sonlandırılabilecektir.

