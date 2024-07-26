Orman Genel Müdürlüğü 9 sözleşmeli pilot alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden:

2024 YILI 9 ADET SÖZLEŞMELİ PİLOT ALIM İLANI

Orman Genel Müdürlüğü, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. Maddesinin (B) fıkrası kapsamında merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. Maddesinde "...bu Esaslara ekli 1 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonları için sınav şartı aranmaz." hükmünün yer alması ve "Pilot" pozisyonu mezkur esasların ekinde bulunan "1 Sayılı Cetvel Sınav Şartı Aranmaksızın Hizmete Alınacak Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanları" cetvelde yer alması nedeniyle KPSS puan şartı aranmaksızın 9 (dokuz) adet Sözleşmeli Pilot alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Şartlar

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

2. Başvuru sahipleri başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

3. 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ekte yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

4. Ülke genelinde çalıştırılmayı ve tüm uçuşlarda görevlendirilmeyi kabul etmek,

5. Atanmak istediği unvanla ilgili olarak ilanda belirtilen öğrenim şartı, özel şartlar ve diğer nitelikleri taşımak,

Özel Şartlar

Teknik Özellikler (AT-802 Airtractör uçaklarında görev yapılacaktır)

1. CPL(A)/ATPL(A) Pilot lisansına veya yetkili bir kamu kurumu uçuş okulundan pilotluk diplomasına sahip olmak,

2. En az 1000 saat uçak uçuş tecrübesine sahip olmak,

3. Helikopter/Uçak her ikisine de intibaklı pilotlar için helikopter uçuş saatlerinin %25'i kredilendirilebilir. Ancak bu durumda en az 250 saat uçak uçuşu aranır,

4. Tercihen deniz uçağı uçuş tecrübesine sahip olmak,

5. Geçerli 1. Sınıf sağlık sertifikasına sahip olmak ve sağlık sertifikasında OML kısıtlaması olmamak,

6. Tercihen 50 yaşından gün almamış olmak,

7. Yeterli İngilizce notuna (en az ICAO Level 4 seviyesinde) sahip olmak.

BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER

Başvuru sahipleri, ilanımız ekinde yer alan Başvuru Formunu (EK-1) eksiksiz bir şekilde dolduracak olup aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte 29.07.2024 - 09.08.2024 tarihleri arasında Beştepe Mah. Söğütözü Cad.No:8/1 06560 YENİMAHALLE/ANKARA adresindeki Orman Genel Müdürlüğü, Havacılık Dairesi Başkanlığına mesai saatleri içinde şahsen veya posta yolu ile başvurularını yapabileceklerdir. Bu tarihten önceki veya sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İstenilen Belgeler

1. Başvuru Formu

2. SHGM Pilot Lisans belgesi fotokopisi,

3. Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi,

4. Adli sicil beyanı (son üç aya ait),

5. Alınan eğitimlere ilişkin sertifika fotokopileri,

6. Geçerli yabancı dil yeterlilik belgeleri,

7. SHGM Sağlık sertifikası fotokopisi,

8. Uçuş kayıt çizelgesi ve/veya uçuş kayıt defterinin (Logbook) ilk ve son 2 sayfasının fotokopisi.

Başvuru sahiplerinin verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir.

Başvuru sahipleri, başvuru işlemlerinin başlamasından Hizmet Sözleşmesi imzalayarak SGK işe giriş işlemleri tamamlanıncaya kadar herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunulamaz.

SÖZLÜ SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Süresi içinde başvuruda bulunan adayların başvuru durumu, istenilen belgelerin teslim alınması ve Komisyon tarafından belgelerin kontrolü neticesinde, adayın belirtilen pozisyona yerleştirmesine herhangi bir mani durum görülmemesi halinde kesinlik kazanacaktır.

Başvuru durumu kesinleşen adaylar sözlü sınava çağırılacaktır.

Sınava katılacak aday listesi ile sınavın yeri ve tarihi www.ogm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav adayların;

a) Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği (20 Puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü (20 Puan),

c) Genel yetenek ve genel kültürü (20 Puan),

d) Davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu (20 Puan),

e) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (20 Puan), yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilecektir.

ASİL VE YEDEK NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

Sözlü sınavda yüz puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alan adaylar başarılı sayılacaktır. Sözlü sınav sonuçlarına göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya konulmak suretiyle ilan edilen boş pozisyon sayısı kadar asil aday yerleştirmeye hak kazanacaktır.

Puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.

Ayrıca başarılı olanlar arasından sınav ilanında belirtilen pozisyon sayısı kadar yedek liste belirlenir.

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin ilan Orman Genel Müdürlüğü internet adresinden (www.ogm.gov.tr) duyurulacak olup ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar, sonuçların ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde Orman Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle sonuçlara itiraz edebileceklerdir. İtirazlar, 5 (beş) gün içinde incelenecek ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilecektir.

SINAVI KAZANAN ADAYLARIN ATANMASI

Sözlü sınav neticesinde başarılı olarak yerleştirmesi yapılan ve sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeleri, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Orman Genel Müdürlüğü internet adresinden (www.ogm.gov.tr) duyurulacak olup ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. Orman Genel Müdürlüğü internet adresinde yayımlanacak olan duyuruda belirtilecek süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.

Asil olarak başarılı olanlardan;

. Belirtilen tarihler arasında evraklarını teslim etmeyen,

. Sözleşme imzalamaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde müracaat etmeyen,

. İlanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilen,

. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması tahkikatı olumsuz sonuçlanan,

Adayların yerine, yedek olarak belirlenen listede yer alan adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak yerleştirme yapılacaktır. Yedek listenin geçerlilik süresi yeni sınav yapılmaması halinde altı ay olup başvurusu kabul edilen ve yerleştirmesi yapılmak suretiyle Hizmet Sözleşmesi imzalayan ve görevine başlayan personelin pozisyonunun sonradan herhangi bir sebepten dolayı boşalması durumunda bu pozisyona yerleştirme yapılmayacaktır.

Orman Genel Müdürlüğü gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Orman Genel Müdürlüğü - Havacılık Dairesi Başkanlığı

Adres: Beştepe Mah. Söğütözü Cad. No: 8/1 06560 Yenimahalle/ANKARA

Telefon: 0312 296 18 91

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