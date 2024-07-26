Jandarma Genel Komutanlığı 31 personel alacak

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI) NAM VE HESABINA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİNDE (SBÜ) ÖĞRENİM GÖRECEK ADAYLARIN BAŞVURU ESASLARI HAKKINDA DUYURU

1. GENEL BİLGİLER:

a. Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf tabip, diş tabibi subay ve sağlık astsubayı ihtiyacının karşılanması maksadıyla 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında ÖSYM Yerleştirme sonuçlarına göre Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ) (Ankara) İçişleri Bakanlığı (J.Gn.K.lığı) nam ve hesabına öğrenim görmek üzere öğrenci temin edilecektir. Bu kapsamda J.Gn.K.lığına;

(1) Muvazzaf tabip subay olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Tıp Fakültesine 17 [(14)'ü erkek, (3)'ü kadın] öğrenci,

(2) Muvazzaf diş tabibi subay olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesine 4 [(3)'ü erkek, (1)'ikadın] öğrenci,

(3) Muvazzaf sağlık astsubayı olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokuluna 10 [(8)' erkek, (2)'si kadın] öğrenci temin edilecektir.

b. İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına SBÜ Gülhane Tıp/Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olan öğrenciler muvazzaf tabip subay ve muvazzaf diş tabibi subay, SBÜ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulunun İlk ve Acil Yardım bölümünden mezun olan öğrenciler ise muvazzaf sağlık astsubayı olarak Jandarma Genel Komutanlığında görev yapacaktır.

c. ÖSYM tarafından SBÜ Gülhane Tıp/Diş Hekimliği Fakültesi ile Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokuluna yerleştirilen adaylar Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) yerleşkesinde (Beytepe/ANKARA) seçme sınavlarına (Fiziki kontrol, fiziki yeterlilik, mülakat) tabi tutulacaktır.

ç. Adayların; TABLO-1'deki boy ve kilo [Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür. 19 yaş altı adaylar için; Erkeklerde, boy alt sınırı 162, üst sınırı 190 santimetredir. Kadınlarda ise boy alt sınırı 149, üst sınırı 190 santimetredir. 19 yaş ve üzerindeki adaylar için; Erkeklerde, boy alt sınırı 164, üst sınırı 210 santimetredir. Kadınlarda ise boy alt sınırı 153, üst sınırı 200 santimetredir] sınırları içerisinde olması, TABLO-2'de gösterilen fiziki yeterlilik parkurunu verilen süre içerisinde başarı ile tamamlaması, mülakatta başarılı olması, uygun sağlık raporunu alması, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu olması ve bu duyuru metninin 2'nci maddesinde belirtilen başvuru şartlarını sağlaması gereklidir.

d. Adayların faaliyet takvimine uygun olarak hareket etmeleri, hak kaybına uğramamaları açısından önem arz etmektedir.

2. BAŞVURU KOŞULLARI:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun "Genel Ahlaka Karşı Suçlar" başlıklı yedinci bölümdeki suçlardan hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

c. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

ç. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahküm olmamak,

d. Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahküm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

e. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

f. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye

olmadığına dair yazılı beyan sunmak,

g. Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

ğ. Nişanlı, evli, hamile, dul, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak birlikte yaşamamak,

h. Halen okumakta olan öğrenciler hariç olmak üzere herhangi bir nedenle bir askeri okuldan veya Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından çıkmamış veya çıkarılmamış olmak veya JSGA'dan çıkmış veya çıkarılmış, sivil okullardan ise çıkarılmış olmamak,

ı. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri (01 Ocak 2024) itibarıyla yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, [1 Ocak 2003 ve sonrası doğumlular başvuru yapabilecektir. (Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri sırasında kontrol edilecektir.)]

i. Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil

göstermek),

j. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak, Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden "Öğrenci Adayı Olur" kararlı sağlık raporu almak,

k. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

l. JSGA veya ilgili yükseköğretim kuramlarının temin merkezleri tarafından yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak.

m. İlgili mevzuat çerçevesinde belirlenen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek (Kesin kayıt yaptırdıktan sonra),

n. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirlenen Tablo-1'de yer alan yaş-boy-kilo-vki sınırları içerisinde yer almak [Tablo-1'in açıklama bölümünün adaylar tarafından okunması önem arz etmektedir. (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.)],

o. Lise veya dengi okullardan mezun olmuş veya kayıt tarihine kadar mezun olacak durumda olmak,

ö. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p. Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç; herhangi bir nedenle askeri okullardan, Emniyet Teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kuramlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

r. Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı ve iltisakı bulunmamak,

s. SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Meslek Yüksekokuluna İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına eğitim ve öğretim görmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirilerek kesin kaydını yaptırmak,

ş. Adayların başvuru şartlarından herhangi birini taşımadıklarının anlaşılması halinde öğrenime başlamış olsalar bile öğrencilikleri sona erdirilir.

3. ÖSYM TARAFINDAN YERLEŞTİRİLECEK ADAYLARIN JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİNE GETİRECEĞİ BELGELER:

Sınava çağrılacak adaylara ayrıca bildirilecektir.

4. DİĞER HUSUSLAR (ÖNEMLİ):

a. ÖSYM tarafından yerleştirilen fakat sağlık raporu alamayan, fiziksel olarak yetersiz (Boy, kilo vb. tercih aşamasında aday tarafından bilinebilen özellikler hariç) olan, mülakat sınavında başarısız olan, intibak eğitiminde ayrılan ya da başarısız olan, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz sonuçlanan öğrencilerin durumları, ÖSYM Başkanlığınca, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun "4.3. YKS SONUÇLARINA GÖRE KAYIT HAKKI KAZANILDIĞI BİLDİRİLEN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA HANGİ DURUMLARDA KAYIT YAPTIRILAMAZ?" maddesi kapsamında değerlendirilir. (Başvuru sırasında aday tarafından bilinemeyen bir nedenle yerleştirildiği programa kaydı yapılamayan öğrencilerin durumları bu maddede açıklanmıştır.) Bu nedenle adayların bu maddeyi dikkatli bir şekilde okuyarak bilinçli bir tercihte bulunmaları gerekmektedir. Bilinebilen özelliklerinin başvuru şartlarına uymaması nedeniyle kaydı yapılamayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybederler.

b. İntibak eğitiminin bitimine müteakip eğitimleri süresince kendi istekleri ile ayrılan ya da askeri öğrencilik (JSGA Öğrenciliği) vasfını kaybedenlerin Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile de ilişiği kesilir.

c. ÖSYM tarafından SBÜ'ye yerleştirilen adaylar, kayıt için SBÜ'ye gitmeyecek, yapılacak seçme sınavlarında başarılı olanların kayıtları JSGA Bşk.lığınca yapılacaktır.

ç. Öğrenciler, öğrenimlerini Ankara'da sürdüreceklerdir.

d. ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların kayıt kabul işlemleri ile ilgili bilgileri, yerleştirme sonuçlarının açıklanması, kayıt kabul takvimi ve hazırlanması gereken belgeler; Jandarma Genel Komutanlığı (www.jandarma.gov.tr) ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı (www.jsga.edu.tr) internet sayfasından duyurulacaktır. ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar aynı zamanda 0312 464 48 36 no'lu telefonu arayarak bilgi alabilecektir.

e. Adaylar, duyurulacak kayıt kabul tarihinde, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı (Beytepe/Çankaya/ANKARA) Kayıt Kabul Komisyonuna başvurarak işlemlerini başlatacaklardır. Bu programa Ek kontenjanla kayıt yapılamaz.

f. Adayların belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıklarının anlaşılması halinde, sınav

sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamış olsalar bile öğrencilikleri sona erdirilir.

5. UYGULANACAK SINAV AŞAMALARI HAKKINDA BİLGİ :

Seçme sınavları, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığı yerleşkesinde (Beytepe/Çankaya/ANKARA) yapılacak olup, adaylar fiziki kontrol, fiziki yeterlilik ve mülakat olmak üzere üç aşamalı sınava tabi tutulacaktır.

a. Fiziki Kontrol :

(1) Adaylar fiziki yeterlilik sınavına girmeden önce Fiziki Kontrol Komisyonu tarafından kontrolden geçirilir.

(2) Fiziki kontrol; TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre yapılan ön muayenedir. Her bir aday, TABLO-1'de bulunan standartlara göre değerlendirilir. Ayrıca yapılacak fiziki kontrolde vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak zorundadır. [TSK, J.Gn.Khğı ve S.G.Khğı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre; çeşitli nedenlerle oluşmuş, silahlı hizmete engel olmayan, lokalize ve az sayıda iyi huylu deri tümörleri, pigmente veya depigmente nevusler, hemanjiomlar, keloidler, sikatrisler ve yanık sekelleri (yüz bölgesinde 4 cm2'den, diğer vücut bölgelerinde 20 cm2 'den büyük olanlar), tatuajlar (yüz bölgesi, baş bölgesi, tüm boyun ve el parmak uçlarından itibaren dirsekler dahil kollarda kısa kollu gömlek ve dizden itibaren etek ile görünen tatuajlar ile bu bölgelerin dışında vücudun görünmeyen bölgelerinde toplamı 20 cm2 'den büyük olanlar) ile göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu, kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak, düz taban olmamak,]

(3) Fiziki Kontrol Komisyonu, standartları sağlayan adaylar hakkında "Öğrenci Adayı Olur" sağlayamayan adaylar hakkında "Öğrenci Adayı Olamaz" şeklinde karar verir. Olumsuz karar verilen adaylar hakkında gerekçe belirtilir.

(4) Hakkında "Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, itiraz hakkını kullanabilir, sonucun değişmemesi durumunda diğer sınav aşamalarına geçemezler.

b. Fiziki Yeterlilik Sınavı :

(1) Fiziki kontrol komisyonları tarafından "Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

(2) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek yapar.

(3) Fiziki yeterlilik sınavı, adayın bedeni kabiliyetini değerlendirmek üzere TABLO-2'de örneği bulunan standartlara uygun parkurda, parkur geçiş talimatına göre uygulamalı olarak yapılır. (Parkur geçiş talimatı TABLO-2'nin devamındadır.)

c. Mülakat Sınavı :

(1) Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

(2) Değerlendirmede adayın;

(a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

(b) Kendisinden istenileni kavrama,

(c) Özgüveni,

(ç) İfade etme yeteneği,

(d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre yapılır.

ç. Adayların kesin kaydının yapılabilmesi için, yetkili hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'ne uygun olarak "ÖĞRENCİ ADAYI OLUR" sağlık kurulu raporunu alması, fiziki yeterlilik sınavı ile mülakat sınavında başarılı olması, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu olması ve intibak eğitimini başarıyla tamamlamış olması koşulları aranacaktır.

d. Sınav tarihleri ve diğer aşamalarla (Sınav sonuçlarının duyurulması, sağlık raporlarının alınması vb.) ilgili hususlar ayrıca duyurulacaktır.

6. SAĞLIK KURULU RAPORUNUN ALINMASI:

a. Yapılan sınavlarda başarılı olan adaylar TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğindeki hükümlere göre Sağlık Raporu almak üzere Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş hastanelere sevk edilecek ve "Öğrenci Adayı Olur" raporu aldırılacaktır.

b. Milli Savunma Üniversitesinin 2024 yılı öğrenci temini kapsamında, TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre alınmış olan ''Askeri Öğrenci Olur'' raporları, SBÜ'ye başvuruda da geçerli sayılacaktır.

c. TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğindeki şartlara haiz olmayan ve ''Öğrenci Adayı Olamaz" şeklinde rapor alan adayların geçici kayıtları yapılmaz.

7. GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ : \

Kayıt yaptıran adayların güvenlik soruşturması işlemlerine başlanır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu menfi olarak gelen adayların ilişikleri kesilir.

8. KAYIT KABUL:

a. Sınavlarda başarılı olmuş ve olumlu sağlık raporu almış asıl adayların geçici kayıtları yapılır. Geçici kayıtları yapılan adayların sağlık kurulu raporları incelenir. Raporunda eksiklik görülen adayların eksiklikleri tamamlatılır. Gerekirse öğrenci yeniden muayene ettirilebilir.

b. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Sınav sonucuna göre SBÜ Tıp/Diş Hekimliği Fakültesi kontenjanına ÖSYM tarafından yerleştirilen ancak bu duyuru metninin 2'nci maddesinde belirtilen başvuru şartlarına uymayan öğrencilerin SBÜ Tıp/Diş Hekimliği Fakültesi'ne kayıtları yapılamaz.

c. Öğrenci Ölçme Seçme ve Yerleştirme Sınav sonucuna göre SBÜ Gülhane Sağlık Meslek Yüksek Okulunda İlk ve Acil Yardım kontenjanına ÖSYM tarafından yerleştirilen ancak bu duyuru metninin 2'nci maddesinde belirtilen başvuru şartlarına uymayan öğrencilerin SBÜ Gülhane Sağlık Meslek Yüksek Okuluna kayıtları yapılamaz.

ç. Eksiklerini tamamlamayan, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumsuz olarak gelen veya yeniden muayene sonucunda TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğindeki şartlara haiz olmadığı anlaşılan adayların ilişikleri kesilir.

d. Geçici kayıt kabule başvuru, bizzat adayın kendisi tarafından yapılır.

9. İNTİBAK EĞİTİMİ :

a. JSGA Bşk.lığınca kaydı yapılan adaylar, belirlenen takvim doğrultusunda intibak eğitimine tabi tutulurlar.

b. İntibak eğitimi süresince adayların öğrenci olup olamayacaklarına dair sağlık kurulu raporları ve buna bağlı olarak yapılacak tetkik ve tedaviler hariç diğer sağlık giderleri, iaşe ve ibateleri kurum tarafından karşılanır

c. İntibak eğitimi süresince suç işleyen adayların idari soruşturmaları Öğrenci Ödül ve Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

10. İNTİBAK EĞİTİMİ DÖNEMİNDE ÇIKMA VEYA ÇIKARILMA :

a. Adaylar, intibak eğitiminin herhangi bir aşamasında yazılı başvuruları ile çıkma isteklerini bildirerek ayrılabilirler. Çıkan adayların geri dönme istekleri kabul edilmez.

b. Bu duyurunun 2'nci maddesinde sayılan nitelikleri taşımadıkları anlaşılan adayların ilişikleri kesilir.

c. İntibak eğitimi döneminde kendi isteği ile ayrılan veya ilişiği kesilen adaylar, eğitim-öğretimin başlangıcına kadar yapılan masraflardan sorumlu tutulmazlar.

11. HUKUKİ SORUMLULUK :

a. Bu duyuruda yer alan hususlar, kanun ve yönetmeliklerde belirtilenler saklı olmak üzere, JSGA Başkanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir. Kanun ve yönetmeliklerle uyuşmazlık olması durumunda kanun ve yönetmelik hükümleri geçerli olacaktır.

b. İlgili yasal mevzuat ile bu duyuruda belirtilen hususlara aykırı davranma sonucu doğacak sorumluluk adayın kendisine aittir.

c. Adaylık işlemlerinin sonlandırılması durumunda, İdari Yargılama Usulü Kanununun 7'nci maddesi uyarınca 60 gün içinde idari yargı mercilerine başvurulması gerekmektedir.

12. İLETİŞİM VE ULAŞIM BİLGİLERİ :

a. İletişim Bilgileri:

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Yerleşkesi

JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığı

Beytepe/Çankaya/ANKARA

TEL: (0312) 464 4836 (Hafta İçi 08:00-12:00/13:30-17:00)

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Külliyesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğrenci İşleri D.Bşk.lığı

Gülhane Tıp Fakültesi Emrah Mah. Etlik-Keçiören/ANKARA

TEL: (0312) 304 6248 - (0312) 304 6259

b. Resmi İnternet Adresleri:

(1) Jandarma Genel Komutanlığı:www.jandarma.gov.tr

(2) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr

(3) Sağlık Bilimleri Üniversitesi: www.sbu.edu.tr.

c. Ulaşım Bilgileri:

(1) JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA ULAŞIM;

Ulus (Dışkapı-ANKARA) : Bu bölgeden, Ulus-İncek hattında çalışan minibüsler ile gelinebilir. Minibüslerin ilk kalkış durağı Bentderesi dolmuş duraklarıdır. Minibüsler; buradan hareketle Dışkapı, Etlik kavşağı, İskitler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önü, AŞTİ, Konya yolu, Or-An kavşağı, İncek bulvarı güzergahını takip ederek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı önünden geçmektedir.

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali İşletmeleri (AŞTİ) : İl dışından sınavlara katılmak üzere Ankara'ya gelen adaylar AŞTİ'de indikten sonra, Konya yolu üzerindeki minibüs duraklarından geçen Ulus-İncek hattında çalışan minibüsler ile gelebilir. Minibüsler buradan hareketle, Konya yolu üzerinden, Or-An kavşağı, Şehit Savcı Mehmet Selim KİRAZ bulvarı güzergahını takip ederek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı önünden geçmektedir.

Kızılay (Güvenpark Önü-ANKARA) : Taşpınar (191 numaralı otobüs), Tulumtaş (192 numaralı otobüs), İncek-TOKİ (193 numaralı) ve Fevziye (194 numaralı otobüs), istikametlerine giden EGO otobüsleri ile ulaşılabilir.

(2) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE KÜLLİYESİNE ULAŞIM;

Ulus: Ulus çarşısı önünden Etlik, Aşağı Eğlence, Esertepe, Ovacık istikametleri üzerinden geçen 277, 278, 279, 284, 286 ve 288 numaralı EGO otobüsleri ile ulaşılabilir.

Kızılay: Güvenpark karşısı Sıhhiye, Ulus istikametleri üzerinden geçen 263, 264 ve 281 numaralı EGO otobüsleri ile ulaşılabilir.

Tren Garı: TCDD Eski Gar çıkışından 288 ve 204 numaralı EGO otobüsleri ile ulaşılabilir

13. BOY VE AĞIRLIK SINIRLARI TABLOSU :

TABLO-1

17 ve Üzeri Yaş İçin Boy ve Ağırlık Sınırları Tablosu

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI UYGULAMALI PARKUR GEÇİŞ TALİMATI

1. Başlangıç çizgisi ile ağırlık taşıma etabının son dubanın bulunduğu yere kadar 27 metre uzunluğunda ve ağırlıkların başındaki duba ile takla minderinin başındaki duba arası 14 metre eninde, takla atma minderinin başındaki duba ile bitiriş çizgisine kadar 29 metre uzunluğunda toplam 7 istasyon ile 70 metre uzunluğundaki parkurdan oluşmaktadır.

2. Fiziki yeterlilik sınavında adayın süresinin takibi, fiziki yeterlilik sınavı komisyonu ve sınava katılan aday tarafından görülebilecek nitelikteki dijital fotoselli süreölçer ile yapılacaktır. Dijital fotosel cihazının başlama ve bitiş kısmındaki fotoseller arasındaki mesafe en az (3) metre genişlikte olacaktır.

3. Yapılacak hareketlerle ilgili olarak;

Öncelikle adaylara gruplar halinde fiziksel yeterlilik parkuru tanıtılır. Daha sonra komisyonca ismi okunan aday komisyona kimliğini vererek kendini tanıttıktan sonra parkurun başlama noktasına gelip ve kameraya doğru dönüp kendisini bir kez daha tanıtarak parkura doğru döner.

a. Aday "BAŞLA" komutu ile başlama çizgisini geçtiği anda süresi başlayacaktır. İlk etap olarak aday jimnastik sıçrama tahtası üzerinden 5 kez sağa, sola çift ayakla sıçrama hareketi yapacaktır. (Aday istediği taraftan sağdan veya soldan çift ayakla sıçrama hareketine başlayabilecektir.) Sıçrama tahtasının uzunluğu 2,5 metre, yüksekliği 40 cm, genişliği 20 cm ve sıçrama tahtasının yere basma ayakları 52 cm eninde olacaktır. Jimnastik sıçrama tahtası üzerinden her bir eksik sıçramanın ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) iki saniye ilave edilecektir. (Tek ayakla yapılan sıçrama hareketi sıçrama olarak sayılmayacak ve sıçrama hareketinin tamamını da nizami olarak yapmayan aday bu istasyonu yapmamış sayılır ve diskalifiye edilerek elenir.)

b. Lastik içinden geçme etabında adaylar 6 adet lastik içerisinden tek ayakla (sağ ayak sağ lastik, sol ayak sol lastik) basarak geçecektir. Her bir lastik için, içerisine basmadan geçmenin ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) saniye ilave edilecektir. Lastiklerin iç genişliği 16inch (40.64 cm) olacak, lastikler çapraz ve birbirine bağlı şekilde olacaktır.

c. Ağırlık taşıma etabında, erkek adaylar 30 Kg (15x2), kadın adaylar 20 Kğ. (10x2) ağırlığındaki 2 kum torbasını aralarında 10 metre mesafe bulunan iki dubanın dışından dolaşarak taşıyacak ve ağırlıkları taşımaya başladığı noktaya bırakacaktır. [Adayın ağırlıkları aldığı noktadaki dubanın dışından dolaşmamasının ceza karşılığı bitiş süresine (1) saniye ilave edilecektir. Ayrıca aralarında 10 metre mesafe bulunan dubalarda ikincisinin arkasından dolaşarak tamamlamayan, herhangi bir mesafeden dönen ve yarım bırakan aday bu istasyonu tamamlamamış sayılır ve diskalifiye edilerek elenir. Ağırlıkları 10 metrelik mesafeyi tamamlayarak aldığı yere bırakan aday, dubanın içerisinden geçerek diğer istasyona geçmesi halinde bitirme süresine ceza karşılığı olarak (1) saniye ilave edilecektir.]

ç. Sağlık topuna dokunma hareketinde adaylar iki nokta arasında yerde duran sağlık toplarından koşu istikametinde önce ikinci topa, sonra ilk topa ve tekrar ikinci topa dokunarak 3 kez dokunuş yapacaktır. Her bir eksik dokunma için ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) saniye ilave edilecektir. [Sağlık topuna dokunma hareketinde aday önce en uzaktaki topa dokunarak sonra geçerken dokunmadığı ilk topa dokunacak ve sonra ilk dokunduğu topa tekrar dokunarak istasyonu tamamlayacaktır. Bu istasyonu bu şekilde yapmayan, önce birinci topa dokunan sonra ikinci topa dokunarak diğer istasyona geçen adayın ikinci topa dokunması bir dokunuş sayılacaktır. İlk topa dokunması sayılmayacak ve bu şekilde iki top arasındaki mesafeyi kat etmeyecek şekilde diğer istasyona geçen adayın bitirme süresine ceza karşılığı olarak (4) saniye ilave edilecektir.] Topun aday tarafından herhangi bir şekilde yerinden çıkarılması durumunda topu yerine koymak zorundadır. Koymaması durumunda bitirme süresine (2) saniye ilave edilecektir.

d. Takla hareketine gelirken aday dubanın dışından dolaşarak gelip, yer minderinde öne doğru (1) defa takla atacaktır. Takla hareketine gelirken dubanın dışından dolaşmayan adaya ceza karşılığı olarak bitiş süresine (1) saniye ilave edilecektir. (Takla hareketinde takla hareketini yapmayan veya hiç yapmayan aday diskalifiye edilerek elenecektir.)

e. Slalom koşu etabında (6) adet slalom çubuğu (çubuklar 1,3 metre yüksekliğinde olup, düz ve çapraz olarak 2,5 metre aralığında olacaktır.) dışından dolaşarak tamamlanır. Her bir eksik geçiş için ve çubuğunu deviren adaya ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) saniye ilave edilecektir.

f. Engel etabında (4) adet engel (Üstten geçilecek engel yüksekliği 50 cm. ve alttan geçilecek engel yüksekliği 105 cm. olup engeller arasındaki mesafe 2 metredir.) üstten alttan, üstten alttan olmak üzere geçilir ve koşarak bitiş noktası geçildiğinde parkur tamamlanmış olur. Engel etabında her bir eksik geçiş, engeli hatalı geçme, engelleri devirme ve düşürme için ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) saniye ilave edilecektir. Adayın bu etap sırasında engel çubuğunu düşürmesi yerinden çıkarması (engel çubuğunun her bir tarafının bile yerinden çıkması) ceza süresi alma nedenidir. (Engel çubuklarının birbirlerine takılış yönü adayın geliş yönüne bakacak şekilde olacaktır. Ayrıca bu istasyondaki engellerin hiçbirini nizami geçemeyen aday diskalifiye edilerek elenir.)

g. Aday bitiş çizgisinden geçerken vücudunun herhangi bir uzvuyla dijital fotoselli kronometreyi durdurması halinde parkuru tamamlamış olur. (Dijitalfotoselli kronometrenin herhangi bir nedenle durmaması, durdurulamaması halinde fiziki yeterlilik sınavı komisyonu tarafından adayın bitiş çizgisinden geçişi göz önüne alınarak bitiş süresi olarak kaydedilir, herhangi bir tereddüde düşülmesi halinde kamera kayıtları kontrol edilerek bitiş süresi tespit edilir ve bitiş süresi olarak yazılır.)

ğ. Parkur içerisinde herhangi bir istasyonu yapmayan veya yapamayan aday elenir.

h. Teknik bir arızanın dışında hiçbir adayın fiziksel yeterlilik parkuru sınavını aynı parkurda tekrar yapmasına izin verilmeyecektir.

ı. Fiziki yeterlilik sınavı parkurunda sınav esnasında oluşabilecek herhangi bir sorunda sınav komisyonu başkanı ve üyeleri komisyonda görevli üye beden eğitimi öğretim elemanının görüşünü alarak karara bağlar.

i. Adayların parkuru bitirme sürelerinde saliseler göz önüne alınmayacak yalnızca saniyeler baz alınarak bitirme süresi olarak yazılacaktır.

4. Jandarma ve Sahil Güvenlik personeli aday değerlendirme ve seçme işlemlerinin bir aşaması olan fiziksel yeterlilik aşamasında jandarma ve sahil güvenlik mesleğini icra edecek adayların denge, kondisyon, çeviklik, çabukluk ve esneklik açısından jandarma mesleğine uygunluklarını ölçecek parkur, yukarıda belirtilen ebat ve etaplardan oluşturulmuştur.