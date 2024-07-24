Türk Kızılay müfettiş yardımcısı alacak

Türk Kızılay Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda görev almak üzere Müfettiş Yardımcısı alım ilanı



GENEL NİTELİKLER



.Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ya da bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans mezunu olmak;



.İyi düzeyde MS Office programları kullanan,



.İleri düzeyde İngilizce bilen (okuma, yazma, konuşma),



.Kriz yönetimi ve risk yönetimi becerisine sahip,



.İş birliği ve takım çalışmasına yatkın,



.Etkili iletişim becerisine sahip,



.Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,



.B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen,



.Seyahat engeli bulunmayan,



.Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış.



Müfettiş Yardımcısı işe alım süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.



YAZILI SINAVA KATILIM ŞARTLARI



2024 Yılı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından açılacak ve 10 kişi atanacak olan "Müfettiş Yardımcısı Sınavı"na girmek isteyen adayların;



.İlanda yer alan genel niteliklere sahip olması,



.Yazılı sınavın yapılacağı 21 Eylül 2024 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olması,



.Türk Kızılayının Müfettiş Yardımcılığı sınavına daha önce birden fazla girmemiş olması,



.KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP47, KPSSP48 puan türlerinden 70 ve üzerinde puan alması,



.Sınava müracaat eden adaylar içerisinde en yüksek KPSS puanlı 100 kişi içerisinde bulunması (2022 ve 2023 KPSS sınavları birlikte değerlendirilecek olup, son sıradaki adaya eşit puan alan adayların tümü sınava çağırılacaktır) gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi: 16 Ağustos 2024



Sınav Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi Saat: 10.00



Sınav Yeri: Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi



Sınav Adresi: Emek Mah. Bişkek Cad. 6. Cad. (Eski 81. sokak) No:2 06490 Çankaya/ANKARAYazılı sınava girecek adaylara, sınav zamanı ve yerini belirten fotoğraflı "Sınav Giriş Belgesi" özgeçmişlerinde belirtilen ikametgah adreslerine posta ile üniversite tarafından gönderilecektir. Yazılı sınav günü; adaylar sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanı ile birlikte sınava alınacaklardır. Yazılı sınava katılma şartlarını taşımayan adaylara sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.

YAZILI VE SÖZLÜ SINAVDA BAŞARILI SAYILMA ŞARTLARI



.Yazılı sınavda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden 100 tam puan üzerinden 50 puandan az olmamak üzere ortalama en az 65 puan almak.



.Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav konularının her birinden 100 tam puan üzerinden 50 puandan az olmamak üzere, ortalama en az 65 puan almak.



.Adayın, müfettiş yardımcılığı giriş sınavını başarmış sayılması için yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az 65 puan alması şarttır.



.Giriş sınavı notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Başarı sırası bu nota göre tespit edilir.



.Giriş sınavı notunun eşit olması halinde, yazılı sınav puanı yüksek olan adaya; yazılı sınav puanının da eşit olması halinde, yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavına katılma hakkını elde eden adaylar; yazılı bölümü kazanan adaylar ardından Müfettiş Yardımcılığı yazılı ve sözlü sınavını kazanan adayların listesi www.kizilay.org.tr internet adresinde açıklanacaktır.

SINAV BRANŞ DERSLERİ VE KONULAR



* MALİYE; Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sistemi, Kamu Maliyesi/Branş soru seti sayısı toplam:20



* İKTİSAT; Mikro ve Makro İktisat, İktisadi Düşünceler Tarihi, Para Teorisi ve Politikası, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat ve İktisadi Kuruluşlar / Branş soru seti sayısı toplam:20



* HUKUK; Anayasa Hukuku, İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı, Ceza Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç) Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç), Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku / Branş soru seti sayısı toplam:20



* MUHASEBE; Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi / Branş soru seti sayısı toplam:20



* YABANCI DİL; İngilizce / Branş soru seti sayısı toplam:20

KURUMSAL POLİTİKALAR



Türkiye Kızılay Derneği, birlikte çalıştığı, hizmet verdiği bireylerin refahını korumaya, geliştirmeye ve onlar için güvenli alanlar oluşturmaya kararlıdır; bu taahhütleri gerçekleştirirken, tüm çalışanlarının da destek sağlamasını bekler. Türkiye Kızılay Derneği her türlü istismar, görevin kötüye kullanılması ve ayrımcılık başta olmak üzere kurumun politikaları, amaç ve ilkeleriyle bağdaşmayan davranışlar konusunda sıfır tolerans politikasına sahiptir.



Derneğimiz, her türlü istismarın önlenmesi, görevin kötüye kullanılmaması ve ayrımcılık yapılmaması ilkelerine uygun hareket etmeyi kabul eder ve bu ilkeleri kurum çalışmalarında ve çalışanlarında yaygınlaştırır.