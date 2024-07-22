Sağlık Bilimleri Üniversitesi 121 sözleşmeli personel alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

üniversitemizin çeşitli birimlerinde bulunan akademik ve idari birimlere istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (8) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete 'dc yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar* da yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (8) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle (121) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

GENEL ve ARANAN ŞARTLAR

A) Başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı Kanun'un 48- maddesinde aşağıda belirtilen genel şartlar ile aranan şartları sağlamalıdır.

1. 1 ürkıyc Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Bu Kanun'un 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak.

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

5. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik durumu ertelenmiş olmak.

6. 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak.

7. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

8. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

9. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslann Ek 6'ncı maddesi gereğince "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

10. Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar için aranan şartlar;

10.1. 5188 sayılı özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 10. maddesindeki şartları taşımak.

10.2. Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

10.3. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.

10.4. Geçerlilik süresi dolmamış özel Güvenlik Kartına Sahip Olmak. (Sisteme eklenirken ön ve Arka yüz birlikte yüklenecektir.)

10.5. Adayların yirmi dört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekanlarda çalışmasına engel durumu bulunmamak.

10.6. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. (36 yaşından gün almamış olmak).

10.7. Kadın adaylar için 155 cm erkek adaylar için 165 em'den kısa olmamak.

10.8. Adayların boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15'ten fazla veya 15'ten az olan adaylar boy kilo şartını taşımadıklarından başvuruları geçersiz sayılacaktır (örnek: 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80*15=95'ten fazla, 80-15=65'ten az olmaması gerekir).

11. Destek Personeli kadrosuna başvuracak adaylar için aranan şartlar İle yapılacak iş ve görevler;

11.1. Kapalı mekanların ana girişleri dahil olmak üzere; sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak.

11.2. Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak.

11.3. Pencere çerçeveleri, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek.

11.4. Günlük olarak tuvaletleri sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak.

11.5. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek.

11.6. Aynaları ve muslukları ve pencere camlarını silmek.

11.7. Pencere kenarı, kalorifer üstü ve benzeri yerlerin tozunu almak.

11.8. Tuvaletleri temiz tutmak, kağıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak ve kontrol formunu paraflamak.

11.9. Malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, yükleme ve boşaltma İşlerini yapmak.

11.10. Çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek.

11.11. Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek ve/veya içecek servisi yapmak

11.12. Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

11.13. Görevlendirildikleri birimler ile ortak alanlarda yapılacak görev tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

11.14. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

11.15. Son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak. 41 yaşından gün almamış olmak)

11.16. İhtiyaç duyulması halinde İLO standartlarına aykırı olmamak üzere işiyle ilgili olup olmamasına bakılmaksızın her türlü taşıma işleminin yapılması.

B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

C) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

D) Başvuran adaylarda, ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) P94, ön lisans mezunlan için 2022 KPSS (B) P93 lisans mezunları için 2022 KPSS (B) P3 puanı esas alınacaktır

E) Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" Hükümleri uygulanır.

F) Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

G) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 3 (Üç) ay içinde feshedilecektir,

H) DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

1. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir,

2. İdare ihtiyaca bağlı olarak görev yaptığı il içinde veya eğilim öğretimin verildiği farklı birim veya kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir,

3. Adayların şartlarda belirtilen belge ve sertifikaların geçerlilik süresi dolmamış olması, ilgili belge ve sertifikaların tanzim tarihleri veya düzenlenme tarihlerinin olması, üzerinde yanıltıcı bilgi eksikliği olmaması ve İlgili sertifikaların ilanın Resmi Gazete 'de yayımlandığı tarihinden önce sahip dunulması gerekmektedir. Bu nedenle üzerinde tarih bilgisi yer almayan (düzenieme/larızim tarihi/egitim tarihi) belge veya sertifikalar kabul edilmeyecektir.

I) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Başvurular, elektronik ortamda e-Dcvlet üzerinden 22.07.2024(Saat: 12.30) -05.08.2024(Saat:23.59) tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı hripsı/Ziscalimkariycrkapişi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden alınacaktır,

1-) Adaylar sadece tek bir unvan için ilan numarası belirterek başvuru yapacaklardır.

2-) Birden fazla ilan numarası ile başvuru yapıldığı takdirde bütün başvurulan geçersiz sayılacaktır.

3-) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya başvurulan pozisyonun şartını taşımadığı sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, at amaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

J) İSTENİLEN BELGELER

1. SGK uzun vade hizmet dökümü, (Talep edilen pozisyonlar için yüklenecektir.)

2. Belgeler ve sertifikalar (Talep edilen pozisyonlar için yüklenecektir.)

3. Temizlik Personeli için temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmadığına dair sağlık beyanı. (Başvuru Sırasında İstenmeyecek Olup, Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenecektir.)

4. İlanda belirtilen kadrolara başvuracak adaylar için tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya devlet üniversitelerine bağlı hastanelerden alınacak sağlık raporu. (Başvuru Sırasında istenmeyecek Olup, Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenecektir.)

5. Belgeler, asıllarının ıslak İmzalı, doğrulanabilir veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge olması durumunda geçerli kabul edilecektir. Bu özellikleri taşımayan belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

K) BAŞVURU DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇ DUYURULMASI

l. Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asil vc asil adayların 3 (Üç) katı kadar yedek aday listeleri, Adaylar sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden, vc www.sbu.cdu.tr adresinden görebilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır,

2, Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edildiği veya feragat elliği kadro için yedek adaylardan KPSS 2022 (B) grubu başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır,

3, Asıl ya da yedek listedeyken alanına sırası kendisine gelen adaym atanma hakkından vazgeçmesi durumunda "Feragat Dilekçesi" doldurması gerekmektedir,

4, KPSS' de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede lek başına hak kazandırmayacak olup pozisyon için belirtilen genel vc aranan şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. KPSS puanı eşit olan adaylardan yaşça büyük olan tercih edilecektir.

6. Eksik veya yanlış beyanda bulunan veya yapmış olduğu beyanı belgelendiremeyen adayların başvurulan geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir, bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile tazmin edilecektir.

7. Adaylar 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında Bilgi Edinme (Dilekçe ile) hakkına sahiptir. Dilekçe ve itirazlar sonuçların açıklanmasından itibaren Beş (5) iş günü içerisinde şahsen veya posta yoluyla Rektörlüğümüze ıslak imzalı bir şekilde yapılacak olup itirazlar kurumumuz tarafından On (10) iş günü içinde sonuçlandırılacaktır. Pasta yoluyla yapılacak olan dilekçe vc itirazların süresi içinde kurumumuza ulaşmaması halinde ilgili dilekçe ve itirazlar işleme alınmayacaktır.

8. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, tebligat yapılmayacaktır.

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