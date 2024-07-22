İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik'in ilgili maddeleri ve 4857 sayılı tş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların "İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini" sağlaması gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER:

Müracaat edecekleri kadroyu belirtir;

- Dilekçe

- Nüfus cüzdanı örneği

- YÖK formatında özgeçmiş

- 2 adet fotoğraf

- Öğrctıinı Durumunu belirtir Diploma (Onaylı, yurt dışından alınan diplomalar için Denklik Belgesi)

- Yabancı Dil Puan Belgesi veya Yükseköğretim kuramlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olduğunu kanıtlayan belge.

- Profesör ve Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar Dilekçe ve özgeçmiş ekinde Doçentlik Belgesi ve bilimsel yayın ve çalışmalarını "Profesörlük Başvuruları için -Flash Bellek (USB) ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar ise ilgili Fakülte Dekanlıklarına 4 Adet Flash Bellek (USB) ile birlikte şahsen veya posta aracılığı ile müracaat edeceklerdir.

- İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Yönergesfnde belirtilen şartlan taşıdığım beyan etmeleri gerekmektedir. (httDs://www.avdin.edu.tr/tr-tr/ogrenciler/vasa-voneüııelikler/Pages/yonerge-vonetmelikler.aspx)

- İAÜ Atama ve Yükseltme Yönergesi nde belirtilen şartlara ilişkin yapılacak olan yapılacak olan beyan dilekçesine ilgili puanlamalar yapılarak eklenmelidir.

- Hazırlanan puanlama belgesi ıslak imzalı olarak başvuru dosyasına eklenmelidir.

- Postadaki gecikmeler ve eksik yapı lan başvurular dikkate alınmayacaktır.

- İlk Başvuru Tarihi: 22.07.21)24

- Son Başvuru Tarihi: 09.08.2024

İlgililere duyurulur

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Yabancı Diller Yüksekokulu

0212 444 1 428

40013 ([email protected])

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31. Maddesi uyarınca "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca tam zamanlı "Öğretim Görevlisi "Araştırma Görevlisi İstihdamı yapılacaktır.

Adayların aşağıda belirtilen belgeler ile birlikle şahsen veya posta ile ilgili Fakülte / Yüksekokullara başvuru yapmaları gerekmekledir.

1-Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Ünvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.

2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3-Özgeçmiş,

4-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5-Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)

6-Yabancı yükseköğretim kurumu mczunlarınm diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

7-Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

8-ALES Belgesi

9-4 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10-Yabancı Dil Belgesi

11 -Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

12- -Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alman belge)

İlgililere duyurulur