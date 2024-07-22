Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

-Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre ve Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesinde belirtilen şartları sağlamış olmak kaydıyla Öğretim Üyesi alınacaktır.

-Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşıması gerekmektedir.

-Müracaat etmek isteyenlerin ilanın yayınlandığı 22.07.2024 tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru dosyalarını PDF formatında Taşınabilir Belleğe aktarmak suretiyle iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermeleri veya şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru Adresi: Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığı, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için Kültür ve Sosyal Bilimler, Mühendislik Fakülteleri Dekanlıkları.

Profesör ve Doçent kadrosuna1* başvuracaklar için:

- Adayların dilekçelerinde başvurdukları Fakülte ve Anabilim Dalını belirterek, özgeçmişlerini vermeleri gerekmektedir.

- Noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır) doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf.

- Adaylar, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserleri Profesör kadrosu için 1 nüsha dosya ve 5 (beş) adet Taşınabilir Belleğe, Doçent kadrosu için 1 nüsha dosya ve 3 (üç) adet Taşınabilir Belleğe aktarmak suretiyle Üniversitemiz Rektörlüğüne iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsen başvurabileceklerdir.

- Adaylar isterlerse, doktora sonrasında kendilerine verilen ödüllerle, elde ettikleri akademik başarılara dair belgeleri dosyalarına koyabilirler.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracaklar için:

- Adayların dilekçelerinde başvurdukları Anabilim Dalını belirterek, özgeçmişlerini vermeleri gerekmektedir.

- Noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır), nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf.

- Adaylar, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserleri 1 nüsha dosya ve 3 (üç) adet Taşınabilir Belleğe aktarmak suretiyle iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsen ilgili Fakülteye başvurabileceklerdir.

- Adaylar isterlerse, doktora sonrasında kendilerine verilen ödüllerle, elde ettikleri akademik başarılara dair belgeleri dosyalarına koyabilirler.

* Adayların ders verebilecek düzeyde Almanca bilmeleri gereklidir.

* Postadaki gecikmeler ve ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün süre içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

* Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir. Aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuru yapılması halinde adayın başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Türk Alman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Yönergesi uyarınca doçentlik sözlü sınavına girmemiş adayların Üniversitelerarası Kurul Tarafından oluşturulacak jüriler tarafından yapılacak doçentlik sözlü sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

* Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

* İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların atamaları yapılmayacaktır. Aday/adayların başvuru şartlarına uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

* Adayların, başvuru esnasında akademik çalışma ve yayınları ile ilgili bilgilerin beyan edilmesine ilişkin forma internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Personel Daire Başkanlığı: Türk-Alman Üniversitesi Rektörlük Binası Şahinkaya

Cad.No:106 34820 -Beykoz/İSTANBUL

Tel:mailto:[email protected] 0 216 333 35 66 - 0 216 333 35 68 - 0 216 333 35 69

Fen Fakültesi: Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No: 94 34820 - Beykoz/İSTANBUL

Tel: 0 216 333 33 04- 0 216 333 33 06

Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi: Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No:86 34820 -Beykoz/İSTANBUL

Tel: 0 216 333 33 50 - 0 216 333 33 55

Mühendislik Fakültesi: Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No:94 34820 -Beykoz/İSTANBUL

Tel: 0 216 333 31 00 - 0 216 333 31 06

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemize "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca açıktan veya yeniden atama yoluyla, 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

İlan Tarihi : 22.07.2024

Son Başvuru Tarihi : 05.08.2024

Ön Değerlendirme Tarihi : 08.08.2024

Sınava Giriş Tarihi : 03.09.2024

Sonuçların Açıklama Tarihi : 05.09.2024

- Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşıması gerekmektedir.

- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir.

- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.

MUAFİYET:

Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 7. maddesinin 4. ve 5. fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda uluslararası anlaşmalarla kurulan üniversitelerde Almanca ve Fransızca öğretimi için istihdam edilecek Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin yedinci fıkrasındaki şartlardan aşağı olmamak kaydıyla Senato tarafından belirlenecek ilgili yabancı dili öğretme bilgi ve yetkinliğine sahip öğretim görevlisi adaylarında merkezi sınav şartı aranmaz.

Meslek Yüksekokullarının; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 6. maddesinin 4. Fıkrasında kapsamındaki Öğretim Görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8'inci maddesinin 7'nci fıkrasındaki şartları sağlayıp ilgili ilan kapsamında başvuruda bulunan ancak ALES belgesi olmayan ya da ALES belgesi sunmayan adayların ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

İSTENİLEN BELGELER:

1- Başvuru Formu (www.tau.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)

2- Özgeçmiş

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4- Öğrenim Belgeleri ve transkript

5- Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış denklik belgeleri

6- Yabancı Dil Belgesi (en az 85)

7- Ales Belgesi (en az 70)

8- 2 adet fotoğraf

9- Erkek Adayların askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduklarını gösterir belge

10- Özel sektör için SGK Hizmet Dökümü/Kamu için daha önce kamu hizmetinin yerine getirildiği kurum ve kuruluşlardan alınacak onaylı hizmet belgesi

- Başvuruların şahsen veya posta yolu ile kadronun ilan edildiği birime yapılması gerekmektedir.

- Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başvuruların ilanda belirtilen son başvuru tarihinde Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.

- Başvuru sırasında yukarıda belirtilen belgelerin onaylı suretlerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

- Üniversitemiz web sayfasında yapılacak duyurular tebligat mahiyetinde olduğundan ayrıca kişilere yazılı tebligat yapılmayacaktır.

* Üniversitemiz uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Diller Yüksekokulu Binası Şahinkaya Caddesi No:104, 34820 Beykoz / İSTANBUL

E-posta : [email protected],

Tel. : 0216 333 32 80 - 0216 333 32 83-84

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