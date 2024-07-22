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Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 5 ağustos 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 22 Temmuz 2024 00:10, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2024 00:14
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Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Ankara Bilim Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Müracaat edecek adayların ilgili yönetmelik ve yönerge hükümlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamaları ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süreci Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.

Adres: Ankara Bilim Üniversitesi Şehit Gönenç Cad. No:5 Maltepe/Çankaya/ANKARA

Telefon: 0 312 397 01 50

Başvuru Tarihi : 22 Temmuz 2024

Son Başvuru Tarihi : 05 Ağustos 2024

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanımız için;

Ön Değerlendirme Tarihi : 08 Ağustos 2024

Sınav Tarihi : 12 Ağustos 2024

Sonuç Açıklama Tarihi : 14 Ağustos 2024

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