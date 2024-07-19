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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi alacak. Son başvuru tarihi 2 Ağustos 2024.

Kaynak : resmi gazete,
İlan Giriş : 19 Temmuz 2024 09:20, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2024 09:20
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak olan adayların Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birimlere şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Adayların Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan Akademik Personel Yükseltilme/Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş ve 8 takım bilimsel yayın dosyası

Doçent kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için: Dilekçe, özgeçmiş, doktora ya da uzmanlık belgesi 4 takım bilimsel yayın dosyası.

Adaylar bilimsel yayın dosyalarının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, diğer nüshalarını elektronik ortamda (taşınabilir bellek, cd vs.) teslim edebilirler.

Son başvuru tarihi : 02.08.2024 mesai bitimi

Not : Kadroya başvuran adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları Yükseköğretim Kurulunun Üniversitemize vermiş olduğu atama izni kontenjanı dahilinde yapılacak olup atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama gerçekleştirilemeyecektir.

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