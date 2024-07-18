Yalova Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31. maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca

Öğretim Görevlisi alınacaktır.

SINAV TAKVİMİ, BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ



GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2-ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

MUAFİYET

1-Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

İSTENEN BELGELER

1- Öğretim Elemanları Başvuru Formu (İlgili Forma https://personel.yalova.edu.tr/tr/Icerik/Detay/ogretim-elemani-basvuru-formu adresinden ulaşılabilir.) Başvuru formu imzalı şekilde sisteme yüklenecektir.

2- Lisans Diploma veya geçici mezuniyet belgesi noter ya da Resmi Kurum onaylı sureti ya da e-Devletten alınan karekodlu mezuniyet belgesi (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

3- Fotoğraf

4- ALES Belgesi.(ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5(beş) yıl geçerlidir.)

5- Lisans Transkripti

6- Özgeçmiş

7- Yabancı Dil belgesi

8- Tezli yüksek lisans bitirme belgesi.

9- İstenilen alanlarda eğitim aldığını gösterir belge.

10- Nüfus cüzdanı sureti.

Not : 1- Adaylar sadece bir alana ilişkin başvuruda bulunabilecektir.

2- Başvurular on-line olarak https://ubs.yalova.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris web sayfası üzerinden alınacaktır. Kişisel beyana dayalı olarak sisteme yüklenen belgelerin aslı kurumumuz tarafından istenildiğinden sunamayanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3- On-line başvuru haricinde posta veya şahsen başvurular kabul edilmeyecektir.

4- Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

5- Üniversite, sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

6- İdare gerekli gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

