Sağlık Bakanlığı 2024 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kura İlanı

2024 YILI İSTİFA SONRASI YENİDEN (AÇIKTAN) ATAMA KURASIİLAN METNİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 92 nci maddesinin birinci fıkrası ile Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 15 inci maddesi hükümleri gereğince; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile diğer kamu kurumlarında ilan edilen unvanlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4-A maddesi kapsamında çalışmış olup, çeşitli nedenlerle bu görevlerinden ayrılmış olanlar ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi sağlık astsubayı olarak görev yapmakta iken kendi istekleri ile görevinden ayrılmış olanlar için ekte belirtilen kadroların ilan edilmesi ve aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

Adayların yerleştirme işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde ve tercihleri doğrultusunda noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır. Kura yeri ve saati internet adresinde duyurulacaktır.

A-GENEL ESASLAR

1) Kura başvuruları, https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacaktır.

2) Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında EKİP üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurarak tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.

3) Adaylar EKİP üzerinden kura başvurusunu kesinleştirdikten sonra kura takviminde belirtilen tarihler arasında;

a) En son görev yaptığı kurumdan alacağı onaylı hizmet cetvelini (İlk göreve başlama tarihi, görev kadro unvanı ve branşı, görev sırasında unvan ve branş değişikliği olup olmadığı, asil memurluğa atandığı tarih, kadro derecesi, istifa ettiği veya müstafi sayıldığı tarih, memuriyet ve diğer hizmet vb. bilgileri içeren), (En son Sağlık Bakanlığında çalışmakta iken görevinden ayrılanlar hizmet cetvelini eklemeyecektir. Ancak en son Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu ile Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden ayrılanlar hizmet cetvelini ekleyecektir.) (Onaylı Hizmet Cetveli olmayan adaylar için e-devlet kapısı (https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-hitap- hizmet-dokumu internet adresi) üzerinden temin edecekleri Hitap Hizmet Dökümü belgesini)

b) Müracaat ettiği unvan/branş için gerekli olan diploma/geçici mezuniyet belgesi suretini,

c) E-devlet kapısı (https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kayit-belgesisorgulama internet adresi) üzerinden alınacak Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesini, başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.

4) Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecektir.

5) Bu kura için açılmış olan münhal kadrolar il bazında ilan edilmiştir. Başvuru yapacak olan adaylar EKİP üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on (10) tercih yapabileceklerdir.

6) Kuraya başvuran adaylardan başvurularını iptal ettirmek isteyenler 23 Temmuz 2024 Salı - 13 Ağustos 2024 Salı saat 18:00'e kadar EKİP üzerinden elektronik ortamda kura iptal başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunamazlar.

7) İnceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere EKİP üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve neticeleri EKİP üzerinden ilan edilecektir.

8) Tercihlerine yerleşemeyen adaylardan genel kuraya katılma talebinde bulunanlar için boş kalan münhal yerlere genel kura ile yerleştirme işlemi yapılacaktır.

9) Başvuruda bulunan adayların atanmak istediği kadro unvanı ve branşta daha önce 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi veya 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi sağlık astsubayı olarak çalışmış olmaları, daha önce çalışmış oldukları bu unvan ve branşla ilgili gerekli diplomaya sahip olmaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

10) Daha önce Devlet memuru olarak çalışmakta iken Devlet memuriyetinden çıkarılanlardan 5525 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki Kanun ile af kapsamına girenler de kuraya başvurabileceklerdir.

11) Kura sonucu yerleşenler, kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadrolara atanacaklardır.

12) Yerleşenlerin atama işlemleri; 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi ve 02/05/2024 tarihli ve 2024/117 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki kararı gereğince Cumhurbaşkanlığından açıktan atama izinlerinin alınmasından ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu çerçevesinde yapılacak olan arşiv araştırması işlemleri tamamlandıktan sonra neticelendirilecektir.

13) Kura sonucu yerleşenlerden ilan metninde belirtilen şartları taşımadığı anlaşılanların atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

14) Kura sonucu yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklardır.

15) 2023 yılında yapılan İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kuralarında yerleşenlerden atama süreçleri devam edenlerin bu kuraya başvuruları kabul edilmeyecektir.

8- BAZI UNVAN VE BRANŞLARA AİT AÇIKLAMALAR

1) Sağlık Memuru/Sağlık Teknikeri/Sağlık Teknisyeni (Ortopedi) unvan ve branşına; Sağlık Memuru (Ortopedi), Sağlık Memuru (Protez/Ortez), Ortopedi Teknisyeni, Protez/Ortez Teknisyeni, Sağlık Teknikeri (Ortopedi) veya Sağlık Teknikeri (Protez/Ortez) unvan ve branşlarında çalışmakta iken istifa edenler başvuru yapabileceklerdir.

2) Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı) unvan ve branşına; Ağız Diş Sağlığı Teknikeri, Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Klinik Yardımcısı unvan ve branşlarında çalışmakta iken istifa edenler başvuru yapabileceklerdir.

3) Sağlık Memuru/Sağlık Teknikeri/Sağlık Teknisyeni (Diş/Diş Protezi) ile Diş Protez Teknisyeni unvan ve branşına; Sağlık Memuru (Diş), Sağlık Memuru (Diş protezi), Diş Teknisyeni veya Diş Protez Teknisyeni, Sağlık Teknikeri (Diş), Sağlık Teknikeri (Diş Protez), Diş Protez Teknikerliği veya Diş Protez Teknolojisi unvan ve branşlarında çalışmakta iken istifa edenler başvuru yapabileceklerdir. Atamaları istifa ettiği unvana göre yapılacaktır.

4) Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi) unvan ve branşına; Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi), Sağlık Teknikeri (Fizyoterapi) veya Sağlık Teknikeri (Hidroterapi) unvan ve branşında çalışmakta iken istifa edenler başvuru yapabilecektir.

5) Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) unvan ve branşına; Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) veya Sağlık Teknikeri (Patoloji) unvan ve branşında çalışmaktayken istifa edenler başvuru yapabilecektir.

6) Sağlık Memuru/Sağlık Teknikeri/Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar) ile Laborant unvan ve branşına; Sağlık Memuru (Laboratuvar), Sağlık Memuru (Tıbbi Laboratuvar), Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar), Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Laboratuvar), Sağlık Teknikeri (Laboratuvar), Sağlık Teknikeri (Tıbbi Laboratuvar), ortaöğretim kurumlarının tıbbi laboratuvar alanı - tıbbi laboratuvar teknisyenliği dalından veya sağlık laboratuvarı, tıbbi laboratuvar, tıbbi laboratuvar teknikleri, tıbbi laboratuvar teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olup Sağlık Memuru-Sağlık Teknikeri-Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar)/Laborant branşlarında çalışmakta iken istifa edenler başvuru

yapabileceklerdir. Atamaları istifa ettiği unvana göre yapılacaktır.

7) Ebe ve hemşire kadrolarına başvuru yapacaklar için; ebelik bölümü mezunu olup hemşire unvanında görev yapmakta iken görevinden ayrılanlar ebe unvanına; hemşirelik bölümü mezunu olup ebe unvanında görev yapmakta iken görevinden ayrılanlar hemşire unvanına müracaat edebileceklerdir.

8) Diplomalarında branş bulunmayanlar için; Sağlık Memuru veya Sağlık Teknisyeni unvanlarında çalışmakta iken istifa edenler ilan edilen Sağlık Memuru unvanı Toplum Sağlığı branşına veya Hemşire unvanına müracaat edebileceklerdir.

9) Diplomalarında branş bulunmayıp Sağlık Teknikeri unvanlarında çalışmakta iken istifa edenler ilan edilen toplum sağlığı branşına müracaat edebilecek olup, atamaları Sağlık Teknikeri (branşsız) olarak yapılacaktır.

10) Diplomalarında branşı mevcut olup hizmet belgelerinde branşı bulunmayanlar müracaatlarını istifa ettiği tarihten önceki diplomalarında belirtilen branşa göre yapacaklardır.

11) Sağlık Teknisyeni unvanında çalışmakta iken istifa edenler branşlarına uygun "Sağlık Memuru" unvanı branşında açılan kadroları tercih edecek olup, söz konusu branşta "Sağlık Teknisyeni" olarak atanacaklardır.

12) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi sağlık astsubayı olarak görev yapmakta iken kendi istekleri ile görevinden ayrılanlar görevden ayrılma tarihinden önce mezun oldukları diplomaya istinaden ilan edilen kadrolara müracaat edeceklerdir. Bu diplomalara istinaden ihraz edilen unvan ve branşa atama yapılacak olup, kurs sertifikasına istinaden herhangi bir unvan ve branşa atama yapılmayacaktır.

13) Sağlık Astsubay Hazırlama ve Sınıf Okulu "Sağlık Memuru" bölümü mezunları "Toplum Sağlığı" branşına veya Hemşire unvanına müracaat edecek olup, atamaları başvuruda bulundukları unvan ve branşa göre yapılacaktır.

C-MÜRACAATLARI KABUL EDİLMEYECEKLER

1) Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından asli memurluğa geçmeden ayrılanlar,

Daha önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında hizmeti olmayanlardan anılan Kanunun 4/B, mülga 4-C, 4/D ve 663 sayılı KHK/45-A maddelerine göre çalışanlar, 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu kapsamında çalışanlar, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin II sayılı cetveline göre sözleşmeli olarak çalışanlar ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanlar istifa sonrası açıktan atama kurası için müracaatta bulunamayacak, başvurularını kesinleştirmiş olsalar bile kuraya alınmayacaklardır.

2) Emekli olanlar ve kura tarihi itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 97 nci maddesindeki şartları taşımayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3) Belgeleri eksik olan, ilan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, istenen belgeyi belirtilen süre içerisinde sisteme yüklemeyen, yanlış müracaatta bulunan, EKİP üzerinden kesinleştirilmeyen başvurular geçersiz sayılacaktır.

4) Kamu personeline ilişkin bazı tedbirlerin alınması amacıyla yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnamelerle veya 2/1/2017 tarihli ve 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında teşkil edilen komisyon kararı ile kamu görevinden çıkarılanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

D- KURADA YERLEŞEN ADAYLAR TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER

Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için atamaya esas belgeleri dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde belirtilen adreste olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir.

Atamaya Esas Olarak İstenen Belgeler

1) İlan metni A-GENEL ESASLAR 3. Maddeye göre sisteme yüklenen belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti.

2) Açıktan atama başvuru ve beyan formunun tüm kısımlarının eksiksiz olarak doldurulmuş hali (tükenmez ya da dolma kalemle silinti, kazıntı yapılmadan el yazısı ile veya bilgisayarda doldurulmuş olması gerekmektedir)

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesi gereğince, atamaya esas teşkil etmek üzere, Devlet Memuru olmasına engel olabilecek akıl ve ruh hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu (tek hekim raporu da olabilir)

4) Adli sicil kaydı belgesini, (E- Devlet Kapısından alınan adli sicil belgesi kabul edilecektir.)

5) Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge, (Erkek hak sahipleri için) (E-Devlet Kapısından alınan askerlik durum belgesi kabul edilecektir)

Atamaya Esas Evrakların Gönderileceği Adres

T.C. Sağlık Bakanlığı

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Şehit Mehmet Bayraktar Caddesi No:3 06800 Çankaya/ANKARA

İletişim: 0 (312) 585 10 00



2024 YILI İSTİFA SONRASI YENİDEN (AÇIKTAN) ATAMA

KURASI TAKVİMİ