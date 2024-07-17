Ana sayfaAkademik İlanlar (Vakıf)

Işık Üniversitesi öüretim üyesi ve öğretim elemanı alacak

Işık Üniversitesi öüretim üyesi ve öğretim elemanı alacak. Son başvuru tarihi 31 Temmuz 2024.

Kaynak : resmi gazete
İlan Giriş : 17 Temmuz 2024 16:01, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2024 16:01
Yazdır
Işık Üniversitesi öüretim üyesi ve öğretim elemanı alacak
Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nu, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile Üniversitemiz "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" nin ilgili maddeleri uyarınca Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır.

İlan Tarihi : 17.07.2024

İlan Bitiş Tarihi : 31.07.2024

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin" ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

İlan Tarihi : 17.07.2024

">

ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜNE AİT İLANLAR

Kategoriler

4/B İlanlarıAkademik İlanlar (Devlet)Akademik İlanlar (Vakıf)Askeri İlanlarDaimi İşçi İlanlarıEngelli İlanlarıEski HükümlüGeçici İşçi İlanlarıGenel İlanlarKalkınma AjansıKPSS-A İlanlarıKPSS-B İlanlarıMahalli İlanlarÖğrenci Alım İlanlarıÖzel Okul İlanlarıSYDV İlanlarıTerörle Mücadelede Yaralanan İşçiYatay Geçiş İlanlarıYÖK DuyurularıYurt Dışı Burs/Prog. İlanlarıYüksek Lisans ve Doktora

Yeni İlanlar

Sağlık Bakanlığı 2024 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kura İlanı

Sağlık Bakanlığı 2024 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kura İlanı
Jandarma Bakım Komutanlığı 1 engelli işçi alacak

Jandarma Bakım Komutanlığı 1 engelli işçi alacak
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Yalova Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Yalova Üniversitesi öğretim üyesi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim üyesi ve öğretim elemanı alacak

İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim üyesi ve öğretim elemanı alacak