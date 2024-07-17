Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 4 sözleşmeli personel alacak
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 31 Temmuz 2024.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden:
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin
(B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esaslar" da yer alan ek 2' inci maddesinin (b) ve (c) fıkralarına
göre sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilmek üzere 2022 KPSS (B) grubu
KPSS P3 ve KPSS P93 puanı başarı sıralaması sonucuna göre, 1 Mühendis 3 Sağlık
Teknikeri alınacaktır.
İlan Başlama Tarihi : 17.07.2024
Son Başvuru Tarihi : 31.07.2024
GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
A) Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanun'un
48. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak.
1- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına
ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene
ve bu düzenin işleyişi ne karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
2- Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak.
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak.
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş
veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
3- 657 sayılı Kanun'un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini
devamlı yapmasına, engel olabilecek vücut v e akıl hastalığı ile ilgili engeli
bulunmamak.(Göreve asaleten atanma aşamasında atanmaya hak kazanan tüm adaylardan
tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu istenecektir.)
4- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak
olan Güvenlik Soruşturması/Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.
B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli
olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri
halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli
personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
C) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
D) Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya
herhangi bir engeli olmamak. (Tüm ünvanlar için geçerli)
E) Başvuran adaylarda lisans mezunları için 2022 KPSSP3 puanı, önlisans mezunları
için 2022 KPSSP93 puanı esas alınacaktır.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER
Başvurular, e-Devlet üzerinden "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi-Kariyer
Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)
internet adresi üzerinden yapılacaktır. Şahsen başvuru alınmayacak, posta veya
diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
1- Nitelik alanında istenen sertifikalar Aslı/Resmi Onaylı veya Noter Onaylısı
(e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belge de kabul edilecektir). (Kamu Kurumları
ile Yükseköğretim Kurumlarından alınan onaylı belgeler değerlendirilmeye alınacaktır.)
2- Özgeçmiş
Adaylar sadece bir unvan için başvuru yapabilirler. İlan da belirtilen süreler
içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
İlan şartlarına uygun olmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
ÖNEMLİ NOT: Atanmaya hak kazanan adaylar; İhtiyaç dahilinde Üniversitemizin merkez kampüsünde ve Üniversitemize bağlı (ilçelerde bulunan) birimlerde görevlendirileceklerdir. Adaylar bu koşulları kabul etmiş sayılacaktır.
Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem
başlatılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir, bu kişilere
Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi i le birlikte
tazmin edilecektir.
Kurumumuz gerekli gördüğü durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik
yapma hakkına sahiptir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI
Başvuru sonunda 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, sözleşme
yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler
ile teslim edilecek yer ve zaman Üniversitemiz web (www.ohu.edu.tr) adresinden
ilan edilecektir. KPSS puan sıralamasına konulmak kaydı ile boş pozisyon sayısının
4 katı kadar yedek aday ilan edilir.
Adayların puanları eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bununda
eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları
taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak
sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
Ayrıca atanmaya hak kazanan adaylara Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması
yapılacak olup, olumlu sonuçlanması halinde sözleşme imzalanacaktır. Bu ilan
tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Bilgi İçin
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Merkez
Yerleşke, Bor Yolu Üzeri, Niğde, 51240
Tel: 0388 225 2678-2774-2670-2671