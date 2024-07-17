Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 4 sözleşmeli personel alacak

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden:



4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI



Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" da yer alan ek 2' inci maddesinin (b) ve (c) fıkralarına göre sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilmek üzere 2022 KPSS (B) grubu KPSS P3 ve KPSS P93 puanı başarı sıralaması sonucuna göre, 1 Mühendis 3 Sağlık Teknikeri alınacaktır.



İlan Başlama Tarihi : 17.07.2024



Son Başvuru Tarihi : 31.07.2024

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR



A) Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak.



1- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişi ne karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.



2- Askerlik durumu itibariyle;



a) Askerlikle ilgisi bulunmamak.



b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak.



c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.



3- 657 sayılı Kanun'un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek vücut v e akıl hastalığı ile ilgili engeli bulunmamak.(Göreve asaleten atanma aşamasında atanmaya hak kazanan tüm adaylardan tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu istenecektir.)



4- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan Güvenlik Soruşturması/Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.



B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.



C) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.



D) Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm ünvanlar için geçerli)



E) Başvuran adaylarda lisans mezunları için 2022 KPSSP3 puanı, önlisans mezunları için 2022 KPSSP93 puanı esas alınacaktır.



BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER



Başvurular, e-Devlet üzerinden "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden yapılacaktır. Şahsen başvuru alınmayacak, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.



1- Nitelik alanında istenen sertifikalar Aslı/Resmi Onaylı veya Noter Onaylısı (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belge de kabul edilecektir). (Kamu Kurumları ile Yükseköğretim Kurumlarından alınan onaylı belgeler değerlendirilmeye alınacaktır.)



2- Özgeçmiş



Adaylar sadece bir unvan için başvuru yapabilirler. İlan da belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. İlan şartlarına uygun olmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.



ÖNEMLİ NOT: Atanmaya hak kazanan adaylar; İhtiyaç dahilinde Üniversitemizin merkez kampüsünde ve Üniversitemize bağlı (ilçelerde bulunan) birimlerde görevlendirileceklerdir. Adaylar bu koşulları kabul etmiş sayılacaktır.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir, bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi i le birlikte tazmin edilecektir.



Kurumumuz gerekli gördüğü durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.



BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI



Başvuru sonunda 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman Üniversitemiz web (www.ohu.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. KPSS puan sıralamasına konulmak kaydı ile boş pozisyon sayısının 4 katı kadar yedek aday ilan edilir.



Adayların puanları eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bununda eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.



Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.



Ayrıca atanmaya hak kazanan adaylara Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılacak olup, olumlu sonuçlanması halinde sözleşme imzalanacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.



Bilgi İçin



Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Merkez



Yerleşke, Bor Yolu Üzeri, Niğde, 51240



Tel: 0388 225 2678-2774-2670-2671