MEF Üniversitesi öğretim üyesi ve öğretim elemanı alacak.

MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:

Eğitim-öğretim dili Hukuk Fakültesinde %30. diğer Fakültelerde %IOO İngilizce olan, tüm bölümlerinde "Flipped Leaming" öğretim modelinin uygulandığı Üniversitemiz Mühendislik Fakültesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama ölçütleri uyarınca, aşağıdaki açıklama kısmında belirtilen alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük haklan yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak öğretim elcmanlan alınacaktır.

İstenen Belgeler:

- Başvuru dilekçesi.

- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

- YÖK formatlı güncel özgeçmiş,

- Nüfus cüzdan fotokopisi,

- e-Devlettcn adli sicil sorgulaması yapılarak alınacak, resmi kuruma hitaben, belge verilme nedeni diğer seçilerek Üniversitemize ibraz edilmek üzere "adli sicil kaydı" ve "arşiv sicil kaydı" bulunmadığım gösterir barkotlu belge.

- Lisans, yüksek Lisans, doktora mezuniyet belgeleri ile doçentlik belgesinin e-Devlet uygulaması üzerinden alınacak barkotlu çıktıları, e-Devlet üzerinden alınamayan mezuniyet belgeleri için Üniversitesinden onaylı ya da noter tasdikli suretleri ile doçentlik belgesinin noter tasdikli sureti,

- Erkek adaylar için; askerlik durumunu gösterir e-Devletten alınacak barkotlu belge.

- Unvanlara Göre İlave Olarak İstenen Dosya ve Elektronik Belgeler:

Adaylann, YÖK Formatlı özgeçmişlerini, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlanm. yayınlanna yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalannı ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış I adet basılı fiziksel dosyalanın Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen ya da posta yolu ile, aynı dosyanın dijital formatını da akademikbasvurufr/mef edu.tr'ye e-posta olarak ilan takvimi süresi içinde iletmeleri gerekmektedir.

Hukuk Fakültesine yapılan başvurular hariç, Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki koşuldan en az birini sağladığını gösteren belge;

a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması,

b) öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması,

c) öğretimin verileceği dilin resmi dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki. Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmi dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlannın birinde toplamda en az bir yıl (iki yanyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmi olarak belgelendirmiş olması ve ilgili yükseköğretim kurumundan aynlmasmın üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması.

d) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgari seksen beş puanla başarılı olması. (Çalışılan yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan fazla öğretim elemanlığına ara verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı olarak geçişinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav puanlarına ilişkin belgeleri ilgili merkezi sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.)

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışı Üniversitelerinden alınmış ve Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denkliğinin olması veya denklik için Üniversitelerarası Kurula başvuru yapılmış olması gerekmektedir.

Başvurular, ilanın yayımı tarihinden itibaren Mühendislik Fakültesi için 15 Ağustos 2024 tarihine kadar aşağıda belirtilen adrese şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.

NOT: Başvuran tüm adaylar, Üniversitemizin tüm bölümlerinde uygulanan "Flipped Leaming" eğitim modeli ile eğitim-öğretim yapmayı ve MEF Üniversitesi öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama ölçütlerı'nde tanımlanan Okulda Üniversite Modelinin yürütülmesine ilişkin görevleri yerine getirmeyi kabul ederler.

Başvuru Adresi: MEF ÜNİVERSİTESİ

Huzur Mahallesi. Maslak Ayazağa Caddesi. No:434396 Maslak-Sarıycr/İstanbul

Tel: 0212 395 36 00 Faks: 0212 395 36 92 E-Posıa: akademikbasvurufrt mef.edu.tr

"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında; Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, araştırma görevlisi alımı yapılacak olup ilanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara üniversitemizin web sayfası http:ZAvww.mef.cdu.tr adresinden ulaşılabilecektir.

GENEL ŞARTLAR



1. 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartlan taşımak

2. öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolanna yapılacak atamalarda ALES'tcn en az 70.0 puan almış olmak

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (ölçme. Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 85.0 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili biı puan almış olmak

4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir

5. ön dcğcrlcndinnc ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.





