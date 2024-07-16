İnönü Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:



SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI



28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine tabi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel istihdam edilecektir. İlanda belirtilen şartları sağlayan adaylar 2022 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR



1. İlan edilen pozisyonlara başvuracak adaylarda aşağıda belirtilen genel şartlar ile yukarıdaki tabloda "aranan nitelikler" kısmındaki özel şartlar aranacaktır. Adaylar ilanda yer alan pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecek olup, birden fazla başvuru yapıldığı takdirde tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.



2. 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak. (657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları kaybettiği halde başvuru yaptığı tespit edilenlerin başvurusu geçersiz sayılacaktır.)



3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.



4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.



5. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla başvuruda bulunulan sözleşmeli personel pozisyonunda 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)



6. Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.



7. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.



8. İlanımızın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih ve sonrasında alınan sertifikalar geçersiz sayılacaktır.



9. Destek Personeli (Temizlik) Çalıştığı birimde görev yerinin özelliklerine göre: Açık ve kapalı tüm alanlarda (açık arazi ve çevre, derslikler, hastaneler, amfiler, ofisler, yemekhaneler, spor alanları, tüm yatakhane, koridor, banyo, tuvalet vb. yerler) periyodik temizlik işleri, çöplerin ve geri dönüşüm materyallerinin toplanması, taşınması ve temizliği, taşınma/taşıma hizmetlerini yerine getirmek ve malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşıma yükleme ve boşaltma işlerini yapmak, boya-badana, sıva, alçı vb. bulaşıkların elle veya makinelerle yıkanması, kurulanması, temizlenmesi, yerine konulması ve servise hazır hale getirilmesi, kirli çamaşırların çamaşırhaneye gelişi, yıkanış ve kurutuluşu, ütüleme işleri, tasnif ile birimlere dağıtılması ve depolama hizmetlerini yapmak, kurum içi, kurum dışı evrak hizmetleri, bulunduğu birimde ikram hizmetlerinin hazırlanması ve servis hizmetlerini yapmak.



BAŞVURU ZAMANI



İlan Tarihi : 14.07.2024



Başvuru Bitiş Tarihi : 29.07.2024



BAŞVURU ŞEKLİ



Başvurular şahsen yapılacak olup, başvuru için istenilen belgelerin, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Sözleşmeli Personel Şubesine son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.



Sözleşmeli Personel Başvuru Dilekçesinin başvuran aday tarafından doldurulması gereken alanların doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Yanlış ve eksik doldurulan başvurulardan kurumumuz sorumlu değildir.



BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:



1. Başvuru Dilekçesi



2. e-Devlet üzerinden alınan mezun belgesi çıktısı (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)



3. Nüfus cüzdanı fotokopisi



4. KPSS Sonuç Belgesi (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)



5. Deneyim ve/veya belgelendirme istenen pozisyonlarda; alanla ilgili çalıştığı kurumda görev yaptığı süreleri gösteren kurum yazısı ile Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet döküm belgesiyle belgelendirilecektir.



6. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,



7. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla adayın beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı (resmi sağlık kuruluşlarından/ merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınacak belgede boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.)



8. Pozisyonlara ait olan şartlarda istenilen MEB onaylı belgenin resmi kurumlarca onaylanmış örneği.



9. 12 sıra numaralı çözümleyici, sistem programcısı pozisyonu için programlama dilleri sertifikası.



10. 13 sıra numaralı programcı pozisyonu için belge veya MEB onaylı sertifika.



11. 12 ve 13 sıra numaralı pozisyonlar için YDS sonuç belgesi (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)



12. 14 sıra numaralı teknisyen pozisyonu için sıhhi tesisat alanında kalfalık ve ustalık belgeleri.

