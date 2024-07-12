İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 26 temmuz 2024
İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:
İlan Tarihi : 12.07.2024
Son Başvuru Tarihi : 26.07.2024
Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.
Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in madde 8/7'de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.
PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2- Özgeçmiş
3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)
4- 2 adet vesikalık fotoğraf
5- Nüfus cüzdanı örneği
6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)
7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)
8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge
9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD
10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge
NOTLAR:
1- Başvurular şahsen veya kargo / posta yoluyla yapılabilecektir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
2- İlanımız www.ieu.edu.tr. adresinde yayınlanmaktadır.
BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü: 0(232) 488 8442 Sakarya Cad. No: 156 Balçova / İZMİR
Fax : 0(232) 2792626____________________________________________________________
FAKÜLTE / ENSTİTÜ
ANABİLİM DALI / BÖLÜM
ÜNVAN
ADET
ANABİLİM DALI / AÇIKLAMA
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Sağlıkta Kalite ve Hasta Güvenliği
Prof. Dr.
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. Ortopedi ve Travmatoloji alanında Uzman olmak.
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