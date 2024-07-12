Ana sayfaAkademik İlanlar (Vakıf)

İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 26 temmuz 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 12 Temmuz 2024 01:50, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2024 01:39
Yazdır
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi : 12.07.2024

Son Başvuru Tarihi : 26.07.2024

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in madde 8/7'de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2- Özgeçmiş

3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4- 2 adet vesikalık fotoğraf

5- Nüfus cüzdanı örneği

6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)

8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD

10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

NOTLAR:

1- Başvurular şahsen veya kargo / posta yoluyla yapılabilecektir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2- İlanımız www.ieu.edu.tr. adresinde yayınlanmaktadır.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü: 0(232) 488 8442 Sakarya Cad. No: 156 Balçova / İZMİR

Fax : 0(232) 2792626____________________________________________________________

FAKÜLTE / ENSTİTÜ

ANABİLİM DALI / BÖLÜM

ÜNVAN

ADET

ANABİLİM DALI / AÇIKLAMA

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Sağlıkta Kalite ve Hasta Güvenliği

Prof. Dr.

1

. Ortopedi ve Travmatoloji alanında Uzman olmak.

5801/1-1

ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜNE AİT İLANLAR

Kategoriler

4/B İlanlarıAkademik İlanlar (Devlet)Akademik İlanlar (Vakıf)Askeri İlanlarDaimi İşçi İlanlarıEngelli İlanlarıEski HükümlüGeçici İşçi İlanlarıGenel İlanlarKalkınma AjansıKPSS-A İlanlarıKPSS-B İlanlarıMahalli İlanlarÖğrenci Alım İlanlarıÖzel Okul İlanlarıSYDV İlanlarıTerörle Mücadelede Yaralanan İşçiYatay Geçiş İlanlarıYÖK DuyurularıYurt Dışı Burs/Prog. İlanlarıYüksek Lisans ve Doktora

Yeni İlanlar

Yalova Taşköprü Belediyesi İtfaiye Eri 2 Memur Alacak

Yalova Taşköprü Belediyesi İtfaiye Eri 2 Memur Alacak
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı