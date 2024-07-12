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Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 26 temmuz 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 12 Temmuz 2024 01:20, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2024 01:29
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Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri ve Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

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Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Profesör kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve Doçentlik belgesinin noter tasdikli veya e-Devletten doğrulanabilir kod ile kopyaları YDS, ÜDS, KPDS veya YÖKDİL sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğraf ile yayınları kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren 8 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere Cad. No:120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık belgesinin noter tasdikli veya e-Devletten doğrulanabilir kod ile kopyaları YDS, ÜDS, KPDS veya YÖKDİL sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet dosya ile birlikte şahsen Sağlık Bilimleri Fakültesi (Kavaklı İstiklal Mah. Çizgi Sokak No:14 Silivri İSTANBUL Tel: 212 273 26 90)'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık belgesinin noter tasdikli veya e-Devletten doğrulanabilir kod ile kopyaları, transkript ile ALES sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 1 adet dosya ile birlikte şahsen, Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü (Kavaklı İstiklal Mah. Çizgi Sokak No:14 Silivri İSTANBUL Tel: 212 273 26 90)'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi : 12.07.2024

Son Başvuru Tarihi : 26.07.2024

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 02.08.2024

Öğretim Görevlisi Giriş Sınavı Tarihi ve Saati : 09.08.2024-14:00

Öğretim Görevlisi Giriş Sınav Yeri : Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Müdürlüğü

Sonuç Açıklama Tarihi : 15.08.2024

Sonuçların Açıklanacağı Web Adresi : www.demiroglu.bilim.edu.tr

Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Araştırma Görevlisi Kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, noter tasdikli diploma veya e-devletten doğrulanabilir kod ile kopyaları, YDS/Eşdeğer sonuç belgesi, ALES sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 5 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 1 adet dosya ile birlikte şahsen Üniversitemiz; Sağlık Bilimleri Fakültesi (Kavaklı İstiklal Mah. Çizgi Sokak No:14 Silivri İSTANBUL Tel: 212 273 26 90)'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

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