Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

1- PROFESÖR KADROLARI İÇİN:

- Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken; dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte toplam 6 takım dijital dosyayı (6 adet USB/CD/DVD) teslim edeceklerdir ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin 14. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir. Ayrıca, 1 takım dijital dosyayı (1 adet USB/CD/DVD) ilgili birime teslim edeceklerdir.

2- DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği ile birlikte toplam 4 takım dijital dosyayı (4 adet USB/CD/DVD) teslim edeceklerdir. Ayrıca, 1 takım dijital dosyayı (1 adet USB/CD/DVD) ilgili birime teslim edeceklerdir.

3- DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN:

- 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf içeren 4 takım dijital dosya (4 adet USB/CD/DVD) halinde yayınları ile ilgili birime teslim edeceklerdir. Postadaki gecikmeden kurumumuz sorumlu değildir.

SON BAŞVURU TARİHİ: İlanımızın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

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