İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Enstitümüzün aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun'un 31. maddesi uyarınca "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda öğretim görevlisi alınacaktır.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

Öğretim Görevlisi Genel ve Özel Şartlar

-Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları şarttır.

-Başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

-Atama yapılacak programın Lisans Eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

-Yabancı Dil Sınav Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları (YDS veya YÖKDİL) veya eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) kabul edilen sınavlardan Enstitü Senatomuzun 27.08.2021 tarih ve 26/1 sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir.

-İlan niteliklerinde belirtilen tecrübe süreleri ile deneyime ilişkin:

Hizmeti kamu kurumlarında geçmişse onaylı hizmet belgesi ile birlikte çalışma belgesi,

Kamu kurumları dışında geçmişse Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Dökümü ve ilgili kuruluştan onaylı çalışma belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemi eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

-Başvuru sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi Başvuru Kılavuzunda belirtilmiş olup Enstitümüz, kılavuzda yer alan hususlara başvuranın riayet etmemesi halinde başvuruyu kabul etmeme hakkını saklı tutar.

-2007/17 sayılı Genelge kapsamında sertifikaların Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması şart olup ilan tarihinden sonra düzenlenmiş sertifikalar kabul edilmeyecektir.

-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

-Başvurular https://ubys.iyte.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris adresinden çevrimiçi olarak yapılacak olup posta, e-posta ve elden başvuru kabul edilmeyecektir. Enstitümüz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve ilanı iptal etme/değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Resmi internet sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: http://www.iyte.edu.tr/ dir.

MUAFİYET: Doktora ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

5708/1/1-1

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Aşağıda anabilim dalı itibariyle ünvan ve şartları belirtilen, Enstitümüz birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun, 12/06/2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitümüz Senatosu'nun 27.08.2021 tarih ve 26/1 sayılı Kararı hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.______

Diğer Şartlar:

1-Başvuracakların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

2-Profesör ve Doçent kadrosuna atamalar, daimi statüde yapılacaktır.

3-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4-Profesör kadrosu adaylarının, doçent unvanını aldıktan sonraki eserlerinden birini "Başlıca Eser" olarak belirtmeleri zorunludur.

5-Başvuracaklar, Özgeçmiş, Yayın Listesi, Öğrenim Belgeleri (Lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik), Doktora Tezi, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen sınava ilişkin sonuç belgesi, Fotoğraf, Niyet Mektubu (İYTE Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri İle ilgili Esaslar Madde-2 uyarınca), İYTE Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri İle ilgili Esaslar uyarınca Başvurulan kadroya ilişkin Puanlama Formu ve Değerlendirme Formu (https://personel.iyte.edu.tr/iyte-minimum-akademik-yukseltme-ve-atama-olcutleri-ile-ilgili-esaslar-2/ adresinden ulaşılabilir) ile birlikte, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserler ile başvurularını Üniversite Bilgi Yönetimi Sistemi (ÜBYS) üzerinden Akademik Personel Başvuru Modülü aracılığı ile (https://ubys.iyte.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris) elektronik olarak yapacaklardır.

6-Başvuru sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi Başvuru Kılavuzunda belirtilmiş olup Enstitümüz, kılavuzda yer alan hususlara başvuranın riayet etmemesi halinde başvuruyu kabul etmeme hakkını saklı tutar.

7-Başvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12/06/2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları ve Enstitümüz Senatosunun 27.08.2021 tarih ve 26/1 sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. (Adaylar Kanun, Yönetmelik, Usül Esas ve belgelere https://personel.iyte.edu.tr adresinden erişebilir.)

8-Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Not: Herhangi bir Kamu Kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı Hizmet Belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir."

5709/2/1-1