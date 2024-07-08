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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 23 temmuz 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 08 Temmuz 2024 00:20, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2024 00:44
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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Profesör. Doçent ve Doktor öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların "Ankara Üniversitesi öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama ve Yükseltme Asgari Koşullarf'nda belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Adaylar;

-Başvuru için asgari koşullan sağladığına ilişkin beyanname

- Diplomalar (*)

- Doçentlik belgesi (*)

- Yabancı Dil Belgesi (.)

- Özgeçmiş

-Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.)

- Fotoğraf(l adet)

- Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icra olunan eserler ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı çalışmaları. Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri ile birlikte Üniversitemiz Personel Bilgi Sistemi üzerinden çevrimiçi başvuru yoluyla müracaat edecek olup ilan başvuru adresi Personel Daire Başkanlığı wcb sayfasında duyurulacaktır.

Adaylar elektronik ortamda müracaat edecekleri başvuru dosyalarını hazırlarken "Akademik Personel Alımı Başvuru Ekranı Yardım Dokümanı" nda yer alan açıklamalara dikkat etmelidir.

Ayrıca; Profesörlük ve doçentlik kadrosuna başvuracakların; Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların ilgili birimlere çevrimiçi başvuru yapıldığına dair çevrimiçi başvuru sayfasından indirilecek Başvuru Formu'nun çıktısı ile birlikte bir dilekçe ve ekinde I takım dosya ile ilanın son başvuru tarihine kadar şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

I - Başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete'de yayın tarihi olan 08.07.2024 ve son başvuru tarihi olan 23.07.2024 tarihi mesai bitimine kadardır

2 - Başvurularda anılan Kanun. Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşullan yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvurulan işleme konulmayacaktır.

3- İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

4- Adaylar ilanda belirtilen kadrolardan en fazla bir tanesine başvuru yapabilir Birden fazla kadroya başvuran adayların bütün başvuruları geçersiz sayılır.

(*) e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge veya resmi kurumlarca onaylanmış belge

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

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