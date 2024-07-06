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Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 20 temmuz 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 06 Temmuz 2024 00:10, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2024 00:16
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Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarda istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca, Öğretim Üyesi alımı yapılacaktır. İlgili Kanunun 23. 24., ve 26.maddelerinde belirtilen şartlar için web sayfamızda yer alan "Gebze Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Koşulları Yönergesi"ne haiz adaylar başvuru yapabilir.

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