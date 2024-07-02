Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

1- Öğretim Üyesi İlanı Hakkında:

Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 5772 sayılı Kanunla değişik 24/e ve 26. maddelerinde belirtilen şartlar ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelİği'nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşullan" hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete' de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak https://ilan.aybu.edu.tr adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler ilanın her aşamasında kontrol ve teyit amaçlı olarak gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)

2- Profesör ve Doçent Kadrolarına Başvurularda İstenilenler:

a) Dilekçe (https://ilan.aybu.edu.tr/ adresindeki ilgili unvana ait dilekçe bilgisayar ortamında doldurulup pdf olarak tekrar sisteme yüklenecektir.)

b) Özgeçmiş (YÖK Formatmda)

c) Bilimsel Çalışma ve Yayınları

d) Diploma (e-Devlet üzerinden alman karekodlu ve okunaklı Lisans ve Lisansüstü mezuniyet belgesi.(e-Devlette eğer Lisans ve Lisansüstü belgeleri yoksa diplomaların aslı veya geçici mezuniyet belgelerin ( e-Devletten alınmamış belgelerin) Noter onaylı olması gerekmektedir. Yurt dışından alınan diplomalar için onaylı diplomayla birlikte YÖK/ÜAK onaylı denklik belgesi de eklenmelidir.)

e) Yabancı Dil Belgesi (ÖSYM internet sitesinden alman karekodlu belge)

f) Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınmış karekodlu ve okunaklı belge. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge)

g) Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınmış karekodlu ve okunaklı belge)

h) Hizmet Belgesi Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) e-Devlet üzerinden alacakları "HİTAP Hizmet Belgesini" müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir.

i) Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)

j) Nüfus Kayıt Örneği (e-Devletten alınmış karekodlu ve okunaklı belge)

k) Diğer Belgeler (Eğer ilan açıklamasında deneyim ya da belge vb. özel şartlar istenmekte ise adayın bu şartları taşıdığını ispatlayan belgeler)

3- Önemli Notlar:

a) Yukarıdaki istenilen belgelerin https://ilan.aybu.edu.tr adresine yüklenmesi gerekmektedir.

b) Yukarıdaki belgelerden e-Devlet üzerinden almanlar, eğer belgenin içeriği, barkod / karekod vb. tüm doğrulamaları okunaklı ve eksiksiz ise kabul edilecektir.

c) Adayların ilanda açıklama olarak belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

d) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya koşullarının uygun olmadığı tespit edilen adayların atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

e) Adaylar sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayın tüm başvuruları iptal edilir.

f) Profesör unvanı olanlar, Doçent kadrosuna başvuru yapamazlar.

g) Yabancı Dil Sınav Belgesinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen Merkezi Yabancı Dil sınavları (YDS veya e- YDS veya YÖKDİL) veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birisine ait olması gerekmektedir. Eğer AYBÜ Ek Koşullarda ve ilan açıklamasında farklı bir dil puanı şartı istenmediyse sınav puanının en az 65 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınmış olması gerekir.

h) Yabancı dille eğitim yapılan birimlere yapılan başvurularda "Yükseköğretim Kuramlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" in ilgili maddeleri gereğince asgari koşulların sağlanmış olması gerekmektedir.

i) Üniversite internet sayfasından ve/veya https://ilan.aybu.edu.tr adresinden yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

j) Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

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