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Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 13 temmuz 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 29 Haziran 2024 00:31, Son Güncelleme : 29 Haziran 2024 00:35
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Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları'na göre yapılacaktır.

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Üniversitemiz Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular https://deabs.deu.edu.tr web adresi üzerinden elektronik olarak alınacaktır. Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.

Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların; son altı ay içinde çekilmiş bir adet fotoğraf, kimlik belgesi, e-Devlet üzerinden alınan lisans, yüksek lisans, doktora mezun belgeleri ile doçentlik belgesi, yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi ve bilimsel eserlerinden oluşan dosyalarını, https://deabs.deu.edu.tr üzerinden yüklemeleri gerekmektedir.

Profesör kadrosuna başvuranların dilekçelerinde başlıca araştırma eserini belirtmeleri gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) e-Devlet üzerinden alacakları "HİTAP Hizmet Belgesini" müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir.

e-Devletten alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir. Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından başvuracak olanlar için geçerlidir.

Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları'na; https://personel.deu.edu.tr/ogretim-uyesi-kadrolarina-basvuru adresinden ulaşılabilir.

Başvuru dilekçesinin, yukarıda belirtilen web adresinde bulunan formlarla birlikte, ıslak imzalı olarak taranması ve DEABS (Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Başvuru Sistemi) üzerinden yüklenmesi gerekmektedir. Yüklenen dilekçe ve formların ilan süresi içinde doçent ve profesör kadrosu için Rektörlük adresine, doktor öğretim üyesi kadrosu için ilgili birimin adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular kabul edilmeyecek olup başvurunun süresi içinde eksiksiz tamamlanması tamamen adayın sorumluluğundadır. Taslak aşamasında bırakılan ve eksik yapılan başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.

İlanda belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

NOT: (*) bulunan anabilim dalında İngilizceden Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'te belirtilen şartlara sahip olmak.

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