Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 12 temmuz 2024
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI
Üniversitemiz Rektörlüğü Yabancı Diller Bölümüne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. Maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli 30590 sayılı Resmi Gazete, 03 Ekim 2019 tarih ve 30907 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve bazı maddelerinde değişiklik yapılan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddeleri uyarınca ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Öğretim Görevlisi alınacaktır. (Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması ve Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
GENEL ŞARTLAR
Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES'den en az 70, Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir merkezi yabancı dil sınavdan en az 85 veya bu puan muadili bir puan almış olmak.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
1. Özgeçmiş
2. Dilekçe
3. 1 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5. Lisans/Lisansüstü/Doktora Diploma fotokopisi
6. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili)
7. Yabancı Dil Belgesi
8. ALES Belgesi
9. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge
BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
İLK BAŞVURU TARİHİ : 28.06.2024
SON BAŞVURU TARİHİ : 12.07.2024
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 16.07.2024
GİRİŞ SINAV GİRİŞ TARİHİ : 18.07.2024
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 22.07.2024
Not: İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
BAŞVURU ADRESİ:
Kerem Aydınlar Kampüsü Rektörlük Yabancı Diller Bölümü
İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. No:32 Ataşehir/İSTANBUL
Tel : (216) 500 43 26<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız
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