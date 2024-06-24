Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Tüm başvurularilanın Resmi Gazete 'de yayımlandığı tarihten İtibaren15 gün içerisindehttps://qaunay.qantep.edu.tr/adresi üzerinden elektronik olarak alınacak . "Online başvuru" tamamlandı belgesi, 2 adet vesikalık fotoğraf ve 3 (üç) adet taşınabilir bellek ile şahsen veya posta yoluyla(Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır)yapılan başvurular kabul edilecektir.

ilan edilen kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan (http://www.gantep.edu.tr) adresindeki "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine'' uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

'Profesör kadroları daimi statüde olup; adaylar https://qaunav.qanlep.edu.tr/adresi üzerinden elektronik başvuracaklardır. "Online başvuru" tamamlandı belgesi, 2 adet vesikalık fotoğraf ve 3 (üç) adet USB bellek ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır. Tıp Fakültesi Profesör kadrosuna başvuran adayların çalışma şartları tam zamanlı olacaktır.

'Doktor Öğretim Üyesi kadroları için adaylar; https://qaunay.qantep.edu.tr/adresi üzerinden elektronik başvuracaklardır. "Online başvuru" tamamlandı belgesi, 2 adet vesikalık fotoğraf ve 3 (üç) adet USB bellek ile kadronun ilan edildiği birime başvuruda bulunacaklardır.

"'3 (üç) adet USB bellek (başvurulan anabilim dalını belirten dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, beyanname formu ile puanlama formu, yabancı dil belgesi, öğrenim belgelerinin onaylı sureti, aynca bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaların PDF forma tında taşınabilir belleğe aktararak) teslim edilecektir.

*** Başvuru tarihi bitimine kadar Online sistemde başvurular üzerinde güncelleme yapılabilecektir. Başvuruda istenilen bilgi ve belgeler ile ilgili tüm sorumluluk adaylara aittir. ( yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma v.b.) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar herhangi bir hak iddia edemeyecektir.

Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat eden adayların Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde belirtilen esaslara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulan "Akademik Başvuru İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

Adaylar, ilanda belirtilen kadrolardan en fazla 1 (bir) tanesine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adaylann bütün başvurulan geçersi z sayılacaktır.

idare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen pozisyonu iptal edebilir.

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